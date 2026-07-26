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NEET पेपर लीक से लेकर CJP आंदोलन तक, जानिए 84 दिन में क्या-क्या हुआ, देखें पूरा टाइमलाइन

06 जून के एक दिन के धरने से 20 जून के अनिश्चितकालीन आंदोलन तक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ था. इसकी नींव 06 जून 2026 को जंतर-मंतर पर आयोजित एक दिन के सांकेतिक धरना-प्रदर्शन से रखी गई. उस दिन छात्रों ने सरकार से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की थी. जब चार दिनों तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तब CJP ने 20 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया.

अगले 36 दिनों तक जंतर-मंतर देशभर के छात्रों की आवाज बना रहा. इस दौरान भूख हड़ताल, पुलिस कार्रवाई, कैंडल मार्च, जनसभाएं, संसद मार्च की घोषणा, कई संगठनों और सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन जैसे कई घटनाक्रम देखने को मिले. आखिरकार यह आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ यह अपने सबसे अहम पड़ाव तक पहुंचा.

आइए जानते हैं कि यह आंदोलन आखिर कैसे देश के सबसे चर्चित छात्र आंदोलनों में बदल गया.

जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ (ETV Bharat)

36 दिनों तक जारी रहा संघर्ष:

20 जून से शुरू हुआ यह आंदोलन लगातार 36 दिनों तक चला. बारिश, गर्मी, पुलिस बंदोबस्त और कई मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद छात्र जंतर-मंतर पर डटे रहे. आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के अधिकारों को लेकर देशभर में नई बहस छेड़ दी. 06 जून के एक दिन के सांकेतिक धरने से शुरू हुआ यह सफर 20 जून के अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल गया और धीरे-धीरे देश के सबसे चर्चित छात्र आंदोलनों में शामिल हो गया.

जंतर-मंतर पर बैठे छात्रों ने लगातार 36 दिनों तक अपनी आवाज बुलंद रखी. इस आंदोलन ने यह दिखाया कि जब युवा संगठित होकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो उनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है और राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन जाती है.

जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके (ETV Bharat)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन: अब तक की पूरी टाइमलाइन

06 जून 2026

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर एक दिवसीय धरना देकर देशभर में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की. इस दौरान छात्रों से जुड़ने के लिए संगठन ने सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर अभियान शुरू किया.

सोनम वांगचुग की पत्नी (ETV Bharat)

20 जून 2026

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ. देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे और आंदोलन लगातार बड़ा होता गया.

22–27 जून 2026

छात्र संगठनों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलने लगा. आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया.

28 जून 2026

पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में आंदोलन से जुड़े और आमरण अनशन शुरू किया. इससे आंदोलन को नई ऊर्जा मिली और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज तेज हो गई.

1–17 जुलाई 2026

जंतर-मंतर पर लगातार धरना, जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध कार्यक्रम आयोजित हुए. प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और कई प्रमुख सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां भी समर्थन देने पहुंचीं.

18 जुलाई 2026

दिल्ली पुलिस ने तड़के सुबह कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अस्पताल पहुंचाया.राहुल गांधी ने समर्थन जताया, जबकि अभिजीत दिपके ने अनशन की घोषणा की. इसके बाद CJP ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया.

19 जुलाई 2026

अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मिलने कई नेता पहुंचे. दूसरी ओर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पहले की तरह जारी रहा और बड़ी संख्या में छात्र डटे रहे.

20 जुलाई 2026

संसद में मानसून सत्र के पहले दिन हजारों छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतरे. जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च निकाला. पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस तथा पैलेट गन का इस्तेमाल किया. झड़पों में प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए. सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा.