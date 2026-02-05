ETV Bharat / bharat

कैसे होती है जनगणना? उत्तराखंड में क्या हैं तैयारियां, एक क्लिक में जानिये पूरा प्रोसेस

ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया उत्तराखंड में भी 30 हज़ार गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे. इसके लिए एक मानक निर्धारित हैं. जिसके तहत एक गणना ब्लॉक में 800 से अधिक पापुलेशन नहीं होनी चाहिए. लिहाजा हर 800 पापुलेशन पर एक गणना ब्लॉक बनाया जाएगा. मकान सूचीकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से इन्यूमेरेटर्स (Enumerators) नियुक्त किए जाते हैं. जिसमें शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल होते हैं. लिहाजा एक इन्यूमेरेटर्स को एक गणना ब्लॉक अलॉट किया जाता है. ऐसे में उत्तराखंड में कुल 30,000 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे. जिसके लिए 30,000 कर्मचारियों यानि इन्यूमेरेटर्स की जरूरत होगी. इसके अलावा 4000 और कर्मचारियों की जरूरत होगी. जिन्हें सुपरवाइजर बनाया जाएगा.

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा भारत सरकार की ओर से जारी जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन को राज्य सरकार की ओर से रिपब्लिश किया जाता है. जिसका काम चल रहा है. भारत सरकार की ओर से जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके पहले चरण के तहत मकानों की सूचीकरण एवं गणना की जाती है. लिहाजा मकान सूचीकरण एवं गणना के लिए पूरे देश को करीब 30 लाख गणना ब्लॉक (Enumeration Block) में बांटा जाएगा.

देश में जनगणना को लेकर भारत सरकार की ओर से पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जिसके तहत देशभर में दो चरणों में जनगणना प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. देश के हिमालय राज्यों में तीन चरणों में जनगणना प्रक्रिया संपन्न होगी. जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य देश भर में अप्रैल से सितंबर महीने के बीच में होना है. लिहाजा उत्तराखंड में 25 अप्रैल से 24 में के बीच मकान सूचीकरण का कार्य संपन्न होगा. इसके साथ ही देशभर के स्नो बाउंड क्षेत्रों में लोगों की गणना 11 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच की जानी है. ऐसे में उत्तराखंड के चार जिलों के स्नो बाउंड क्षेत्र में इसी दौरान लोगों की गणना की जाएगी. बाकी बचे हुए प्रदेश के अन्य क्षेत्रों लोगो की गणना, देश भर के साथ ही यानी 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच की जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड के साथ ही देश भर में साल 2026 से ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं गणना का काम किया जाएगा. जनगणना के दूसरे चरण के तहत लोगों की गणना की जाएगी. ऐसे में उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण यानी मकान का सूचीकरण एवं गणना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है. जिसकी प्रक्रिया जनगणना कार्य निदेशालय स्तर से तेज हो गई है. प्रदेश में 25 अप्रैल से 24 मई तक मकान सूचीकरण एवं गणना की प्रक्रिया चलने की संभावना है. जिसके लिए जल्द ही राज्य सरकार की ओर से तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा. आखिर जनगणना की तैयारी को लेकर क्या है स्थिति? किस रोड मैप के तहत जनगणना कार्यक्रम को दिया जाएगा अंजाम? आइये जानते हैं.

ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया मकान सूचीकरण की तिथि भारत सरकार की ओर से निर्धारित नहीं की गई है. भारत सरकार की ओर से यह निर्देश है कि अप्रैल से सितंबर महीने के बीच किसी भी एक महीने के भीतर राज्य सरकार अपने राज्य में मकान सूचीकरण करवा सकती है. उन्होंने बताया मकान सूचीकरण को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव के साथ बैठक हो चुकी है. मुख्य सचिव की ओर से आदेश दिए गए हैं कि अप्रैल- मई महीने में जनगणना के पहले चरण यानि मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाए. लिहाजा, 25 अप्रैल से 24 मई के बीच उत्तराखंड में मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को संपन्न कर ली जाएगी. इसके बाद शिक्षक छुट्टी पर चले जाते हैं. साथ ही मानसून का सीजन भी शुरू हो जाता है.

कैसे काम करेंगे इन्यूमेरेटर्स: मकान सूचीकरण के लिए नियुक्त होने वाले कर्मचारी यानि इन्यूमेरेटर्स को एक गणना ब्लॉक अलॉट किया जाएगा. ऐसे में जिस कर्मचारी को जो ब्लॉक अलॉट किया जाएगा उसका वो एक नक्शा तैयार करेगा. जिस नक्शे में मकान, दुकान, मंदिर, कुआं, ट्यूबवेल समेत सभी चीजों की जानकारी को मार्क करेगा. इसके बाद, ये कर्मचारी हर उसे क्षेत्र में जाएंगे, जहां पर लोग रह सकते हैं. लोगों के रहने की संभावना है, जहां पर लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल क्षेत्र पाए जाएंगे, वहां पर जाकर कर्मचारी की ओर से 31 सवालों की जानकारियां ली जाएगी. ये सभी सवाल पहले ही भारत सरकार की ओर से तय कर दिए गए हैं. इन सभी जानकारियों को कर्मचारियों की ओर से एप्लीकेशन पर मौके पर ही अपलोड करना होगा.

जनगणना के लिए 16 फरवरी से शुरू होगी ट्रेनिंग

16 फरवरी से चार्ज अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग.

23 कर्मचारियों को बतौर मास्टर्स ट्रेनिंग दी जाएगीय

प्रदेश भर में 555 कर्मचारियों को बतौर फील्ड ट्रेनर के तौर पर ट्रेंड किया जाएगा.

फील्ड ट्रेनर 4000 कर्मचारियों को बतौर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दी जाएगी.

फील्ड ट्रेनर प्रदेश भर के 30 हजार कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे.

25 मार्च से 7 अप्रैल के बीच 30 हज़ार कर्मचारियों और 4,000 सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी जाएगी.

एक बैच में 40 कर्मचारियों को तीन दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी.



मकान सूचीकरण की प्रक्रिया इस साल संपन्न होने के बाद जनगणना के दूसरे फेज यानी 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा. इसमें ये ही कर्मचारी अपने-अपने गणना ब्लॉक में जाएंगे. उस दौरान व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी को एप पर अपलोड करेंगे. इसके लिए भी भारत सरकार की ओर से तमाम सवाल बनाए गए हैं. जिसमें घर में कितने लोग रह रहे हैं? सदस्यों की एजुकेशन क्या-क्या है? उनके आय के स्रोत क्या है? ऐसे 31 सवालों के जवाब लिए जाएंगे. भारत सरकार की ओर से व्यक्तिगत जनगणना के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका है. जिसके तहत उत्तराखंड में जनगणना दो चरणों में की जाएगी. उत्तराखंड के 4 स्नोबाउंड जिलों में जनगणना 11 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच की जाएगी. इसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में देशभर के साथ ही 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना की जाएगी.

देशभर में होने वाले जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी. इसके लिए बृहद स्तर पर कर्मचारियों यानी इन्यूमेरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. ऐसे में कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू होने जा रही है. जिसके तहत चार्ज ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. जिसमें तहसीलदार, नगर पालिकाओं के ईओ, कंटेंटमेंट बोर्ड के सीईओ समेत जिलाधिकारी के अंदर आने वाले अधिकारी शामिल हैं. इन सभी चार्ज अधिकारियों को 16 फरवरी से 21 फरवरी तक सभी जिलों में ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद इसी महीने 23 मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे. प्रदेश के सभी 13 जिलों की ओर से 15 कर्मचारी दिए जा रहे हैं. जिसमें पौड़ी एवं उधम सिंह नगर से दो-दो कर्मचारी और प्रदेश के अन्य जिलों से एक-एक कर्मचारी रहेंगे. इसके अलावा, आठ कर्मचारी, जनगणना कार्य निदेशालय से होंगे.

इसके बाद उत्तराखंड के सभी जिलों से 555 कर्मचारियों के नाम निदेशालय को सौंपे जाएंगे. जिन्हें बतौर फील्ड ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. इन सभी फील्ड ट्रेनर को 16 से 21 मार्च तक ट्रेनिंग दी जाएगी. ऐसे में ये सभी 555 फील्ड ट्रेनर, 30 हज़ार कर्मचारियों यानि इन्यूमेरेटर्स और 4000 सुपरवाइजर को ट्रेनिंग देंगे. लिहाजा, प्रदेश भर में 25 मार्च से 7 अप्रैल के बीच 555 फील्ड ट्रेनर, इन सभी 34 हज़ार कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे. फिलहाल ये तय किया गया है कि एक बैच में 40 कर्मचारियों को तीन दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी.

ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया ट्रेनिंग के लिए बड़ी मात्रा में बैच बन जाएंगे. इसके लिए ट्रेनिंग वेन्यू भी काफी अधिक जरूरत पड़ेगी. जिसके चलते सभी जिलों के जिलाधिकारी से बातचीत हो चुकी है. मुख्य सचिव की ओर से भी सभी जिलाधिकारी को इसे लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं. वर्तमान समय में करीब सभी लोगों को मोबाइल चलाना आता है. ऐसे में कर्मचारियों को जनगणना के दौरान दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने बताया जनगणना एप 16 भाषाओं में तैयार किया गया है.

ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा जनगणना प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार की ओर से एक पोर्टल सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) तैयार किया गया है. यह एक तरह से पूरी जनगणना प्रक्रिया का ब्रेन होगा. जहां पर कर्मचारी सभी जानकारियां अपलोड करेंगे.