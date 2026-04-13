रोज 10 मिनट की वॉक, 15% घटाएगी अचानक मौत का खतरा; जानिए, कौन सा देश सबसे बड़ा आलसी
Walk more, worry less: अध्ययन के अनुसार, हर दिन थोड़ी देर टहलने से उम्र बढ़ सकती है. असमय मृत्यु का खतरा कम हो जाता है.
Published : April 13, 2026 at 4:08 PM IST
Every step counts: कहते हैं, रोज पैदल चलना एक स्वस्थ जीवनशैली के लिए लाभदायक होता है. यही वजह है कि आज के दौर में लोगों के बीच वॉक करने का एक ट्रेंड सा बना हुआ है. अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं तो 10 हजार कदम का टास्क लेकर टहलता हूं. कोई कहता है, मेरा टास्क 5 हजार कदम का है. इसको नापने और अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए लोग स्मार्ट वॉच या अन्य गैजेट्स का प्रयोग करते हैं.
वैसे विशेषज्ञ 10 हजार कदम चलने को बेहतर मानते हैं लेकिन, संख्या को लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. हालांकि, नॉर्वे के खेल विज्ञान स्कूल (Norwegian School of Sport Sciences) के वैज्ञानिकों के ताजा अध्ययन में दावा किया गया है कि हर दिन थोड़ी देर टहलने से उम्र बढ़ सकती है. टहलने से 75 वर्ष की आयु से पहले असमय मृत्यु (Sudden Death) का खतरा कम हो जाता है. लेकिन, सवाल यही उठता है कि आखिर कितना चलना चाहिए? पैदल चलने से किन-किन बीमारियों में लाभ मिलता है? क्या पैदल चलना हार्ट-अटैक के खतरे को भी कम करता है?
रोज कितना पैदल चलना चाहिए: द लैंसेट में प्रकाशित नॉर्वे के खेल विज्ञान स्कूल के अध्ययन के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बढ़ोतरी करने से समय से पहले होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है. डॉक्टर्स कहते हैं कि रोजाना 5 हजार कदम चलना भी काफी है. लेकिन, कम से कम 10,000 कदम चलना बेहतर होगा. दरअसल, आज के दौर में आप कितने स्टेप्स चलते हैं, ये एक फिटनेस फॉर्मूला बन गया है.
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पैदल चलना हार्ट अटैक के खतरे को कम करता: अध्ययन के अनुसार, तेज चलना, साइकिल चलाना, वाटर एरोबिक्स, डांस, रोलरब्लेडिंग और टेनिस खेलने से हृदय गति और सांस लेने की गति काफी हद तक बढ़ जाती है. जिससे कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य में सुधार होता है. हार्ट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. साथ ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है. यह दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करता है. वजन कंट्रोल रखता है और स्ट्रोक के खतरे को 46% तक कम करता है.
5 मिनट की पैदल चाल 10% कम करती असमय मृत्यु का खतरा: अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन केवल 5 मिनट पैदल चलने से अधिकांश लोगों में असमय मृत्यु का खतरा 10% तक कम हो सकता है. जबकि 10 मिनट पैदल चलने से यह खतरा 15% तक कम हो सकता है. अगर आप बाहर जाकर तेज चलने में सक्षम नहीं हैं, तो घर में घूमना-फिरना, घरेलू काम करने से भी स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है.
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पैदल चलने से कंट्रोल होता है शुगर लेवल: अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (American Diabetes Association) के अनुसार, रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलने से टाइप 2 मधुमेह का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है. पैदल चलने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है. पैदल चलने से मधुमेह (Diabetes, Blood Sugar Level) कंट्रोल रहने के साथ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी), हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन), मोटापा, स्लीप एप्निया (अनिंद्रा) में मदद मिलती है.
पैदल चलने के फायदे: पैदल चलने से बीपी-कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल होते ही हैं, हार्ट भी हेल्दी रहता है. स्ट्रेस हार्मोन घटते हैं और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं. फोकस-क्रिएटिविटी बढ़ती है और याद्दाश्त तेज होती है. साथ ही पैरों की सबसे खतरनाक बीमारी वेरिकोज होने का खतरा भी कम हो जाता है. यानि दिन में सिर्फ 1 घंटा चलकर रोगों से जंग में जीत का स्वाद मिलने की प्रबल संभावना रहती है.
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टहलने से कम होता है डिप्रेशन: रोज कम से कम 10 मिनट मिनट पैदल चलने से आपकी ऊर्जा, मनोदशा और मानसिक स्थिति में सुधार होता है. साथ ही अवसाद यानी डिप्रेशन (Depression) का खतरा काफी कम हो सकता है. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, जो लोग सप्ताह में 75 मिनट मध्यम गति से चलते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 18% तक कम होता है. सप्ताह में 120 मिनट चलने से अवसाद का खतरा 25% तक कम हो जाता है.
क्या ईयर फोन या बड लगाकर टहलना फायदेमंद है: अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर टहलना ज्यादा लाभकारी होता है. इसके अलाना बिना ईयर फोन या ईयर बड के शांत वातावरण में एक घंटे की सैर मस्तिष्क के तनाव को कम करती है. अगर आप खाने के बाद थोड़ी देर टहल लें, तो यह आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है.
खाना खाने के बाद टहलना कितना जरूरी: एक अध्ययन के अनुसार खाने के बाद 2 मिनट तक टहलना स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है. थोड़ी देर टहलने से आप ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं. साथ ही ब्लड शुगर लेवल के अचानक वृद्धि से बच सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि बिल्कुल न चलने से चलना हमेशा बेहतर होता है. चाहे आप रात में चलें या सिर्फ सप्ताहांत में चलने का समय निकालें.
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