ETV Bharat / bharat

वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना जरूरी? आंकड़ों से समझिए पूरी कहानी

ECI One Nation One Election : साल 2029 में देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है. मौजूदा समय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) सरकार की चुनावी सुधार विधेयकों की समीक्षा कर रही है. इससे जुड़े सभी पक्षों से बातचीत भी की जा रही है. इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. काफी समय से एक देश-एक चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रहीं हैं. हालांकि इस पर अमल के लिए देश को 7 हजार 951 करोड़ रुपये का लोड झेलना होगा. वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 26.5 लाख बैलेट यूनिट, 17.8 लाख कंट्रोल यूनिट और 17.8 लाख अतिरिक्त VVPAT की जरूरत होगी.

देश में आगामी वर्षों में अगर एक साथ लोकसभा, विधानसभा समेत अन्य सभी चुनाव होते हैं तो यह देश के चुनावी इतिहास का बड़ा मौका होगा. सरकार चुनावी ढांचे में बदलाव के लिए डीलिमेटेशन यानी लोकसभा के साथ राज्यों की विधानसभा सीटों के दायरे का आकलन करने और उनकी संख्या बढ़ाने की भी तैयारी में है. 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र में सरकार फिर से डीलिमेटेशन बिल को पेश कर सकती है. ऐसे में दोबारा से इस बिल के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी गरमा सकता है.

एक देश-एक इलेक्शन के लिए सरकार को साल 2029 तक करोड़ों वोटरों के लिए लाखों नई EVM और VVPAT मशीनों की खरीदारी करनी होगी. पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ानी होगी. मौजूदा समय देश में पारंपरिक चुनाव पर काफी रुपये खर्च होते हैं. वहीं संयुक्त संसदीय समिति के अनुसार एक साथ चुनाव कराने पर करीब 7 लाख करोड़ रुपये बच सकते हैं. भारत की GDP ग्रोथ 1.6% तक बढ़ सकती है. ईवीएम की कीमत कितनी होती है?, देश में मौजूदा समय कितनी ईवीएम हैं?. आईए ऐसे कई सवालों के जवाब जानते हैं...

सबसे पहले जानिए क्या है ईवीएम? : भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के अनुसार ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है. यह वोट डालने और मतों की गिनती में सहायक होती है. इसे 2 यूनिटों से तैयार किया जाता है. इनमें पहला कंट्रोल यूनिट जबकि दूसरा बैलेट यूनिट है. ये केबल के जरिए एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं. ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहती है. मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाता है. इसके बाद उम्मीदवारों के नाम या प्रतीक चिन्हों की सूची सामने आ जाती है. इसके बाद उम्मीदवार के सामने की बटन दबाकर मतदाता वोट डालते हैं.

ईवीएम के निर्माण में बरती जाती है कितनी सावधानी? : भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार ईवीएम का इस्तेमाल कानूनी तौर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत किया जाता है. ईवीएम में लगे दोनों यूनिटों की कीमतें अलग-अलग होती हैं. भारत सरकार की ओर से गठित कमेटी इसकी कीमत तय करती है. अभी तक एक बैलेट यूनिट की कीमत 7 हजार 991 रुपये जबकि कंट्रोल यूनिट की कीमत 9 हजार 812 रुपये है. ईवीएम का निर्माण सरकारी फैक्ट्री (BEL और ECIL) के अंदर 4 लेयर की कड़ी सुरक्षा में किया जाता है. मशीन के मुख्य हिस्से माइक्रोकंट्रोलर को फैक्ट्री के खास कमरे में ले जाया जाता है. इसे L3 एरिया के नाम से जाना जाता है. यहां अधिकृत इंजीनियरों को ही बायोमेट्रिक के जरिए ही जाने की इजाजत होती है. माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम लोड करने में किसी भी बाहरी का दखल नहीं होता है.

अभी कितना है ईवीएम का स्टॉक, कितनी होगी जरूरत? : इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के पास अभी लगभग 30.77 लाख बैलेट यूनिट (BUs) और 22.14 लाख कंट्रोल यूनिट (CUs) हैं. इसी कड़ी में करीब 24 लाख VVPAT का भी स्टॉक है. इनमें से कई मशीनें साल 2013-14 में खरीदी गईं थीं. ऐसे में ये साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले रिटायर भी हो जाएंगी. वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से पहले बहुत सारा काम करना होगा. ECI का कहना है कि उसे 26.5 लाख और बैलेट यूनिट, 17.8 लाख और कंट्रोल यूनिट, 17.8 लाख और VVPAT की जरूरत पड़ेगी. इन कामों पर कुल 7 हजार 951 करोड़ रुपये खर्च होंगे.