Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

डॉ. राजेश पॉल आगे कहते हैं, "उपभोक्ताओं को 'ग्रीन क्रैकर्स' लोगो और सीएसआईआर-नीरी द्वारा जारी क्यूआर कोड की जांच करनी चाहिए. इस कोड को स्कैन करने से यह पुष्टि हो जाती है कि उत्पाद भारत के आधिकारिक पर्यावरण-अनुकूल पटाखों के मानकों को पूरा करता है. इन चिह्नों के बिना कोई भी उत्पाद असली नहीं है."

डॉ. हुसैन के अनुसार, "ग्रीन पटाखे प्रमाणित होते हैं, जबकि पारंपरिक पटाखे प्रमाणित नहीं होते. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पटाखे असली हैं, पैकेजिंग पर सीएसआईआर-नीरी का लेबल देखें. इसमें एक बारकोड या क्यूआर कोड होगा, जिसे आप निर्माता, लाइसेंस नंबर और संपर्क विवरण सत्यापित करने के लिए स्कैन कर सकते हैं. एक मोबाइल ऐप भी है जो प्रामाणिकता की पुष्टि करने में मदद करता है. झूठे दावों में न पड़ें. कई विक्रेता बिना उचित प्रमाणीकरण के 'ग्रीन' लेबल लगा देते हैं."

असली ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें: उपभोक्ताओं के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती असली ग्रीन पटाखों की पहचान करना है, क्योंकि त्योहारों के दौरान अक्सर नकली उत्पाद बाजार में आ जाते हैं.

हालांकि, वह और अन्य विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि "ग्रीन" शब्द को "सुरक्षित" समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए. यह कमी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं.

इनमें संशोधित फॉर्मूलेशन का उपयोग किया जाता है जो बेरियम नाइट्रेट और भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों को खत्म कर देते हैं या उनमें भारी कमी लाते हैं, जिससे 30% से 40% तक कम कण पदार्थ और जहरीली गैसों का स्तर कम होता है. ध्वनि की तीव्रता भी लगभग 110 डेसिबल तक सीमित होती है."

पर्यावरण एवं भू-स्थानिक विश्लेषक डॉ. राजेश पॉल ने इस अंतर को संक्षेप में बताते हुए कहा, "ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में हानिकारक उत्सर्जन और ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए विकसित किए गए पटाखे हैं.

गैस की संरचना और उनके उत्सर्जन के आधार पर प्रयोगशालाओं में कमी की गणना की जा सकती है. हालांकि विशेषज्ञ इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या यह कमी वास्तविक दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण राहत के विकल्प प्रदान कर सकती है.

बेरियम क्लोराइड और कार्बन के साथ-साथ अन्य योगदान देने वाली सामग्रियों में परिकलित परिवर्तन के कारण सबसे हानिकारक गैसों के संपर्क को कम करने या समाप्त करने के लिए, डॉ. हुसैन ने कहा कि रासायनिक संरचना में बदलाव आया है और संभावित रूप से स्वस्थ परिणाम सामने आए हैं.

ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों से कैसे भिन्न हैं: परंपरागत रूप से, पटाखे बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर और एल्युमीनियम जैसे सामान्य धात्विक लवणों और ऑक्सीकारकों से बने होते हैं, जो चटख रंग उत्पन्न करते हैं, लेकिन हानिकारक गैसें और सूक्ष्म कणिकाएं छोड़ते हैं. इन पदार्थों के उत्सर्जन से श्वसन संबंधी बीमारियों और धुंध में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जैसा कि दिल्ली के मामले में है, जहां सर्दियों के दौरान हवा पहले से ही स्थिर और कणिकाओं से भरी होती है.

उन्होंने बताया, "सरल शब्दों में, हरित पटाखे कम प्रदूषण के साथ समान दृश्य और ध्वनि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. वे कम ध्वनि तीव्रता, लगभग 110 डेसिबल, उत्पन्न करने के लिए विभिन्न ईंधन संरचनाओं और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करते हैं, जबकि मानक पटाखों में 120 डेसिबल या उससे अधिक होता है, और कम जहरीली गैसें भी उत्पन्न करते हैं."

