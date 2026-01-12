ETV Bharat / bharat

कितना होगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया? पूरी रेट लिस्ट चेक करें

हैदराबाद: भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई और विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है. इसका नाम है वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस. यह ट्रेन यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का नया अनुभव देगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को गुवाहाटी-हावड़ा रूट पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

सिर्फ कन्फर्म टिकट, RAC नहीं

रेलवे बोर्ड ने 9 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा कि इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे. RAC, वेटलिस्ट या आंशिक कन्फर्म टिकट की सुविधा नहीं होगी. यानी यात्रियों को या तो पूरी तरह कन्फर्म टिकट मिलेगा या नहीं. एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के दिन से ही सभी बर्थ उपलब्ध होंगी.

इससे पहले अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में 2AC और 3AC के लिए वेटलिस्ट या RAC टिकट जारी किए जाते थे, जिसमें दो यात्री एक साइड लोअर बर्थ साझा करते थे.

किराया और फेयर स्ट्रक्चर

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट दर मौजूदा प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ी ज्यादा है. किराया प्रति किलोमीटर आधारित होगा.

क्लास प्रति किमी दर (रुपए) 400 किमी 1000 किमी 2000 किमी 3000 किमी 3AC 2.4 960 2,400 4,800 7,200 2AC 3.1 1,240 3,100 6,200 9,300 1AC 3.8 1,520 3,800 7,600 11,400

न्यूनतम किराया 400 किलोमीटर की दूरी के लिए है. इसमें GST अलग से लागू होगा. इसके अलावा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए कोटा रहेगा, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पास कोटा भी निर्धारित किया गया है.