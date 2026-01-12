कितना होगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया? पूरी रेट लिस्ट चेक करें
कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस गुवाहाटी-हावड़ा रूट पर चलेगी, पीएम मोदी 17 जनवरी 2026 को हावड़ा-गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन करेंगे.
Published : January 12, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 1:59 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई और विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है. इसका नाम है वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस. यह ट्रेन यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का नया अनुभव देगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को गुवाहाटी-हावड़ा रूट पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.
सिर्फ कन्फर्म टिकट, RAC नहीं
रेलवे बोर्ड ने 9 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा कि इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे. RAC, वेटलिस्ट या आंशिक कन्फर्म टिकट की सुविधा नहीं होगी. यानी यात्रियों को या तो पूरी तरह कन्फर्म टिकट मिलेगा या नहीं. एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के दिन से ही सभी बर्थ उपलब्ध होंगी.
इससे पहले अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में 2AC और 3AC के लिए वेटलिस्ट या RAC टिकट जारी किए जाते थे, जिसमें दो यात्री एक साइड लोअर बर्थ साझा करते थे.
किराया और फेयर स्ट्रक्चर
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट दर मौजूदा प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ी ज्यादा है. किराया प्रति किलोमीटर आधारित होगा.
|क्लास
|प्रति किमी दर (रुपए)
|400 किमी
|1000 किमी
|2000 किमी
|3000 किमी
|3AC
|2.4
|960
|2,400
|4,800
|7,200
|2AC
|3.1
|1,240
|3,100
|6,200
|9,300
|1AC
|3.8
|1,520
|3,800
|7,600
|11,400
न्यूनतम किराया 400 किलोमीटर की दूरी के लिए है. इसमें GST अलग से लागू होगा. इसके अलावा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए कोटा रहेगा, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पास कोटा भी निर्धारित किया गया है.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में अहम जानकारी साझा की थी. अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या जंक्शन) के बीच चलाई जाएगी. हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) वंदे भारत स्लीपर देश की पहली सेमी-हाई-स्पीड ओवरनाइट ट्रेन होगी.
इस ट्रेन का विस्तृत रूट, स्टॉपेज और टाइम टेबल नीचे दिया गया है.
ट्रेन रूट और स्टॉपेज
यह ट्रेन हावड़ा (पश्चिम बंगाल) और कामाख्या (गुवाहाटी, असम) के बीच लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. अपनी यात्रा के दौरान यह 13 मुख्य स्टेशनों पर रुकेगी.
पश्चिम बंगाल: हावड़ा जंक्शन, बैंडेल, नबद्वीप धाम, कटवा, अजीमगंज, न्यू फरक्का, मालदा टाउन, अलुआबाड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू कूच बिहार और न्यू अलीपुरद्वार.
असम: न्यू बोंगाईगांव, रंगिया और कामाख्या जंक्शन अंतिम स्टेशन है.
संभावित टाइम टेबल
यह सेवा सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध होगी.
|दिशा
|प्रस्थान
|आगमन
|यात्रा का समय
|हावड़ा से कामाख्या (27575)
|शाम 06:20 PM
|सुबह 08:20 AM
|14 घंटे
|कामाख्या से हावड़ा (27576)
|शाम 06:15 PM
|सुबह 08:15 AM
|14 घंटे
