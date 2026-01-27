ETV Bharat / bharat

Explainer: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, सुरक्षा की नई गारंटी या प्रशासनिक बदलाव की बड़ी परीक्षा?

रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है. इससे राजधानी की सुरक्षा में कितनी कसवाट आएगी. पेश है स्पेशल रिपोर्ट

Police commissionerate system implemented in Raipur
रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 10:57 PM IST

11 Min Read
प्रवीण कुमर सिंह की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी गई है , और पहले कमिश्नर के रूप में IPS डॉ संजीव शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने औपचारिक रूप से काम करना भी शुरू कर दिया है. सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से शहर की कानून-व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी, अपराध पर तेजी से नियंत्रण लगेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज होगी। पुलिस कमिश्नर को अब कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जो पहले जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास होते थे, जिससे संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी.

इस प्रशासनिक ढांचे में आए इस बड़े बदलाव को लेकर कई व्यावहारिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं. क्या यह व्यवस्था वाकई आम जनता के लिए सुरक्षा की गारंटी बनेगी या फिर अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आएगी, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश ईटीवी भारत ने इस विशेष रिपोर्ट में की है.

रायपुर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम से क्या बदलाव होगा

सुरक्षा की गारंटी या नई परीक्षा?

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर सरकार का कहना है कि यह रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर की जरूरत बन चुका था, बढ़ती आबादी, ट्रैफिक दबाव और अपराध के बदलते स्वरूप ने प्रशासन के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं. ऐसे में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसमें पुलिस तुरंत फैसले लेकर मौके पर कार्रवाई कर सके. लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक ही सिस्टम में इतनी शक्तियों का केंद्रीकरण प्रशासनिक संतुलन को प्रभावित नहीं करेगा.

Police commissioner system implemented in Raipur.
रायपुर में पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद हलचल

क्या है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम और इसे क्यों लागू किया गया ?

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के तहत पुलिस कमिश्नर को कानून-व्यवस्था से जुड़े कई ऐसे अधिकार दिए जाते हैं, जो पहले जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास होते थे. इसका उद्देश्य यह है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में फैसले लेने के लिए अब अलग-अलग विभागों के बीच फाइलें न घूमें और आपात स्थिति में बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई हो सके. रायपुर जैसे शहर में, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और शहरीकरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है, सरकार ने इस सिस्टम को समय की जरूरत बताया है.

Raipur Police Commissioner Dr. Sanjeev Shukla
रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला

रायपुर पुलिस कमिश्नर को मिली नई शक्तियां

नई अधिसूचना के मुताबिक रायपुर पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट के समान कई अधिकार दिए गए हैं. इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 14 और 15 के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां उन्हें दी गई है. इसके अलावा धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार, भीड़ और दंगा नियंत्रण के लिए सीधे आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है. कई मामलों में बिना जिला प्रशासन की अनुमति के त्वरित निर्णय लेने का अधिकार शामिल हैं. इसके अलावा धारा 59 से 143 और 148 से 151 तक के तहत कार्रवाई करने की शक्तियां भी अब पुलिस कमिश्नर के पास होंगी.

Raipur Police Commissioner Office
रायपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय

किन कानूनों के तहत अब पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकेगी?

सरकारी अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि अब पुलिस कमिश्नर कई महत्वपूर्ण कानूनों के तहत सीधे कार्रवाई कर सकेगा. इनमें जो अधिनियम शामिल किए गए हैं वो इस प्रकार है.

  • छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007
  • बंदी अधिनियम 1900
  • विष अधिनियम 1919
  • अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
  • मोटर वाहन अधिनियम 1988
  • विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम
  • शासकीय गुप्त बात अधिनियम
  • पशु क्रूरता अधिनियम
  • छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

सरकार का मानना है कि इन कानूनों के तहत त्वरित कार्रवाई से अपराध नियंत्रण और ज्यादा प्रभावी होगा.

Statement by the Raipur Police Commissioner
रायपुर पुलिस कमिश्नर का बयान

अधिकार सिर्फ कमिश्नर को नहीं, अफसरों को भी मिले

इस नई व्यवस्था में सिर्फ पुलिस कमिश्नर ही नहीं, बल्कि अपर पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्तों को भी उनके-अपने क्षेत्रों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, ताकि वे मौके पर ही हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत निर्णय ले सकें और कार्रवाई कर सकें.

सरकार और प्रशासन को क्या हैं उम्मीदें?

सरकार और प्रशासन का मानना है कि इस सिस्टम से पुलिस को बार-बार अलग-अलग स्तरों पर अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि संवेदनशील मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई संभव हो पाएगी. बड़े आयोजनों, वीआईपी मूवमेंट और आपात स्थितियों में पुलिस पहले से ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकेगी.

आम जनता को क्या मिलेगा फायदा?

इस व्यवस्था से आम नागरिकों को यह उम्मीद है कि अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी नहीं होगी. पेट्रोलिंग सिस्टम मजबूत होगा, कानून तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी और शहर में सुरक्षा का माहौल और बेहतर होगा. अगर यह सिस्टम जमीन पर सही तरीके से लागू हुआ, तो लोगों का भरोसा कानून-व्यवस्था पर और मजबूत हो सकता है.

किन बातों को लेकर उठ रहे हैं सवाल?

इस पूरी व्यवस्था को लेकर कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस को मिली मजिस्ट्रेटी शक्तियों से प्रशासनिक संतुलन बिगड़ेगा. इसके अलावा यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं पुलिस और सिविल प्रशासन के बीच अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति न बन जाए और क्या इतनी शक्तियों का केंद्रीकरण जवाबदेही को कमजोर तो नहीं करेगा.

जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक अधिकार

किसी भी सख्त कानून-व्यवस्था मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था कितनी मजबूत है. यह बेहद जरूरी है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के तहत लिए गए फैसले पारदर्शी हों और यह सुनिश्चित किया जाए कि नागरिकों के अधिकारों का पूरी तरह सम्मान हो, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग की गुंजाइश न रहे.

दूसरे शहरों का अनुभव क्या कहता है?

देश के कई बड़े शहरों में पहले से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है. कुछ जगहों पर इससे अपराध नियंत्रण में सुधार देखने को मिला है, तो कुछ जगहों पर इसे लेकर विवाद भी हुए हैं. रायपुर में यह व्यवस्था कितनी सफल होगी, यह काफी हद तक इसके क्रियान्वयन, संसाधनों और राजनीतिक-प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा.

अपराध नियंत्रण से लेकर ट्रैफिक सुधार तक ‘बेसिक पुलिसिंग’ पर फोकस: डॉ. संजीव शुक्ला

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद शहर को अपना पहला पुलिस कमिश्नर 23 जनवरी को मिल चुका है. इस नई जिम्मेदारी के साथ डॉ. संजीव शुक्ला ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता वही रहेगी जो हमेशा से पुलिस की रही है. अपराधों पर नियंत्रण, उनकी रोकथाम और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई. इसके साथ ही उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और पुलिसिंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष जोर देने की बात कही है. उनका कहना है कि पारंपरिक पुलिसिंग के सभी कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए ‘बेसिक पुलिसिंग’ को मजबूत किया जाएगा, ताकि रायपुर में कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा दोनों और बेहतर हो सके.

The opinion of legal expert Faisal Rizvi
कानून के जानकार फैसल रिजवी का मत

एक्सपर्ट की राय, क्या कहते हैं एडवोकेट फैसल रिजवी

एडवोकेट फैसल रिजवी का कहना है कि कमिश्नरी सिस्टम बड़े शहरों के लिए बेहद जरूरी होता है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में यह काफी कारगर साबित होता है. उनके मुताबिक, यह सिस्टम अभी नया है, इसलिए इसे पूरी तरह प्रभावी होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर इसे सही ढंग से लागू किया गया तो इससे अपराध में जरूर कमी आएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किसी भी शिकायत पर पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद इस प्रक्रिया में और मजबूती आएगी.

