अब डायबिटीज के मरीजों को नहीं खोने पड़ेंगे पैर, AI तकनीक बनी जीवनरक्षक

StrideAid के फाउंडर और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. पवन बेलेहल्ली ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दुनिया में हर 20 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति का हाथ या पैर डायबिटीज की वजह से काटना पड़ता है. भारत में स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यहां डायबिटीज के मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है. देश में हर साल एक लाख से ज्यादा लोगों के पैर या टांग डायबिटिक फुट की वजह से काटने पड़ते हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टरों और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक करीब 80 प्रतिशत amputations समय रहते जांच और सही इलाज से रोके जा सकते हैं, लेकिन जानकारी और समय पर जांच की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाता. डायबिटिक फुट: जानलेवा लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज

डायबिटीज से होने वाली पैर की बीमारी सिर्फ चलने-फिरने की परेशानी नहीं है, बल्कि यह जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है. डॉक्टरों के अनुसार, जिन मरीजों का घुटने के ऊपर या नीचे से पैर काटा जाता है, उनमें से करीब 70 प्रतिशत की मौत पांच साल के भीतर हो जाती है. डायबिटिक फुट पर AI की नजर (ETV Bharat) StrideAid के फाउंडर और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. पवन बेलेहल्ली कहते हैं, डायबिटिक फुट को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यह एक जानलेवा समस्या है. एक बार बड़ा अम्प्यूटेशन हो जाए, तो मरीज की जिंदगी और परिवार दोनों बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं. इलाज का खर्च भी बहुत भारी होता है. एक डायबिटिक फुट अल्सर के इलाज में औसतन ₹1.5 लाख तक का खर्च आता है, जो कई परिवारों के लिए सालों की कमाई के बराबर होता है. पैरों की जांच क्यों नहीं हो पाती?

डायबिटीज के मरीज आमतौर पर आंखों, किडनी और दिल की नियमित जांच कराते हैं, लेकिन पैरों की जांच को गंभीरता से नहीं लेते. नतीजा यह है कि देश में सिर्फ 3.5 प्रतिशत डायबिटिक मरीजों की ही सही तरीके से फुट स्क्रीनिंग हो पाती है. इस पर डॉ. पवन बेलेहल्ली बताते हैं, अक्सर मरीज पैरों में छोटे कट, छाले या घाव को मामूली समझ लेते हैं. वे पास के डॉक्टर या मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं, लेकिन सही जांच नहीं होती. जब तक मरीज बड़े अस्पताल पहुंचता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है.