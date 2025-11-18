कैसे बना माड़वी हिड़मा बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली, संगठन में भर्ती करने वाले रमेश उर्फ बदरन्ना ने सुनाई कहानी
जवानों को ट्रैप करने की रणनीति बनाने में माहिर माड़वी हिड़मा जल्द ही संगठन में अपनी अगल पहचान बनाने में कामयाब रहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2025 at 8:53 PM IST
बस्तर: मंगलवार 18 नवंबर की सुबह जवानों ने बस्तर के सबसे खूंखार माओवादी माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया. हिड़मा के साथ उसकी पत्नी भी मारी गई. कुल 6 माओवादियों के शव मौके से बरामद किए गए. मारे गए सभी नक्सली हार्डकोर माओवादी थे. लगातार नक्सलियों के मारे जाने और सरेंडर किए जाने से बस्तर में 4 दशकों से एक्टिव नक्सली अब घुटनों पर आ गए हैं. आलम ये है कि जिस दंडकारण्य को ये अपना सुरक्षित घर मानते थे वहां भी जवान इन्हे ढूंढ रहे हैं.
बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली कैसे बना हिड़मा: बस्तर का एक सामान्य कद काठी का युवा कैसे इतना खूंखार नक्सली बन गया, इसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी. माड़वी हिड़मा पर शासन ने 1 करोड़ का इनाम रखा था. इनामी राशि से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार और खतरनाक नक्सली रहा होगा. दंडकारण्य के घने जंगलों में जवानों को ट्रैप करने की शातिर चाल ये सालों से चल रहा था. आम ग्रामीणों के बीच भी माड़वी हिड़मा का खौफ था. बहादुर जवानों ने आज उस खौफ का खात्मा छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बार्डर एरिया पर खत्म कर दिया.
आखिर माड़वी हिड़मा का ख़ौफ़ बस्तर में क्यों था और माड़वी हिड़मा नक्सल संगठन में कैसे शामिल हुआ इन तमाम बातों की जानकारी पूर्व माओवादी बदरन्ना उर्फ रमेश दे रहे हैं. पूर्व माओवादी रमेश कहते हैं कि माड़वी हिड़मा एक साधारण ग्रामीण युवक था. लेकिन उसका झुकाव माओवादी संगठन और उसकी विचारधारा के प्रति था.
मैंने ही आज के खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा को नक्सल संगठन में भर्ती किया था. उसे पार्टी का सदस्य कैडर के रुप में माना जाता था. माड़वी हिड़मा अनपढ़ था लेकिन अपनी रणनीति और चतुराई के दम पर संगठन में लगातार आगे बढ़ता रहा. सरकार के खिलाफ लड़ते हुए उसने अपना नाम संगठन में बनाया. माड़वी हिडमा की रणनीति से सरकार को कई बार भारी नुकसान हुआ. हिडमा ने सरकार को काफी तकलीफ पहुंचाई. वो मेरा भर्ती किया हुआ सदस्य था. मैंने अपना भविष्य देखते हुए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया: रमेश उर्फ बदरन्ना, सरेंडर माओवादी
सरेंडर नक्सली रमेश उर्फ बदरन्ना कहते हैं कि नक्सली संगठन काफी बड़ा है. मैं भी जब गया था तो पार्टी सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था. बाद में सदस्य के तौर पर ही वापस लौट आया. रमेश कहते हैं कि नक्सली संगठन अपने आप को समाप्त कर लेगी या हिंसा जारी रखेगी ये उनकी सोच पर निर्भर करता है.
हिड़मा अनपढ़ था लेकिन जब वो माओवादियों की मिलिट्री यूनिट में गया तो उसे एजुकेशन वहां मिला. अपने कामों से उसने संगठन में अपनी खूंखार छवि बनाई. धीरे धीरे कर वो कम उम्र में ही नक्सल संगठन में केंद्रीय कमेटी का सदस्य बन गया. अपने कामों की वजह से वो सरकार की नजर में आया. मुझे देखकर वो नक्सल संगठन में शामिल हुए था. संगठन की विचारधारा से वो प्रभावित था या नहीं ये उसने कभी मुझसे नहीं बताया: रमेश उर्फ बदरन्ना, सरेंडर माओवादी
कई बड़ी नक्सली वारदातों में रहा शामिल: माड़वी हिड़मा बस्तर में हुई कई हिंसक घटनाओं को अंजाम देने का मास्टरमाइंड रहा है. 2010 में हुए ताड़मेटला कांड में ये शामिल रहा है. ताड़मेटला हमले में हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे. झीरम घाटी हमले का भी ये मास्टरमाइंड माना जाता है. 2017 में बुर्कापाल में जवानों पर हमला हुआ था उस हमले में 24 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे. इस हमले का भी मास्टरमाइंड माड़वी हिड़मा को माना जाता है.