अधूरी कमिश्नरी से नहीं चलेगा रायपुर, चाहिए फुल पावर सिस्टम: पूर्व डीजीपी राजीव माथुर

रायपुर में लागू की गई पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. पूर्व डीजीपी राजीव माथुर ने इसे लेकर सरकार को साफ संदेश दिया है कि अगर कमिश्नरी लागू करनी ही है तो उसे पूरी ताकत, पूरे संसाधन और पूरे अधिकारों के साथ लागू किया जाए. अधूरी, सीमित शक्तियों वाली और सीमित क्षेत्र में बंधी कमिश्नरी व्यवस्था जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाएगी.

Former DGP Rajiv Mathur Opinion
पूर्व डीजीपी राजीव माथुर की राय

"अधकचरी कमिश्नरी अपने लक्ष्य में फेल हो जाएगी"

पूर्व डीजीपी राजीव माथुर ने कहा कि उन्होंने अधिसूचना का अभी पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो, तो उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए. सीमित अधिकार, सीमित संसाधन और सीमित क्षेत्र देकर बनाई गई व्यवस्था कभी भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती.राजीव माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ और खासकर रायपुर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. फाइनेंस और डेवलपमेंट के मामले में रायपुर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ चुका है और आने वाले समय में इसके और आगे जाने की पूरी संभावना है. ऐसे में यहां एक बेहद सशक्त पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की जरूरत है.

"कमजोर कमिश्नर से जनता होगी निराश, नया रायपुर को बाहर रखना बेहद विचित्र"

उन्होंने साफ कहा कि सीमित संसाधनों और सीमित अधिकारों वाला पुलिस कमिश्नर जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा. इसका सीधा नुकसान आम जनता को होगा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा.पूर्व डीजीपी ने कहा कि कमिश्नरी क्षेत्र में नया रायपुर को शामिल नहीं किया जाना बेहद हैरान करने वाला फैसला है. उन्होंने कहा कि रायपुर की जनता लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन शासन ने इसे अनसुना कर दिया. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि नया रायपुर को भी कमिश्नरी क्षेत्र में जरूर शामिल किया जाए.

"एमपी और बड़े शहरों के मॉडल से सीख ले सरकार"

राजीव माथुर ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन कई अहम अधिकार आज भी कलेक्टर के पास हैं. जैसे बार खोलने की अनुमति, एंटरटेनमेंट जोन, भीड़-भाड़ वाले आयोजनों की मंजूरी. उन्होंने कहा कि जब इन जगहों पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है, इसलिए इन फैसलों का अधिकार भी पुलिस के पास होना चाहिए.उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश और देश के बड़े शहरों के उन मॉडल को देखना चाहिए, जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम ने वाकई बदलाव लाया है. न कि किसी खास अफसरों के समूह के दबाव में आकर फैसले लेने चाहिए.

"कलेक्टर संस्था का सम्मान, लेकिन सिस्टम में क्लीयरिटी जरूरी"

राजीव माथुर ने कहा कि कलेक्ट्रेट एक मजबूत और सम्मानित संस्था है, लेकिन जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा रहा है, तो यह साफ होना चाहिए कि अधिकार और जिम्मेदारी किसके पास है.वर्ना आने वाले समय में यही सवाल खड़ा होगा कि हमने नया क्या किया?

कुल मिलाकर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का लागू होना प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है. यह बदलाव एक तरफ शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकता है, तो दूसरी तरफ यह अपने साथ नई चुनौतियां और बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आया है. आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि यह सिस्टम रायपुर की जनता के लिए वाकई सुरक्षा का मजबूत कवच बनता है या फिर इसमें और सुधार और संतुलन की जरूरत पड़ेगी.

