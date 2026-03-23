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डेब्ट ट्रैप में कैसे फंसा हिमाचल? बजट में कट, इतिहास में पहली बार सीएम, मंत्रियों व अफसरों की सैलरी डेफर

राज्यों को आरडीजी की सिफारिश वित्त आयोग करता है. इसका गठन पांच साल के लिए होता है. केंद्र व राज्यों के बीच टैक्सिस यानी करों का बंटवारा कैसे करना है, आयोग इसकी सिफारिश करता है. इस बार वित्तायोग ने सभी राज्यों की आरडीजी खत्म करने की सिफारिश की, जिसे केंद्र ने स्वीकार किया. चूंकि हिमाचल इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, लिहाजा उसके बाद से ही यहां हंगामा बरपा है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषण में आरडीजी खत्म होने के कारण उपजे आर्थिक संकट का जिक्र भी किया. सीएम ने कहा कि देश के अधिकांश पहाड़ी राज्यों का गठन यहां के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ है न कि एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में. अधिकांश राज्य आर्थिक रूप से केंद्रीय करों के सही व संवैधानिक आवंटन पर निर्भर हैं. इस तरह सीएम ने ये स्पष्ट किया कि हिमाचल केंद्र की आर्थिक मदद के बिना नहीं चल सकता. वहीं, इस बार 16वें वित्तायोग ने हिमाचल सहित अन्य राज्यों की आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म कर दी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के खर्च का बड़ा हिस्सा तय मदों में जा रहा है. यदि 100 रुपये को मानक रखे तो खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है.

खजाने पर दबाव का आलम ये है कि सौ रुपए को मानक रखें तो बजट के अनुसार वेतन पर 27 रुपए खर्च हो रहे हैं. पेंशन पर सौ रुपए में से खर्च 21 रुपए, लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी पर 13 रुपए, लोन अदायगी पर नौ रुपए, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर दस रुपए खर्च होंगे. बाकी विकास के लिए बचे कुल 20 रुपए. बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि भी आधी कर दी गई है. इस निधि में एक करोड़ दस लाख का कट लगाकर इसे 2.20 करोड़ से 1.10 करोड़ किया गया है. पहली बार ऐसे हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों सहित पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भी इस बार नहीं बढ़ाया गया.

सीएम ने इसका कारण आरडीजी खत्म होना बताया. हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने अपने बजट भाषण में न केवल अपने व मंत्रियों का 50 से 30 फीसदी तक वेतन डेफर किया, बल्कि अफसरों के वेतन पर भी कैंची चलाई. बेशक ये कैंची अस्थाई है, लेकिन छह महीने के लिए सभी को कुल वेतन में अलग-अलग प्रतिशत कटौती सहन करनी होगी. इस बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपए है. पिछला बजट यानी वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आकार 58,514 करोड़ रुपए का था. ऐसे में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार पहले के मुकाबले 3586 करोड़ रुपए कम है.

हिमाचल प्रदेश में संभवत: ये पहला अवसर है, जब राज्य के बजट का आकार छोटा करना पड़ा है. पहली बार हिमाचल की सत्ता की कमान संभालने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च 2026 को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. सीएम सुक्खू ने 54,928 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट की सबसे चर्चित कहानी ये रही कि सीएम ने अपने सहित मंत्रियों, माननीयों यानी विधायकों व अफसरों का वेतन डेफर करने का ऐलान किया. इस बजट का आकार पिछले बजट यानी मौजूदा सरकार के तीसरे बजट से 3500 करोड़ रुपए के करीब कम है.

अब हालत ये है कि सरकार एक साल में जितना लोन उठाएगी, उससे अधिक लोन की वापसी व ब्याज के भुगतान पर खर्च करना पड़ेगा. ये डेब्ट ट्रैप की स्थिति है. यानी सीएम ने इसे खुद सदन के भीतर अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है. आखिर, ये स्थिति कैसे आई और इसका क्या प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ेगा, इस पर चर्चा जरूरी है. फिलहाल, शुरुआती करंट ये लगा है कि खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना पचास फीसदी वेतन डेफर करना पड़ा है. मंत्रियों व अफसरों के वेतन पर भी छह माह के लिए एक तरह से 30 फीसदी तक कैंची चली है.

शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में बेशक देश की टॉप स्टेट्स में शामिल है, लेकिन यहां सरकारी खजाने के हाल खस्ता है. खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये स्वीकार कर चुके हैं कि हिमाचल डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है. अपने बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पन्ना नंबर पांच में उल्लेख किया है. पिछली सरकार जब सत्ता में आई थी (भाजपा सरकार 2017-2022) तब प्रदेश पर 47,904 करोड़ रुपए का कर्ज था. पांच साल में पूर्व सरकार ने 47 हजार करोड़ की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट व 13 हजार करोड़ की जीएसटी कंपनसेशन की रकम का सदुपयोग करके कर्ज का पचास फीसदी भी वापिस किया होता तो ये नौबत न आती.

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद आरडीजी मिलना शुरू हुई. छठे फाइनेंस कमीशन के समय 1974 से 1979 के बीच हिमाचल को 161 करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर मिले. बाद में अगले वर्षों में ये आंकड़ा क्रमश: 207 करोड़, 223 करोड़, 523 करोड़, 772 करोड़, 1979 करोड़, 10202 करोड़, 7889 करोड़ थी. वर्ष 2015-2020 के बीच 14वें फाइनेंस कमीशन के समय ये ग्रांट 40624 करोड़ रुपए थी.

कोविड के दौरान केंद्र की तरफ से अतिरिक्त 11431 करोड़ रुपए इंटरिम ग्रांट मिली. फिर पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन के समय ये ग्रांट 37,199 करोड़ रुपए रही. वैसे तो ग्रांट में टेपर फार्मूला लागू होता है, लेकिन दस साल में औसतन आठ हजार करोड़ रुपए सालाना ग्रांट मिली थी. इससे कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन की अदायगी का बोझ कुछ कम हो जाता था. अब ये आर्थिक सहारा छिन गया है.

वेंटीलेटर पर खजाना

हिमाचल सरकार का खजाना वेंटीलेटर पर है, ये आंकड़े कह रहे हैं. आलम ये है कि साल भर के लिए हिमाचल की लोन लिमिट 10 हजार करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार को कर्ज की मूल रकम व उस पर बनने वाले ब्याज को ही चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपए चाहिए. हिमाचल का सालाना रेवेन्यू यानी एक तरह से कहें तो कमाई 18 हजार करोड़ रुपए है. केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के तौर पर साल भर में राज्य को 13950 करोड़ रुपए मिलेंगे.

खर्च की बात की जाए तो राज्य सरकार का वेतन, पेंशन व अन्य खर्चों का आंकड़ा सालाना 48 हजार करोड़ रुपए है. अब स्थिति ये है कि राज्य की आय सालाना 42 हजार करोड़ रुपए होगी और खर्च 48 हजार करोड़ होगा. अब तक खर्च व कमाई के गैप से उपजे असंतुलन को आरडीजी के माध्यम से पूरा किया जाता रहा है. अब आरडीजी खत्म हो तो स्थिति विकट हो गई है.

एरियर व डीए भूल जाएं, वेतन पर भी संकट

हाल ही वित्त विभाग ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर दी गई प्रेजेंटेशन में बताया था कि पिछले वेतन आयोग के एरियर का 8500 करोड़ रुपए अभी सरकार को देना है. इसके अलावा डीए व डीआर एरियर का पांच हजार करोड़ रुपए बकाया है. स्थितियां यही रही तो आने वाले समय में डीए व एरियर तो दूर, चुनावी वादे के अनुसार ओपीएस देना भी कठिन होगा. गंभीर बात ये है कि सरकार को डीए को तो फ्रीज ही करना होगा. इन्हीं परिस्थितियों के आलोक में 21 मार्च को पेश बजट में सीएम ने अपने वेतन पर पचास फीसदी, डिप्टी सीएम व मंत्रियों के वेतन पर 30 फीसदी की कैंची चलाने के साथ-साथ मुख्य सचिव व अन्य अफसरों के वेतन के एक हिस्से को भी डेफर किया है. सिर्फ क्लास थ्री व क्लास फोर कर्मियों को छोड़ा गया है. पेंशनर्स को भी पेंशन मिलती रहेगी.

