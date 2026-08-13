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विवादित पोस्ट से किस तरह कमाई करता है मेटा, कॉंंटेंट क्रिएटर को किस तरह मिलते हैं पैसे ?

विक्टोरिया : हाल के दिनों में मीडिया में आई खबरों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें फेसबुक ने ऐसी सामग्री के लिए भी भुगतान किया है जिसे विवादित माना जा सकता है.

‘एबीसी न्यूज वेरिफाई’ की जांच में सामने आया कि फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे सोशल मीडिया खातों को भी कमाई की सुविधा दी, जिनके संबंध कथित तौर पर गोरे राष्ट्रवादी, नव-नाजी या टीका विरोधी समूहों से बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कुछ अकाउंट की सामग्री मेटा की कमाई की अपनी नीतियों से भी मेल नहीं खाती थी.

मेटा ने इन व्यक्तिगत पेज पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया और यह भी सार्वजनिक नहीं किया कि इनसे कितनी कमाई हुई. हालांकि, कंपनी ने कहा कि यदि कोई क्रिएटर उसकी नीतियों का उल्लंघन करता है तो उसकी कमाई बंद की जा सकती है और बार-बार नियम तोड़ने पर उसे सोशल मीडिया मंच से हटाया भी जा सकता है.

विवादित भाषण को केवल ऑनलाइन उपलब्ध रहने देना और उसके लिए भुगतान करना, दो अलग-अलग चीजें हैं. भुगतान करने से सोशल मीडिया मंच और पोस्ट करने वाले लोगों के बीच व्यावसायिक संबंध बन जाता है. इससे क्रिएटर को ऐसी सामग्री अधिक बनाने का प्रोत्साहन मिलता है जो ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करे.

इंडोनेशिया, भारत और चीन जैसे देशों में कुछ ‘‘मीम फैक्टरी’’ इसी व्यवस्था का फायदा उठाती हैं.

तो यह व्यवस्था काम कैसे करती है और इसका इंटरनेट पर दिखाई देने वाली सामग्री पर क्या असर पड़ता है?

फेसबुक की ‘कंटेंट’ (सामग्री) मुद्रीकरण व्यवस्था कैसे काम करती है:

मेटा ने वर्ष 2024 में फेसबुक सामग्री मुद्रीकरण कार्यक्रम शुरू किया. इसमें पहले से मौजूद कमाई की कई सुविधाओं, जैसे रील पर विज्ञापन, को एक साथ जोड़ा गया. पात्र क्रिएटर वीडियो, स्टोरी, फोटो और लिखित पोस्ट से पैसा कमा सकते हैं.

यह कार्यक्रम अभी भी आमंत्रण आधारित है. मेटा यह सार्वजनिक नहीं करता कि किन लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा. हालांकि, क्रिएटर इसमें शामिल होने के लिए अपनी रुचि दर्ज करा सकते हैं.

मेटा के अनुसार, यह व्यवस्था प्रदर्शन आधारित है. यानी किसी कंटेंट को जितने अधिक लोगों की प्रतिक्रिया, देखने की अवधि और जुड़ाव मिलता है, क्रिएटर को उतना अधिक पैसा मिल सकता है.

वर्ष 2025 में फेसबुक ने क्रिएटर को करीब तीन अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया. इस साल मार्च में कंपनी ने कहा कि अब भुगतान में ‘‘व्यूज’’, अधिक समय तक देखने और गहरे जुड़ाव को ज्यादा महत्व दिया जाएगा.

क्रिएटर प्रति एक हजार पात्र ‘व्यूज’ के आधार पर अनुमानित कमाई दर देख सकते हैं, लेकिन मेटा यह सार्वजनिक नहीं करता कि वह इन संकेतकों को किस तरह महत्व देता है और किसी व्यक्ति की कमाई कैसे तय करता है.

इस पूरी व्यवस्था में तीन अलग-अलग स्तर हैं. सामुदायिक मानक यह तय करते हैं कि कोई सामग्री फेसबुक पर रहने योग्य है या नहीं. वितरण और सुझाव प्रणाली यह तय करती है कि सामग्री कितने लोगों तक पहुंचेगी. मुद्रीकरण नियम यह तय करते हैं कि पात्र सामग्री से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं.