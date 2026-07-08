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वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना जरूरी? आंकड़ों से समझिए पूरी कहानी

साल 2029 तक 62 लाख नई EVM-VVPAT की करनी होगी खरीदारी, देश में मौजूदा समय 30.77 लाख बैलेट यूनिट का स्टॉक.

वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था से बढ़ेगा खर्च.
वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था से बढ़ेगा खर्च. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 5:19 PM IST

8 Min Read
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ECI One Nation One Election : साल 2029 में देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है. मौजूदा समय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) सरकार की चुनावी सुधार विधेयकों की समीक्षा कर रही है. इससे जुड़े सभी पक्षों से बातचीत भी की जा रही है. इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. काफी समय से एक देश-एक चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रहीं हैं. हालांकि इस पर अमल के लिए देश को 7 हजार 951 करोड़ रुपये का लोड झेलना होगा. वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 26.5 लाख बैलेट यूनिट, 17.8 लाख कंट्रोल यूनिट और 17.8 लाख अतिरिक्त VVPAT की जरूरत होगी.

देश में आगामी वर्षों में अगर एक साथ लोकसभा, विधानसभा समेत अन्य सभी चुनाव होते हैं तो यह देश के चुनावी इतिहास का बड़ा मौका होगा. सरकार चुनावी ढांचे में बदलाव के लिए डीलिमेटेशन यानी लोकसभा के साथ राज्यों की विधानसभा सीटों के दायरे का आकलन करने और उनकी संख्या बढ़ाने की भी तैयारी में है. 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र में सरकार फिर से डीलिमेटेशन बिल को पेश कर सकती है. ऐसे में दोबारा से इस बिल के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी गरमा सकता है.

एक देश-एक इलेक्शन के लिए सरकार को साल 2029 तक करोड़ों वोटरों के लिए लाखों नई EVM और VVPAT मशीनों की खरीदारी करनी होगी. पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ानी होगी. मौजूदा समय देश में पारंपरिक चुनाव पर काफी रुपये खर्च होते हैं. वहीं संयुक्त संसदीय समिति के अनुसार एक साथ चुनाव कराने पर करीब 7 लाख करोड़ रुपये बच सकते हैं. भारत की GDP ग्रोथ 1.6% तक बढ़ सकती है. ईवीएम की कीमत कितनी होती है?, देश में मौजूदा समय कितनी ईवीएम हैं?. आईए ऐसे कई सवालों के जवाब जानते हैं...

सबसे पहले जानिए क्या है ईवीएम? : भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के अनुसार ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है. यह वोट डालने और मतों की गिनती में सहायक होती है. इसे 2 यूनिटों से तैयार किया जाता है. इनमें पहला कंट्रोल यूनिट जबकि दूसरा बैलेट यूनिट है. ये केबल के जरिए एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं. ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहती है. मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाता है. इसके बाद उम्मीदवारों के नाम या प्रतीक चिन्हों की सूची सामने आ जाती है. इसके बाद उम्मीदवार के सामने की बटन दबाकर मतदाता वोट डालते हैं.

ईवीएम के निर्माण में बरती जाती है कितनी सावधानी? : भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार ईवीएम का इस्तेमाल कानूनी तौर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत किया जाता है. ईवीएम में लगे दोनों यूनिटों की कीमतें अलग-अलग होती हैं. भारत सरकार की ओर से गठित कमेटी इसकी कीमत तय करती है. अभी तक एक बैलेट यूनिट की कीमत 7 हजार 991 रुपये जबकि कंट्रोल यूनिट की कीमत 9 हजार 812 रुपये है. ईवीएम का निर्माण सरकारी फैक्ट्री (BEL और ECIL) के अंदर 4 लेयर की कड़ी सुरक्षा में किया जाता है. मशीन के मुख्य हिस्से माइक्रोकंट्रोलर को फैक्ट्री के खास कमरे में ले जाया जाता है. इसे L3 एरिया के नाम से जाना जाता है. यहां अधिकृत इंजीनियरों को ही बायोमेट्रिक के जरिए ही जाने की इजाजत होती है. माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम लोड करने में किसी भी बाहरी का दखल नहीं होता है.

