मौत के कितने दिनों बाद तक शव को खराब होने से बचा सकते हैं? चार महीने बाद खामेनेई के अंतिम संस्कार से उठा सवाल
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के 4 महीने के बाद दफनाने की तैयारी है. जानिए, डेडबॉडी को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और कैसे.
Published : July 4, 2026 at 4:31 PM IST
हैदराबाद : ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक चलेगा. खामेनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. इसके बाद मशहद में इमाम रजा के मकबरे के पास दफन किया जाएगा.
ईरान के राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक संस्थानों पर 37 वर्षों तक सर्वोच्च अधिकार रखने वाले खामेनेई (86) 28 फरवरी को तेहरान में अपने आवास पर अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों के दौरान मारे गए थे. अब 4 महीने के बाद उन्हें दफनाने की तैयारी है. अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति के शव को कितने दिनों तक गलने या खराब होने से बचाया जा सकता है?
मनुष्य के शव को सड़ने या गलने से बचाने के लिए अलग-अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है. हालांकि तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि शव को कितने दिनों तक सुरक्षित रखना है. उसी के हिसाब से ही तरीके को अपनाया जाता है. इंसान के शरीर खराब की प्रक्रिया मौत के कुछ ही घंटों में शुरू हो जाती है. वहीं मौत के दो घंटे बाद शरीर अकड़ने लगता है. इसके अलावा 24 घंटे के अंदर बैक्टीरिया शरीर को अंदर से डैमेज करना शुरू प्रारंभ देते हैं. यही असली खराबी तभी से शुरू होना मानी जाती है. इस वजह से तुरंत ही शव को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है.
वर्ल्ड जर्नल ऑफ फॉर्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, डेडबॉडी या शव को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में शरीर को खराब होने की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा कर दिया जाता है. इसके लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं, आइए जानते हैं.
सबसे सामान्य तरीके
भारत में क्या तरीका अपनाया जाता है, पहले इसे समझ लेते हैं. अमूमन बिना किसी बड़ी तैयारी के डेडबॉडी को 6 से 10 घंटे तक घर पर ही सुरक्षित रखा जा सकता है. लेकिन गर्मी अधिक है तो यह समय 4 से 6 घंटे हो जाता है. वहीं सर्दियों में 12 से 15 घंटे तक सामान्य स्थिति में शव को सड़ने से रोका जा सकता है.
शव को सुरक्षित रखने के लिएअगर बर्फ का प्रयोग किया जाता है तो शव को 2 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है. लेकिन यह तरीका बहुत असरदार नहीं माना जाता क्योंकि धीरे-धीरे ही सही बैक्टीरिया के पनपने का खतरा बढ़ता जाता है. इसके विपरीत यदि शरीर प्राकृतिक तौर पर ठंडे इलाके जैसे ग्लेशियर या फिर बर्फीले पहाड़ों में रह जाए तो कई दशकों नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रह सकता है.
इसी का एक उदाहरण है. हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में 1968 में लापता हुआ भारतीय वायुसेना के जवान का शव 56 साल बाद बर्फ में मिला था. यह बताता है कि शरीर की कोशिशकाएं कैसे बर्फ में लंबे समय तक जमकर सुरक्षित रहती हैं.
#WATCH | Tehran, Iran: Visuals from the funeral ceremony of Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on February 28 during Israeli and US airstrikes on Iran— ANI (@ANI) July 3, 2026
(Source: IRIB Pool via Reuters) pic.twitter.com/QWmZtyRAUB
कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं डेडबॉडी ?
डेडबॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्राय: तीन तरीके आमतौर पर अपनाए जाते हैं. पहला है, कोल्ड स्टोरेज में रखना. दूसरा है, एम्बामिंग और तीसरा है क्रायोप्रिजर्वेशन.
1- कोल्ड स्टोरेज: कम समय के लिए सुरक्षित
यदि बहुत कम समय के लिए शव को सुरक्षित रखना है तो फिर इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है ताकि अंतिम संस्कार तक उसे सड़ने से बचा सकें. आमतौर पर शवों को मॉर्च्युरी में 2°C से 4°C के तापमान पर रखा जाता है. लेकिन घर पर अंतिम दर्शन या शव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, आइस पैक या फिर खास पॉलीमर शीट (जैसे टेक्नी आइस) का इस्तेमाल करके शव को चार दिनों तक सही तापमान पर रखा जा सकता है.
2- एम्बामिंग: महीनों तक रख सकते हैं सुरक्षित
इस प्रक्रिया में सर्जरी के माध्यम से शरीर से खून निकाला जाता है और उसकी जगह केमिकल सॉल्यूशन भरा जाता है . ज्यादातर मामलों में फॉर्मेल्डिहाइड-बेस्ड लिक्विड भरे जाते हैं. ऐसा टिशूज को कीटाणु-मुक्त करने और अंतिम संस्कार या शव के अंतिम दर्शन के लिए शरीर को कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है.
यह स्किन में मौजूद प्रोटीन को तोड़ता है, जिससे बैक्टीरिया को शरीर में पनपने के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल पाता. साथ ही मौजूद डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया जाता है. सही तरीके से की गई एम्बामिंग शव को कई सप्ताह तक बिना सड़े सुरक्षित रख सकती है, और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए मिलने वाले देहदान किए गए शवों को इसी टेक्निक से महीनों तक प्रयोग लायक बनाए रखा जाता है. एम्बामिंग की प्रक्रिया में 2 से 4 घंटे लगते हैं.
वहीं सामान्य एम्बामिंग के जरिए शव 26 सप्ताह तक अच्छी स्थिति में रह सकता है. ठंडा और सूखे वातावरण में डेडबॉडी 2 से 6 महीने तक सुरक्षित रखी जा सकती है. अगर एम्बामिंग के बाद शव को कोल्ड स्टोरेज (24°C) में रखा जाए संरक्षण की अवधि और बढ़ सकती है.
3- क्रायोप्रिजर्वेशन: दशकों तक सुरक्षित रहती है डेडबॉडी
इस प्रोसेस में पूरे शरीर या अंगों को बहुत कम तापमान -130°C से नीचे रखा जाता है. इसमें डेडबॉडी को सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैक्टीरिया के पनपने की आशंका पूरी तरह समाप्त हो जाए. दावा किया जाता है कि इसके जरिए शव को दशकों तक सुरक्षित रखा जाता है. अगर तापमान और रखरखाव का पालन सख्ती से हो तो शव अनिश्चितकाल तक संरक्षित रखा जा सकता है.
ये भी पढ़ें- खामेनेई की अंतिम विदाई में फफक-फफक कर रोए गालिबफ और अराघची, माहौल हुआ गमगीन