इनमें आमतौर पर बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, एल्युमीनियम पाउडर होता है, और ग्रीन क्रैकर्स इन पारंपरिक रसायनों के बजाय कार्बन यौगिकों और बेरियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं. इस परिवर्तन से सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और PM2.5 और PM10 जैसे पार्टिकुलेट मैटर (धूल) के उत्सर्जन में 30-40% की कमी आती है."

पर्यावरणविद् डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि, "ग्रीन क्रैकर्स, CSIR और NEERI द्वारा विकसित पटाखों की नई पीढ़ी हैं. ये स्वच्छ हैं, लेकिन प्रदूषण मुक्त नहीं हैं. इनकी संरचना पारंपरिक पटाखों से अलग है.

ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं? ग्रीन क्रैकर्स, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) के सहयोग से विकसित पटाखों की एक नई और उन्नत पीढ़ी हैं. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी और पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक पटाखे खोजने की सार्वजनिक चुनौती दिए जाने के बाद इन्हें विकसित किया गया था.

नई दिल्ली: जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे भारत में यह बहस भी बढ़ती जा रही है कि क्या "ग्रीन पटाखे" वाकई दिवाली के जश्न को कम प्रदूषणकारी बना सकते हैं. सर्दियों में बढ़ते धुंध और पटाखों पर लगातार प्रतिबंधों के मद्देनजर, आइए एक बहुत ही सीधा और सुलभ प्रश्न पूछें: ग्रीन पटाखे क्या हैं और वे पारंपरिक आतिशबाजी से कैसे तुलना और संबंधित हैं?

एक असली ग्रीन पटाखे में ये चीजें होनी चाहिए:

एक असली ग्रीन पटाखे में CSIR-NEERI लोगो और प्रमाणन होना चाहिए. सत्यापन के लिए QR कोड/बारकोड चाहिए. निर्माता का नाम और लाइसेंस संख्या जरूरी होता है. अधिकृत या लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री होनी चाहिए.

गौर करें तो नकली या असत्यापित पटाखे न केवल पर्यावरणीय उद्देश्य को नकारते हैं, बल्कि विस्फोटक अधिनियम का भी उल्लंघन कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना या जब्ती हो सकती है.

क्या ग्रीन पटाखे वाकई मददगार हैं? विशेषज्ञों की राय अलग-अलग: ग्रीन पटाखों का वैज्ञानिक आधार तो ठोस लगता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में इनके प्रभाव को लेकर अब भी काफी विवाद है. पर्यावरण कार्यकर्ता भावरीन कंधारी ने ईटीवी भारत को बताया, "ग्रीन पटाखे प्रदूषण मुक्त नहीं हैं; प्रयोगशाला में ये केवल 25-30% कम पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं, जिससे दिल्ली की ज़हरीली सर्दियों की हवा में कोई खास फर्क नहीं पड़ता. दिवाली के दौरान, PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 800-1,500% ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में 30% की कमी सांख्यिकीय रूप से बेमानी है."

उनका तर्क है कि बेरियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम या स्ट्रोंटियम लवणों का इस्तेमाल करने से कुछ भारी धातुएँ कम हो सकती हैं, लेकिन क्लोरीन-आधारित गैसों और ओजोन अग्रदूतों जैसे अन्य हानिकारक यौगिकों में वृद्धि हो सकती है.

उन्होंने कहा, "TERI, IIT-दिल्ली और NEERI के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि तथाकथित ग्रीन फॉर्मूले अब भी जहरीली गैसें और भारी धातुएं छोड़ते हैं." "प्रमाणन सैद्धांतिक है. बैच मिश्रित होते हैं. लेबल का दोबारा इस्तेमाल होता है. साथ ही नकली क्यूआर कोड वास्तविक दुनिया में सत्यापन को असंभव बना देते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं 2019 में कहा था कि दिल्ली पुलिस हरे और पारंपरिक पटाखों में अंतर नहीं कर सकती."

