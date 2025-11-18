ETV Bharat / bharat

कैसे बना माड़वी हिड़मा बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली, संगठन में भर्ती करने वाले रमेश उर्फ बदरन्ना ने सुनाई कहानी

बस्तर: मंगलवार 18 नवंबर की सुबह जवानों ने बस्तर के सबसे खूंखार माओवादी माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया. हिड़मा के साथ उसकी पत्नी भी मारी गई. कुल 6 माओवादियों के शव मौके से बरामद किए गए. मारे गए सभी नक्सली हार्डकोर माओवादी थे. लगातार नक्सलियों के मारे जाने और सरेंडर किए जाने से बस्तर में 4 दशकों से एक्टिव नक्सली अब घुटनों पर आ गए हैं. आलम ये है कि जिस दंडकारण्य को ये अपना सुरक्षित घर मानते थे वहां भी जवान इन्हे ढूंढ रहे हैं.

बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली कैसे बना हिड़मा: बस्तर का एक सामान्य कद काठी का युवा कैसे इतना खूंखार नक्सली बन गया, इसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी. माड़वी हिड़मा पर शासन ने 1 करोड़ का इनाम रखा था. इनामी राशि से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार और खतरनाक नक्सली रहा होगा. दंडकारण्य के घने जंगलों में जवानों को ट्रैप करने की शातिर चाल ये सालों से चल रहा था. आम ग्रामीणों के बीच भी माड़वी हिड़मा का खौफ था. बहादुर जवानों ने आज उस खौफ का खात्मा छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बार्डर एरिया पर खत्म कर दिया.



आखिर माड़वी हिड़मा का ख़ौफ़ बस्तर में क्यों था और माड़वी हिड़मा नक्सल संगठन में कैसे शामिल हुआ इन तमाम बातों की जानकारी पूर्व माओवादी बदरन्ना उर्फ रमेश दे रहे हैं. पूर्व माओवादी रमेश कहते हैं कि माड़वी हिड़मा एक साधारण ग्रामीण युवक था. लेकिन उसका झुकाव माओवादी संगठन और उसकी विचारधारा के प्रति था.