अभी कितना है ईवीएम का स्टॉक, कितनी होगी जरूरत? : इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के पास अभी लगभग 30.77 लाख बैलेट यूनिट (BUs) और 22.14 लाख कंट्रोल यूनिट (CUs) हैं. इसी कड़ी में करीब 24 लाख VVPAT का भी स्टॉक है. इनमें से कई मशीनें साल 2013-14 में खरीदी गईं थीं. ऐसे में ये साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले रिटायर भी हो जाएंगी. वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से पहले बहुत सारा काम करना होगा. ECI का कहना है कि उसे 26.5 लाख और बैलेट यूनिट, 17.8 लाख और कंट्रोल यूनिट, 17.8 लाख और VVPAT की जरूरत पड़ेगी. इन कामों पर कुल 7 हजार 951 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

चुनाव आयोग ने मांगे 500 करोड़, होंगे ये काम : वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारियों के लिए करीब 7,951 करोड़ रुपये सरकार को खर्च करने होंगे. इसी क्रम में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के अपने जखीरे को मजबूत करने के लिए शुरुआत में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा मांगे हैं. आयोग ने केंद्र को 3.57 लाख बैलेट यूनिट (BUs) और 1.25 लाख कंट्रोल यूनिट (CUs) खरीदने का प्रस्ताव दिया है. इसी मद में ये रुपये खर्च होंगे. इससे अगले 2 से 3 सालों में रिटायर होने के मुहाने पर खड़ी ईवीएम की जगह नई मशीनों को जगह मिलेगी. साल 2024 के आम चुनावों की तुलना में पोलिंग स्टेशनों में भी करीब 46% का इजाफा होगा.

15 साल के बाद ईवीएम-वीवीपैट का क्या होता है? : uaoa.gov.in के डेटा के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट की उम्र 15 साल होती है. इसके बाद एक तय प्रोटोकॉल के तहत इन्हें नष्ट कर दिया जाता है. इसके लिए वापस इन्हें सरकारी BEL और ECIL फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. मशीन के अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को बाहरी प्लास्टिक की बॉडी से अलग किया जाता है. इसके बाद सभी पार्ट को निकालकर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है. इसके बाद बचे अन्य पार्ट को भी 4 हिस्सों में काटा जाता है. इसके बाद बाहरी प्लास्टिक को 4 से 6 टुकड़ों में काटकर उन्हें क्रशिंग मशीन में डाला जाता है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम को नष्ट करने में कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है. नष्ट किए गए सभी सामानों का रिकॉर्ड रखा जाता है.

चुनावी पारदर्शिता में टेक्नोलॉजी निभा रही अहम भूमिका : www.ijfmr.com के डेटा के अनुसार चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने में तकनीक अहम भूमिका निभा रही है. EVM, VVPAT और सख्त क्वालिटी चेक के जरिए साल 2029 का लोकसभा चुनाव भी होना है. मशीनों ने पारदर्शिता को बढ़ाकर चुनावी सुधारों में क्रांति ला दी है. EVM, डिजिटल वोटर रजिस्ट्रेशन, स्मार्टफोन ऐप और डेटा एनालिटिक्स के आने से मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ी है. हालांकि साइबर सिक्योरिटी जैसे खतरे अभी भी चिंता का विषय हैं. इसके लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा. आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और घर बैठे डालने जैसी तकनीकी सुविधाओं की मदद से चुनावी सिस्टम में और पारदर्शिता लाई जा सकती है.

वन नेशन वन इलेक्शन से क्या-क्या लाभ होंगे? : journalofpoliticalscience.com के डेटा के अनुसार मौजूदा समय की चुनावी प्रक्रिया में हर स्तर पर काफी लोगों और पैसे की जरूरत होती है. 10 लाख ज्यादा पोलिंग, काउंटिंग सेंटर आदि पर बिजली समेत अन्य इंतजामों पर काफी रुपये खर्च होते हैं. साल 2024 में पुडुचेरी में पर्यावरण के अनुकूल चुनाव कराने के लिए एक प्रयोग किया गया था. इसमें पता चला कि यहां चुनाव कराने के लिए मशीनरी ने 28 हजार 333 यूनिट बिजली खर्च की थी. ONOE के तहत पोलिंग स्टेशनों की संख्या 13 लाख से अधिक हो जाएगी. एक बार के चुनाव में गंदगी भी कम होगी.

घटेंगे आचार संहिता के दिन, कर्मियों को कम करनी पड़ेगी ड्यूटी : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के कई अन्य भी फायदें होंगे. मसलन अलग-अलग चुनावों के दौरान बार-बार आचार संहिता लगानी पड़ती है. इस दौरान विकास के कार्य प्रभावित होते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन में केवल एक ही बार आचार संहिता लगेगी. अलग-चुनावों में करीब 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 7 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है. नई व्यस्था में भले ही कर्मियों को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें एक ही बार की ड्यूटी करनी पड़ेगी. अलग-अलग चुनाव में नामांकन से लेकर मतदान और परिणाम की प्रक्रिया में कई दिन बर्बाद हो जाते हैं. एक देश एक चुनाव के जरिए काफी दिनों को बचाया जा सकेगा.

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