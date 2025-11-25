ETV Bharat / bharat

वन्यजीवों के शिकार का कितना बड़ा है नेटवर्क? शिकार में होता है देसी जुगाड़ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

“धीरे-धीरे एक-एक कड़ी सामने आ रही है. पड़ोसी राज्यों के लोग भी इस नेटवर्क में शामिल हैं. पूरे नेटवर्क को रडार पर लिया गया है और संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. पूरे नेटवर्क को रडार पर रखा गया है और एक संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है”: — प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

18 नवंबर से 25 नवंबर के बीच वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो झारखंड वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व के छापेमारी में झारखंड बिहार एवं छत्तीसगढ़ की इलाके से 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों से दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ, 1200 एमएल सांप का जहर, 16 किलो पैंगोलिन का स्कल, बाघ की उल्टी, मोर के पैर, तीन बंदूक, वन्य जीव के हड्डी से बने पाउडर बरामद किए गए हैं. जुलाई से सितंबर के बीच पलामू टाइगर रिजर्व के कार्रवाई में एक दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 20 से अधिक देशी बंदूक बरामद हुआ है. 23 हथियार लोगों ने खुद से जमा किया है

तस्करी के आरोप के 20 से अधिक हुए गिरफ्तार, कई दुर्लभ वन्य जीव और उनके अंग बरामद

झारखंड में पहले बाघ, तेंदुआ, हिरण और पैंगोलिन के शिकार एवं तस्करी का मामला निकलकर सामने आया. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं संयुक्त टीम के कार्रवाई में पहली बार सांप के जहर और सांप की तस्करी का मामला निकलकर सामने आया है. ओडिशा के सुंदरबन कि इलाके में पहले सांप की तस्करी होती थी. पहली बार पलामू टाइगर रिजर्व एवं बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाके से सांप किए तस्करी की खबरें सामने आई हैं. पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में कई प्रकार के सांप मौजूद हैं जिसमे रेड सैंड बोआ, रसल वाइपर, कोबरा जैसे जहरीली प्रजाति के सांप हैं.

हालिया छापेमारी (18-21 नवंबर 2025) में बरामद 1.2 लीटर सांप का जहर अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब ₹80 करोड़ का है. इसमें फ्रांस का टैग लगा था, जो यूरोपीय लैब्स से कनेक्शन का संकेत देता है. साथ ही, 12 किलो पैंगोलिन स्केल (पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी होने वाला स्तनधारी है) और 2.5 किलो अतिरिक्त स्केल बरामद हुए. गिरफ्तारों में पहली बार एक महिला तस्कर शामिल है, जो नेटवर्क की नई परत दिखाती है.

यह नेटवर्क नेपाल और एवं बांग्लादेश के रास्ते चीन, वियतनाम एवं साउथ ईस्ट एशिया में वन्य जीव के अंगों की तस्करी कर रहा है. यह नेटवर्क बाघ, तेंदुआ, हाथी, पैंगोलिन, सांप का जहर, दुर्लभ सांप की प्रजाति का स्थानीय स्तर पर शिकार कर रहा और तस्करी करवा रहा. शिकारी एवं तस्करों का यह नेटवर्क पिछले कई दशकों से सक्रिय है. भारत मे 1972 में वन्य जीव के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था.

पलामू: झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में दशकों से सक्रिय एक बड़े अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB), झारखंड वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में अब तक 20 से अधिक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं तथा दुर्लभ वन्यजीवों के अंग और उत्पाद बरामद हुए हैं.

झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची और जमशेदपुर के अलावा बिहार के गया औरंगाबाद और छत्तीसगढ़ के इलाके में नक्सलियों के कमजोर होने के बाद वन्य जीव के शिकार करने और तस्करी करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है. दरअसल झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व शिकारी का एक बड़ा केंद्र रहा है, जहां बड़ी संख्या में वन्य जीव के शिकार हुए हैं और शिकारी सक्रिय रहे हैं. पलामू टाइगर रिजर्व पिछले तीन दशक से नक्सलियों के कब्जे में था, 60 प्रतिशत इलाके में वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों की पहुंच बेहद ही मुश्किल थी. बूढ़ापहाड़ भी पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है जो नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा है.

जंगली जानवरों के अंगों के बारे में मान्यता (ETV Bharat)

झारखंड बिहार एवं छत्तीसगढ़ सीमा शिकरियों का सबसे बड़ा केंद्र

झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका शिकारियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है. गिरफ्तार सभी शिकार के आरोपी सीमावर्ती इलाके के हैं. झारखंड के पलामू का इलाका से कोलकाता और वाराणसी थे, कनेक्टिविटी बेहद आसान है. पलामू जिले से ही सटा हुआ पलामू टाइगर रिजर्व है, जहां बाघ, तेंदुआ, हाथी, पैंगोलिन, हिरण सांप जैसे वन्य जीवों के प्रजाति मौजूद हैं. पलामू के इलाके से ट्रेन एवं बस से बाहरी इलाकों की कनेक्टिविटी आसान है.

