कितना दूथ पीता है इंडिया? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कंजंप्शन सबसे ज्यादा, सिर्फ 5 राज्यों में 54% से अधिक उत्पादन
भारत करता है दुनिया का 25% मिल्क प्रोडक्शन, देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी विश्व औसत से कहीं ज्यादा
Published : June 19, 2026 at 1:48 PM IST
हैदराबाद: घर में यहां से वहां भागते बच्चे और दूध का ग्लास लिए पीछे-पीछे दौड़तीं मांएं-दादियां. परंपरा और पोषण की ये लुकाछिपी शायद उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव संभ्यता. सेहत के लिए दूथ एक सम्पूर्ण आहार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है. ताजा डाटा बताता है कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत कई सालों से दुनिया में अव्वल बना हुआ है.
य़ूएन (United Nations) का संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (Food And Agriculture Organization) के अनुसार भारत दूध उत्पादन में अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील और चीन जैसे देशों से कहीं आगे है.
यही नहीं आंकड़ों के मुताबिक देश के लोग दूध-दही व अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स खाते भी जमकर हैं. भारत के पशुपालन विभाग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में देश का दूध उत्पादन तकरीबन 64 फीसदी बढ़ा है. Etv bharat की आज की इस डाटा स्टोरी में ग्राफिक्स के जरिए जानिए भारत में दूग्ध उत्पादन और खपत की रोचक कहानी...
प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(PIB) और पशुपालन विभाग, भारत सरकार के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि पिछले एक दशक(2014-15 से 2024-25) में इंडिया में दूग्ध उत्पादन को लेकर बंपर उछाल रहा है.
इसी तरह, रोजाना खपत की बात करें तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में लोग सबसे ज्यादा दूध पीते हैं. पंजाब में हर दिन प्रति व्यक्ति औसत मिल्क कंजंप्शन 1245 ग्राम है, जबकि राजस्थान में यही आंकड़ा 1171 ग्राम है. हरियाणा में एक व्यक्ति रोजाना औसतन 1105 ग्राम दूथ पी जाता है.
मिल्क कंजंप्शन में सबसे आगे ये टाॅप-15 राज्य
- पंजाब - 1245
- राजस्थान - 1171
- हरियाणा - 1105
- आंध्र प्रदेश - 719
- गुजरात - 700
- मध्य प्रदेश - 673
- हिमाचल प्रदेश - 640
- जम्मू-कश्मीर - 577
- कर्नाटक - 543
- उत्तर प्रदेश - 450
- उत्तराखंड - 446
- तेलंगाना - 419
- तमिलनाडु - 384
- महाराष्ट्र - 347
- सिक्किम - 321
ये टाॅप-10 स्टेट्स/यूनियन टेरोटरीज सबसे नीचे
- दादर नगर हवेली और दमन दीव - 4
- लक्ष्यद्वीप - 15
- अरुणाचल प्रदेश - 35
- मणिपुर - 54
- मिजोरम - 56
- दिल्ली - 62
- नागालैंड - 65
- मेघालय - 79
- असम - 84
- पुडुचेरी - 96
वैसे पूरा भारत एक दिन में 550 मिलियन लीटर दूध पी जाता है. यानी एक भारतीय रोजाना औसतन 450 से 480 ग्राम मिल्क लेता है. दुनिया में यही औसत रोज का करीब 370 ग्राम प्रति व्यक्ति है. खपत की तरह ही दुग्ध उत्पादन में नार्थ के राज्यों का दबदबा है.
अकेले उत्तरप्रदेश और राजस्थान मिलकर देश के कुल मिल्क प्रोडक्शन का 30 फीसदी से ज्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं. इन पांच प्रदेशों की भारत के कुल दूध उत्पादन में करीब 54% हिस्सेदारी है.
- राज्य - दूध उत्पादन
- उत्तर प्रदेश - 15.6%
- राजस्थान - 14.8%
- मध्य प्रदेश - 9.1%
- गुजरात - 7.7%
- महाराष्ट्र - 6.7%
ये भी पढ़ें: ट्रंप टैरिफ का खेल खत्म, भारत को अमेरिका से मिलेंगे 94,649 करोड़ रुपए
ये भी पढ़ें: देश के 50% जिलों में जल संकट का अलर्ट, वाटर स्ट्रेस की स्थिति GDP को 6% नुकसान का खतरा