ETV Bharat / bharat

दुनिया के 97 देश खत्म कर चुके हैं मौत की सजा, भारत की जेलों में बंद हैं मृत्युदंड पाए 574 अपराधी

हैदराबाद: आए दिन हत्या (Murder), दुष्कर्म (Rape) समेत दिल को दहला देने वाली घटनाएं सामने आती हैं. कोर्ट से ऐसा कृत्य करने वालों को मौत की सजा सुनाई जाती है. भारत में मौत की सजा यानी मृत्युदंड पाने वालों की संख्या 2016 से अब तक 574 है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है, जहां बच्चों के यौन शोषण के मामले में जेई रामभवन और उसकी पत्नी को मृत्युदंड दिया गया है.

कोर्ट से अपराधियों को मृत्युदंड तो दे दिया जाता है लेकिन, इनको मौत नहीं मिल पाती है. क्योंकि, मानवाधिकार और सामाजिक संगठन इसका कड़ा विरोध करते हैं और मृत्युदंड को खत्म करने की सालों से मांग उठा रहे हैं. यही कारण है कि दुनिया के 97 देश मौत की सजा को खत्म कर चुके हैं. लेकिन, अभी भारत में ये लागू है.

हालांकि, 2020 के बाद से देश में किसी को फांसी नहीं दी गई. लेकिन, दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक शोध के आंकड़ों के अनुसार आजादी के बाद से अब तक 755 खूंखार अपराधियों को फांसी के तख्ते पर मौत की नींद सुलाया गया. आईए जानते हैं फांसी के फंदे पर लटकाए गए इन खूंखार अपराधियों की क्या कहानी थी?

किस अपराध के लिए दिया जाता है मृत्युदंड: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी रूप से मृत्युदंड स्वीकृत है. मृत्युदंड मुख्य रूप से हत्या, आतंकवाद से संबंधित अपराध, पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिग से दुष्कर्म, राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए दिया जाता है.

संविधान में क्या कहा गया: भारत के संविधान में कहा गया है कि जीवन अनमोल है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसे संरक्षित किया गया है. लेकिन, ये भी कहा गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है.

भारत में पहली फांसी कब और किसको दी गई: लॉ जर्नल के अनुसार भारत देश में आजादी के बाद पहली फांसी रघुराज सिंह उर्फ राशा को दी गई. राशा को 9 सितंबर 1947 को जबलपुर केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी. राशा को फांसी की सजा हत्या के जुर्म के लिए दी गई थी. लेकिन, ये जुर्म उसने क्यों और किन परिस्थितियों में कैसे किया था? इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है.

ये भी पढ़ें: भारत की 117 भाषाओं पर खतरा; 10 हजार से भी कम बोलने वाले, क्या खत्म हो जाएगी देश की अनोखी विरासत?

भारत की वो पहली महिला कौन थी, जिसे दी गई फांसी: आजाद भारत में फांसी पर चढ़ाई जाने वाली पहली महिला रतनबाई जैन थी, जिसे 3 जनवरी 1955 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी. रतनबाई जैन को 3 लड़कियों को जहर देकर मारने के जुर्म में मौत की सजा दी गई थी. दरअसल, रतनबाई जैन एक परिवार नियोजन क्लिनिक में प्रबंधक थी. वो 3 लड़कियां भी क्लिनिक में काम करती थीं.

उसे शक था कि इन तीनों लड़कियों का उसके पति के साथ अवैध संबंध है. इसी शक में उसने तीनों को मार दिया. उसने लड़कियों की गला काटकर या चाकू मारकर हत्या नहीं की बल्कि, जहर का इस्तेमाल किया. उसने लड़कियों के खाने या पेय पदार्थों में जहर मिला दिया था. उस घातक रसायन का सेवन करने के बाद तीनों की तुरंत मृत्यु हो गई थी.