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देश के 28000 गांव ऐसे जहां नहीं रहता एक भी इंसान; 4,526 विलेज सरकारी रिकॉर्ड से 'लापता'

शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था से दूरी: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की एक स्टडी में ऐसे जंगलों, पुरानी बस्तियों और बिना सर्वे वाले गांवों का उल्लेख है जिनके अधिकार रिकॉर्ड नहीं किए गए थे. जिन्हें राजस्व-गांव का दर्जा नहीं दिया गया था. इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी. पश्चिम बंगाल में हुई रिसर्च में भी पाया गया कि राजस्व का दर्जा न पाने वाले गांवों को सामान्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती थीं.

बिना पहचान वाले गांव के लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता: बिना रिकॉर्ड वाले गांव के लोग भले ही असल में भारत में रहते हों, लेकिन वे जरूरी सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं होते. प्रशासन की नजर में न होने की वजह से उन्हें जमीन के अधिकार, पहचान के दस्तावेज, सार्वजनिक सेवाएं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी वोट देने का अधिकार पाने में मुश्किल होती है.

वहीं, दूसरे नंबर पर असम है जहां पर 897 वन गांव हैं. यूपी में कुल 89 ऐसे गांव हैं लेकिन, आधिकारिक तौर पर केवल 12 मुख्य फॉरेस्ट सेटलमेंट्स रिकॉर्ड में थीं, जिनमें से वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत वनटांगिया समुदायों के कई गांवों को राजस्व गांव में ले आया गया है.

तेलंगाना के सुंदरनगर गांव के 500 लोगों को नहीं मिलता सरकारी योजनाओं का लाभ: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के इंद्रावेल्ली मंडल में सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा गांव है. यहां लगभग 500 लोग रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक रिकॉर्ड में न इनका नाम है और ना ही इनके गांव का. इस गांव का आस-पास की पंचायतों से भी कोई संबंध नहीं है. यही वजह है कि यहां के लोग सालों से सरकारी योजनाओं के फायदों और जरूरी विकास कार्यों से दूर हैं.

कागजों में गांवों का अस्तित्व नहीं: ओडिशा के मलकानगिरी जिले का डुटेलगुडा गांव 1960 के आसपास एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बसा था. तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में कुमारिकुंटा और सोनापुर गांव, 2001 या 2011 की जनगणना में कहीं नहीं दिखते. ये न तो रेवेन्यू गांव हैं और ना ही मान्यता प्राप्त वन गांव. कागजों पर इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है. यहां रहने वाले लोग बिना सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, बिजली या जमीन के पक्के अधिकार के रहते हैं. इन्हें वन अधिकारियों और कभी-कभी आस-पास के रेवेन्यू गांवों के लोग परेशान करते हैं.

पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार, 2011 की जनगणना में ओडिशा में वन गांवों की आधिकारिक संख्या 375 बताई गई थी, लेकिन इसमें यह बात छिपी रह गई कि डुटेलगुडा जैसे दर्जनों छोटे गांवों की कभी गिनती ही नहीं हुई. बोलांगीर के तिखारी रिजर्व फॉरेस्ट में ऐसे 50 से ज्यादा छोटे गांव हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ. जबकि जनगणना में सिर्फ एक ही गांव दर्ज किया गया था.

सरकारी रिकॉर्ड से 'लापता' गांवों में रहते 22 लाख से ज्यादा लोग: साल 2017 में राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, देश में 4,526 वन क्षेत्र और बिना सर्वेक्षण वाले गांव हैं, जिनकी अपनी कोई प्रशासनिक पहचान नहीं है. इन गांवों में 22 लाख से अधिक लोग रहते हैं. प्रशासनिक मान्यता न होने के कारण ये क्षेत्र देश के आधिकारिक नक्सों या राजस्व गांव (Revenue Village) की सूची में नहीं हैं.

केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इनमें 4,526 गांव ऐसे हैं जो आज भी अपनी आधिकारिक पहचान (Official Recognition या Villages Without Identity) के लिए लड़ रहे हैं. यही नहीं, 28,000 गांव तो ऐसे हैं जो इंसानी रूप से खाली हो चुके हैं. मतलब कि यहां कोई नहीं रहता और प्रशासनिक रिकॉर्ड में इन्हें 'वीरान' यानी भूतिया गांव (Ghost या Haunted Village) घोषित कर दिया गया है. ये अपनी सामाजिक पहचान खो चुके हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में गांवों के इस स्थिति में जाने की वजह के बारे में विस्तार से जानते हैं?

हैदराबाद (EB Prime Team-Samanvay Pandey): साल 2015 में बनी 'मांझी - द माउंटेन मैन' और 2026 में रिलीज 'पेड्डी' (Peddi) में 2 अति पिछड़े गांवों की कहानी को दिखाया गया है. ये कहानियां देश के सरकारी तंत्र और व्यवस्था की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. ऐसी कहानियां केवल 2 गांव में ही नहीं बल्कि, देश के 32,526 गांवों में दिखती हैं.

देश के किस राज्य में कितने गांव? (Photo Credit; Getty Images)

निवास प्रमाण पत्र पाने में मुश्किल: वन अधिकार अधिनियम पर हुई रिसर्च में पाया गया कि कुछ वन गांवों के निवासी मूल निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) नहीं ले पाते थे. क्योंकि, उन्हें जारी करने वाले राजस्व विभाग के पास उस बस्ती का कोई मान्यता प्राप्त रिकॉर्ड नहीं होता था.

