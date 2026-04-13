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रोज 10 मिनट की वॉक, 15% घटाएगी अचानक मौत का खतरा; जानिए, कौन सा देश सबसे बड़ा आलसी

रोज टहलना बढ़ाता है उम्र. ( Photo Credit; Getty Images )