"सीमावर्ती इलाके से खासकर पलामू से वाराणसी और कोलकाता के कनेक्टिविटी बेहद ही आसान है. वन्य जीव का शिकार होने के बाद सबसे बड़ा बाजार कोलकाता और वाराणसी में है. वन्य जीव की तस्करी कोलकाता से बांग्लादेश की जाती है और बांग्लादेश के माध्यम चीन तक नेटवर्क जाता है. एक नेटवर्क वाराणसी से नेपाल की इलाके तक जाता है और वहां से चीन और वियतनाम तक है."- प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, वन्य जीव विशेषज्ञ

प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि शिकार और शिकारी पहली बार पकड़े गए हैं, पहले भी शिकार का एक लंबा इतिहास रहा है. चीन वन्यजीवों के अंगों का एक बड़ा बाजार रहा है, जब जब चीन में वन्य जीव के अंगों की मांग बढ़ती है तब तब शिकार बढ़ा है.

जंगली जानवरों के अंगों की मांग (ETV Bharat)

राजस्थान के तस्करों ने सिखाया था बाघ का शिकार

शिकार करने वाला नेटवर्क देसी जुगाड़ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर वन्य जीव का शिकार करता है. बाघ एवं तेंदुआ का शिकार करने के लिए तस्कर जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई मामलों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जहर दिया जाता है. कई मामलों में विभिन्न वन्यजीव के शिकार के लिए ट्रैप लगाने के भी जानकारी निकलकर सामने आई है.

जहर देने का मामले में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है जबकि अन्य तरह में देसी जुगाड़ से ही वन्य जीव का शिकार हो रहा है. झारखंड के जमशेदपुर और पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में शिकारी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था. इस नेटवर्क में वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी थी कि राजस्थान के एक जनजाति ने बाघ के शिकार करने के लिए स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग दिया था. राजस्थान की टीम ही बाघ की तस्करी करता था.



शिकार के लिए खास तरह के कुत्ते का इस्तेमाल

1990-92 के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के छिपादोहर के इलाके में वन्य जीव का शिकार करने के लिए एक व्यक्ति ने खास तरह से अपने कुत्तों को ट्रेंड किया था. व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद शिकार के तरीके का खुलासा हुआ था. व्यक्ति कुत्तों को जन्म से ही वन्य जीव को शिकार करने के लिए ट्रेंड करता था. कुत्ता वन्य जीव के खास अंग को पकड़ते थे पीछे से शिकारी पहुंचता था और वन्य जीव को गोली मारता था.

शिकार करने के तरीके (ETV Bharat)

तस्कर वन्य जीव के शिकार के बाद उसके अंगों का अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं. वन्य जीव के अंग को लेकर कई मान्यता भी जुड़ी हुई है. बाघ की हड्डी का पाउडर और सांप की जहर की मांग चीन और वियतनाम में है. चीन में शराब में बाघ की हड्डी का रख मिलाया जाता है. जबकि सांप के जहर और पाउडर का इस्तेमाल उतेजना के लिए किया जाता है. वन्य जीव के अंग को लेकर अलग-अलग तरह की मान्यता भी है. लोक अंधविश्वास में भी वन्य जीव का शिकार करवाते हैं और उसके अंग को अपने पास रखते है.

वन विभाग अंधविश्वास को लेकर लोगों से कर रहा अपील

वन्य जीव के शिकार में अंधविश्वास एवं मान्यता को लेकर बात सामने आई है. वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वह अंधविश्वास में आकर वन्य जीव का शिकार नहीं करें. सांप के जहर एवं अन्य वन्य जीव को लेकर भी वन विभाग निगरानी रखे हुए है. पलामू में सांप के जहर के साथ फ्रांस का टैग भी बरामद हुआ है. वन विभाग और उनकी पूरी टीम कड़ी से कड़ी मिल रही है और हर चीज पर नजर रखे हुए है.

सप्लाई चेन (ETV Bharat)

पलामू का इलाका अंग्रेजों के शासनकाल एवं उसके बाद से वन्य जीव के शिकार का सबसे बड़ा केंद्र रहा है. कहा जाता है कि सरगुजा के महाराज ने अपने जमाने में 1100 बाघों का शिकार किया था. जिसमें से 80 से अधिक बाघ पलामू के इलाके में शिकार किए गए. अंग्रेजों के शासनकाल में भी पहली बार बाघों के शिकार पर इनाम की घोषणा पलामू के इलाके में ही की गई थी. 1905 अंग्रेजों के द्वारा सर्वे एवं सेटलमेंट रिपोर्ट जारी किया गया था. इस रिपोर्ट में गई गई थी कि पलामू के इलाके में बाघ के शिकार करने पर 25 रुपये का इनाम सरकार देती थी. इसके अलावा अन्य वन्य जीव के शिकार पर भी इनाम घोषित था.

