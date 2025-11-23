ETV Bharat / bharat

कैसे बिना चुनाव लड़े 20 साल से मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश, अब तक ऐसे कितने सीएम बने?

नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं लड़े. जानिए मुख्यमंत्री बनने का प्रावधान.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 23, 2025 at 7:44 PM IST

रिपोर्ट: अविनाश

पटना: मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है? कौन-कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या इसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे. यह सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिना कोई चुनाव लड़े मुख्यमंत्री पद बने हैं. उन्होंने कुल 10 बार सीएम पद की शपथ ली है.

नीतीश कुमार अकेले नहीं: नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. वे ऐसे अकेले नेता नहीं हैं. उनसे पहले भी कई नेता हुए जो विधान परिषद के सदस्य के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है. एक ही परिवार के दो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी विधान परिषद के सदस्य बनकर पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले थे.

कर्पूरी ठाकुर को उपचुनाव लड़ना पड़ा था: कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हुए जिनके लिए विधानसभा का सीट खाली कराया गया. उपचुनाव में जीतकर आए जननायक कर्पूरी ठाकुर उसी में से एक थे.फुलपरास की विधानसभा की सीट खाली कराई गई थी. फुलपरास के तत्कालीन विधायक देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था और फिर से उपचुनाव में कर्पूरी ठाकुर जीते थे.

संविधान में क्या है प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है. बशर्ते वह इन 6 महीनों के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाए. इसका उद्देश्य सरकार के गठन में देरी न होना और प्रशासनिक कामकाज बाधित न होना है.

"कोई भी व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यह व्यवस्था केवल 6 महीने के लिए है. 6 महीना में उन्हें हर हाल में किसी सदन का सदस्य बनना होगा. केंद्र में मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा या फिर लोकसभा का सदस्य बनना होगा तो राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा." -अरुण पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ.

किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए तो: विशेषज्ञों के अनुसार के अनुसार संविधान के निर्माताओं ने यह नियम प्रशासनिक स्थिरता के लिए बनाया था. किसी दल के पास बहुमत है, लेकिन उनके नेता ने चुनाव नहीं लड़ा या किसी कारणवश तुरंत चुनाव जीत नहीं सकते तब भी वे सरकार चला सकते हैं. यह नियम लोकतंत्र और शासन को गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य किया गया है, लेकिन उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा. ऐसा नहीं होने पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी.

बीपी मंडल और अब्दुल गफूर: बिहार के विधान परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता बीपी मंडल थे. मंडल कमीशन को लेकर बीपी मंडल की हमेशा चर्चा होती है. बीपी मंडल बिहार के 23 मुख्यमंत्री में सातवें नंबर पर हैं. 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. अब्दुल गफूर दूसरे मुख्यमंत्री हुए जो विधान परिषद के सदस्य के माध्यम से 1973 में मुख्यमंत्री बने थे.

चंद्रशेखर सिंह व सत्यनारायण सिन्हा: तीसरे मुख्यमंत्री 1983 में चंद्रशेखर सिंह हुए जो विधान परिषद के सदस्य के माध्यम से कुर्सी तक पहुंचे. भागवत झा आजाद चौथे मुख्यमंत्री थे. 1988 में बिहार के 18वें मुख्यमंत्री बने थे. पांचवें मुख्यमंत्री सत्यनारायण सिन्हा थे, जिन्होंने 1889 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी.

लालू यादव MLC से मुख्यमंत्री बने: विधान परिषद के सदस्य के तौर पर छठे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने थे. लालू प्रसाद यादव का उदय कांग्रेस शासन की समाप्ति के साथ हुआ था. 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो विधान परिषद के सदस्य थे. हालांकि 5 साल बाद 1995 में विधानसभा चुनाव में लालू यादव राघोपुर से विधायक चुने गए. उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी.

राबड़ी देवी भी MLC से सीएम बनीं: लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी 1997 में पहली बार विधान परिषद के माध्यम से ही मुख्यमंत्री बनी थीं. यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों पहली बार मुख्यमंत्री विधान परिषद के माध्यम से ही बने थे. बाद में राबड़ी देवी भी राघोपुर से ही चुनाव जीती और फिर मुख्यमंत्री बनी थीं.

20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री: 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्हें विधान परिषद का सहारा लेना पड़ा था. उसके बाद से लगातार 2005-2025 तक 20 वर्षों विधान परिषद के सदस्य के माध्यम से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते रहे हैं.

MLA और MLC का चयन: विधायक जनता के बीच से चुनकर आते हैं. एमएलसी का चयन तीन तरीके से होता है. पहला विधायक सदस्यों का चुनाव करते हैं, नीतीश कुमार विधायकों के द्वारा चयनित विधान परिषद सदस्य हैं. दूसरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चुनकर भेजते हैं. तीसरा बिहार विधान परिषद के 75 सदस्यों में से 12 का चयन नॉमिनेशंस के माध्यम से होता था, जो सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं.

कार्यकाल में एक साल का अंतर: विधान परिषद के सदस्य किसी तरीके से चयनित हो MLA के समान अधिकार होता है. विधायकों के बराबर ही उन्हें हर तरह की सुविधा और पावर मिलता है. सिर्फ कार्यकाल में अंतर होता है. विधानसभा चुनाव में जीते हुए विधायक 5 साल के लिए ही सदस्य होते हैं, फिर से उन्हें चुनाव में जाना पड़ता है. लेकिन विधान परिषद के सदस्य 6 साल के लिए होते हैं.

इसबार क्यों चुनाव नहीं लड़े नीतीश कुमार?: नीतीश कुमार अंतिम बार 2024 में विधान परिषद के सदस्य बने. विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य थे. हालांकि विधान परिषद के कई सदस्यों ने इस बार चुनाव लड़ा है, उसमें से 4 चुनाव जीते भी हैं. इसमें सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, राधाचरण सेठ और भगवान सिंह कुशवाहा. इन चारों को विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी.

2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार: कुल मिलाकर देखें तो बिहार में अब तक 23 मुख्यमंत्री हुए, जिसमें 8 मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं. मुख्यमंत्री का इस बार विधान परिषद का कार्यकाल 2030 में समाप्त हो रहा है. बिहार विधानसभा का कार्यकाल भी 2030 में पूरा होगा. इसलिए विधान परिषद के कार्यकाल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे.

