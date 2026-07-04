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मौत के कितने दिनों बाद तक शव को खराब होने से बचा सकते हैं? चार महीने बाद खामेनेई के अंतिम संस्कार से उठा सवाल

28 फरवरी को तेहरान में हुए हवाई हमलों में पूर्व सर्वोच्‍च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. ( ANI )

हैदराबाद : ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक चलेगा. खामेनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. इसके बाद मशहद में इमाम रजा के मकबरे के पास दफन किया जाएगा. ईरान के राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक संस्थानों पर 37 वर्षों तक सर्वोच्च अधिकार रखने वाले खामेनेई (86) 28 फरवरी को तेहरान में अपने आवास पर अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों के दौरान मारे गए थे. अब 4 महीने के बाद उन्हें दफनाने की तैयारी है. अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति के शव को कितने दिनों तक गलने या खराब होने से बचाया जा सकता है? मनुष्य के शव को सड़ने या गलने से बचाने के लिए अलग-अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है. हालांकि तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि शव को कितने दिनों तक सुरक्षित रखना है. उसी के हिसाब से ही तरीके को अपनाया जाता है. इंसान के शरीर खराब की प्रक्रिया मौत के कुछ ही घंटों में शुरू हो जाती है. वहीं मौत के दो घंटे बाद शरीर अकड़ने लगता है. इसके अलावा 24 घंटे के अंदर बैक्टीरिया शरीर को अंदर से डैमेज करना शुरू प्रारंभ देते हैं. यही असली खराबी तभी से शुरू होना मानी जाती है. इस वजह से तुरंत ही शव को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है. बर्फीले पहाड़ों या ग्लेशियर में डेडबॉडी रह जाए तो कई दशकों तक सुरक्षित रह सकती है. (ANI) वर्ल्ड जर्नल ऑफ फॉर्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, डेडबॉडी या शव को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में शरीर को खराब होने की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा कर दिया जाता है. इसके लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं, आइए जानते हैं. सबसे सामान्य तरीके

भारत में क्या तरीका अपनाया जाता है, पहले इसे समझ लेते हैं. अमूमन बिना किसी बड़ी तैयारी के डेडबॉडी को 6 से 10 घंटे तक घर पर ही सुरक्षित रखा जा सकता है. लेकिन गर्मी अधिक है तो यह समय 4 से 6 घंटे हो जाता है. वहीं सर्दियों में 12 से 15 घंटे तक सामान्य स्थिति में शव को सड़ने से रोका जा सकता है. शव को सुरक्षित रखने के लिएअगर बर्फ का प्रयोग किया जाता है तो शव को 2 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है. लेकिन यह तरीका बहुत असरदार नहीं माना जाता क्योंकि धीरे-धीरे ही सही बैक्टीरिया के पनपने का खतरा बढ़ता जाता है. इसके विपरीत यदि शरीर प्राकृतिक तौर पर ठंडे इलाके जैसे ग्लेशियर या फिर बर्फीले पहाड़ों में रह जाए तो कई दशकों नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रह सकता है. इसी का एक उदाहरण है. हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में 1968 में लापता हुआ भारतीय वायुसेना के जवान का शव 56 साल बाद बर्फ में मिला था. यह बताता है कि शरीर की कोशिशकाएं कैसे बर्फ में लंबे समय तक जमकर सुरक्षित रहती हैं.