वर्ल्ड बैंक के 'इंडिया लैंड गवर्नेंस असेसमेंट' में पाया गया कि बिना सर्वे वाले गांवों में जमीन के साफ नक्शे, मालिकाना हक के रिकॉर्ड और अधिकार देने के लिए कोई तय अथॉरिटी नहीं होती. इससे असुरक्षा और विवादों का खतरा बढ़ जाता है.

सरकारी योजनाओं का नहीं मिलता लाभ: बिना पहचान वाले गांव के लोग यह साबित नहीं कर पाते कि वे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जमीन पर रहते हैं. चूंकि, जमीन का कंट्रोल वन विभाग के पास होता है और गांव को मान्यता देने का काम राजस्व विभाग करता है, इसलिए कई बस्तियां पंचायतों और स्थानीय सरकार की दूसरी संस्थाओं के असरदार अधिकार क्षेत्र से बाहर रह जाती हैं. ऐसे में यहां के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता.

देश में 27,952 'भूतिया' गांव: केंद्र सरकार के 'मिशन अंत्योदय' डेटासेट (2022–23) के अनुसार, भारत में 27,952 गांवों की आबादी शून्य है, जो देश में सर्वे किए गए सभी गांवों का 4.4% है. इससे पहले, 2011 की जनगणना में 43,324 ऐसे गांवों की जानकारी मिली थी जहां कोई नहीं रहता था. प्रशासनिक रिकॉर्ड में इन्हें वीरान या घोष्ट (भूतिया) गांव घोषित कर दिया जाता है. शून्य आबादी वाली ये बस्तियां बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन, बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, पर्यावरण से जुड़े खतरों, विकास कार्यों के कारण विस्थापन या प्रशासनिक वर्गीकरण की वजह से बनती हैं.

यूपी में सबसे ज्यादा 'भूतिया' गांव: मिशन अंत्योदय के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 5,506 गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी शून्य है. इन्हें भूतिया गांव घोषित किया गया है. हालाँकि, किसी राज्य के कुल गांवों में प्रतिशत हिस्सेदारी के हिसाब से त्रिपुरा सबसे ऊपर है, जहां 10.9% गांवों की आबादी शून्य है. प्रशासनिक रिकॉर्ड में भूतिया गांव वो होते हैं जहां कोई भी इंसान रात नहीं बिताता. इन गांवों में लोग खेती-किसानी करने के लिए तो जाते हैं लेकिन, वहां रहते नहीं हैं. इसलिए प्रशासन में इन गांवों को वीरान घोषित कर दिया जाता है.

'भूतिया' गांव में क्यों नहीं रहते लोग: बिना आबादी वाले या छोड़े जा चुके गांवों के बनने के पीछे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक कारण होते हैं. जैसे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की कमी अक्सर परिवारों को दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर कर देती है. जिन गांवों में स्कूल नहीं होते और जो प्राइमरी स्कूल से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर होते हैं, उनके पूरी तरह खाली हो जाने की संभावना ज्यादा रहती है.

मेडिकल सुविधाओं की कमी, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं: बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी, ग्रामीण बस्तियों को स्थायी रूप से रहने के लिए कम उपयुक्त बनाती हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों से ज्यादा दूरी को भी ग्रामीण इलाकों के खाली होने से जुड़ा एक अहम कारण माना गया है. इसके अलावा, जिन गांवों में सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा खराब होती है, वहां के लोगों को बाजार, रोजगार, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और दूसरी सेवाओं तक पहुंचने में मुश्किल होती है. यह अलगाव निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी वाली जगहों पर जाने के लिए प्रेरित करता है.

पहाड़ की मुश्किलें और आपदा से खाली हो रहे गांव: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, खड़ी ढलान वाले इलाके, कड़ाके की ठंड, सीमित बुनियादी ढांचा और सीमित आर्थिक अवसर बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बनते हैं. बाढ़ की आशंका वाले या पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों जैसे बिहार, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में बसे गांवों को बार-बार आपदाओं का सामना करना पड़ता है. घरों और खेती की जमीन के बर्बाद होने से लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह बस जाते हैं.

रोजी-रोजगार के लिए पलायन: खेती में कम पैदावार, जमीन के छोटे और बिखरे हुए टुकड़े, मौसमी खेती पर निर्भरता और खेती से सीमित आमदनी ग्रामीण आजीविका को आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रहने देती. इससे युवा और काम करने की उम्र वाली आबादी कस्बों और शहरों की ओर जाने के लिए प्रेरित होती है. इसके अलावा, खेती से अलग रोजगार के अवसरों की कमी ग्रामीण इलाकों से पलायन का एक बड़ा कारण है. जैसे-जैसे युवा गांव छोड़ते हैं, गांवों में काम करने वाली आबादी धीरे-धीरे कम हो जाती है और आखिरकार वहां बहुत कम लोग रह जाते हैं या गांव पूरी तरह खाली हो जाते हैं.

सरकारी कागजों से लापता गांव विजयनगरम की कहानी 'पेड्डी': फिल्म की कहानी 1980-90 के आंध्र प्रदेश विजयनगरम पर आधारित है. यह एक ऐसे गांव की कहानी है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है. यानी उसे कोई आधिकारिक पहचान नहीं मिली है. यहां बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, मतदान का अधिकार नहीं है. यह फिल्म आधुनिक भारत के एक और बड़े सच को सामने लाती है. उन ग्रामीणों के संघर्ष को दिखाती है. बताती है कि विकास की तेज रफ्तार और चकाचौंध के बीच, आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे छूट गया है.

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