पूर्व वित्त सचिव केआर भारती कहते हैं, 'राज्य को पर्यटन पर फोकस करना चाहिए. पर्यटन सेक्टर का अभी जीडीपी में 7.7 फीसदी का योगदान है. इसे बढ़ाना होगा. नए पर्यटन स्थल विकसित करने होंगे. साथ ही कृषि-बागवानी सेक्टर में सिंचाई योजनाओं को बढ़ाना होगा, ताकि जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान बढ़े'.

डेढ़ दशक पहले तक काबू में थी स्थिति

हिमाचल में शांता कुमार के समय 1992 में भी सरकार पर कोई कर्ज नहीं था. स्थितियां उसके बाद से बिगड़ना शुरू हुई. वर्ष 1992 में बाबरी ध्वंस के बाद शांता कुमार की सरकार बर्खास्त कर दी गई. वीरभद्र सिंह सत्ता में आए और हिमाचल पर पहली बार 1870 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ. वर्ष 1998 में वीरभद्र सिंह सरकार के विदा होने पर कर्ज की ये रकम 5885 करोड़ रुपए हो गई. बाद में 2003 से 2008 के बीच पांच साल तक वीरभद्र सिंह सरकार ने 8632 करोड़ रुपए कर्ज लिया. आगे भाजपा सरकार आई तो पांच साल में 6672 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया. वर्ष 2012 में जब प्रेम कुमार धूमल की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो राज्य पर 28,760 करोड़ रुपए कर्ज था. वीरभद्र सिंह ने 2012 से 2017 तक सत्ता संभाली और तब राज्य पर 47,906 करोड़ रुपए का कर्ज था. जयराम सरकार की सत्ता से विदाई के दौरान ये कर्ज 67 हजार करोड़ रुपए के करीब था. अब राज्य पर एक लाख करोड़ रुपए कर्ज होने वाला है.

कहां हो रही चूक?

ये सही है कि हिमाचल प्रदेश के पास खुद के आर्थिक संसाधन न के बराबर हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिक सुझाव हैं, जिन्हें किसी सरकार ने नहीं माना. पूर्व में वीरभद्र सिंह सरकार के समय रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी बनी, लेकिन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ. मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही कई कैबिनेट रैंक बांटे. फिर माननीयों का वेतन बढ़ा. हिमाचल में वीरभद्र सिंह सरकार ने 2012-2017 के कार्यकाल में आखिरी बार वेतन बढ़ाया था. वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी का वेतन बढ़ाया. सीएम का वेतन व भत्ते 3.40 लाख रुपए प्रति माह व माननीयों का वेतन 2.70 लाख रुपए प्रति माह है.

पूर्व सीएम शांता कुमार का मानना है कि सरकारी गाड़ियों का सदुपयोग होना चाहिए. शांता कुमार की सरकार में सहयोगी रहे पूर्व शिक्षा मंत्री राधारमण शास्त्री का कहना है कि सरकारी अमले में गाड़ियों की संख्या में कटौती करनी चाहिए और सीएम सहित अन्य मंत्रियों के काफिले को भी कम करना चाहिए. सरकारी अफसरों की गाड़ियों की मानिटरिंग होनी चाहिए कि ये कितना पेट्रोल खर्च करती हैं. इसके अलावा फिजूल खर्च पर अंकुश लगाना चाहिए.

पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत का कहना है, 'इस बजट में मितव्ययता अपनाने और नए संसाधन सृजित करने पर कोई फोकस नहीं है'.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है, 'हिमाचल को इस गंभीर आर्थिक संकट से निकालने के लिए जटिल सर्जरी की जरूरत है. एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाय गंभीरता से एक समिति का गठन कर संसाधनों के दोहन को लेकर गंभीर रिपोर्ट बनानी होगी. हिमाचल के पास जंगल व जल के रूप में जो धन है, उसके उपयोग की दिशा में काम होना चाहिए. वेतन को डेफर करना फौरी उपाय हो सकता है, दीर्घकालीन सोल्यूशन नहीं है. उद्योग जगत में रियल टाइम इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा एक आकलन तैयार किया जाना चाहिए कि साल भर में सरकारी गाड़ियों (सीएम सहित मंत्रियों व अफसरों) में कितना पेट्रोल लगता है? उस आंकड़े को गंभीरता से कम करने के प्रयास होने चाहिए. यदि एक गृहस्थ अपनी महीने की कमाई के अनुसार अपने खर्च में कटौती कर सकता है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती?

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