प्रवर्तन की समस्या: सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है कार्यान्वयन. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), जो लाइसेंसिंग और सुरक्षा की देखरेख करता है. अब भी 1884 के विस्फोटक अधिनियम के तहत काम करता है, जो एक औपनिवेशिक काल का कानून है जिसमें डिजिटल ट्रैकिंग और रासायनिक ऑडिटिंग तंत्र का अभाव है.

कंधारी ने बताया, "प्रवर्तन व्यावहारिक रूप से असंभव है; 0.1% से भी कम पटाखों का रासायनिक सत्यापन किया जाता है, और प्रतिबंध के बावजूद एनसीआर से आने वाले पटाखे आसानी से दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं. 'हरित' पटाखों का विचार एक विरोधाभास है, हवा में रसायनों को जलाने और उसे प्रगति कहने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है."

वास्तव में, 2021 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने स्वीकार किया कि खराब प्रवर्तन और नकली बिक्री के कारण हरित पटाखे वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे. बाजारों में कई तथाकथित "हरित" उत्पाद निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, जिससे इस पहल की विश्वसनीयता कम होती है.

स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लागत: पटाखों के प्रदूषण के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव बने हुए हैं. दिवाली के दौरान और उसके बाद, दिल्ली और अन्य उत्तरी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नियमित रूप से "गंभीर" श्रेणी में पहुंच जाता है. अस्पतालों में श्वसन संबंधी बीमारियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में, में वृद्धि देखी गई है.

कंधारी द्वारा उद्धृत एम्स-सफर के एक अनुमान के अनुसार, अकेले दिल्ली में दिवाली के बाद स्वास्थ्य लागत सालाना ₹1,000-1,500 करोड़ है. इसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण से बढ़ी हुई श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां हैं.

कंधारी ने आगे कहा, "सीमित उत्सर्जन भी दिल्ली के AQI को 'खराब' से 'गंभीर' तक पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रदूषक सर्दियों की स्थिर हवा में फंस जाते हैं."

"तथाकथित हरित पटाखों की अनुमति देना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के विपरीत है, जिसके तहत प्रदूषण में क्रमिक कमी की आवश्यकता है, न कि चुनिंदा छूट की."

उत्सव और जिम्मेदारी में संतुलन: आलोचनाओं के बावजूद, विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि सांस्कृतिक उत्सव हमारी जड़ों में गहराई से समाए हुए हैं और रातोंरात नहीं बदल सकते. उनका कहना है कि जागरूकता और संयम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.

डॉ. हुसैन ने ज़ोर देकर कहा कि उपभोक्ताओं को सूचित और सतर्क रहना चाहिए, "जब तक आपको बारकोड न दिखाई दे, तब तक उसे न खरीदें. केवल प्रमाणित पटाखे ही खरीदें और उनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें. अगर सभी लोग सचेत रूप से भाग लें, तो उत्सर्जन में थोड़ी सी भी कमी मददगार हो सकती है."

इसी तरह, डॉ. राजेश पॉल संयम से उत्सव मनाने और पारंपरिक आनंद को आधुनिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं, "सत्यापित उत्पाद खरीदें, संयम से उत्सव मनाएँ और वायु गुणवत्ता की रक्षा करें. यही हरित पटाखों की भावना है, एक कदम आगे, पूर्ण समाधान नहीं."

हालांकि, कंधारी एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, "असली जरूरत उत्सवों को बदलने की है, न कि प्रदूषण को नया रूप देने की. लाइट शो, सामुदायिक कार्यक्रमों और सुरक्षित, रचनात्मक विकल्पों को बढ़ावा दें. दिल्ली को हरित धुएं की नहीं; उसे स्वच्छ हवा की जरूरत है."

हरित पटाखे तकनीकी रूप से समझौता हैं, पटाखों का एक स्वच्छ, लेकिन स्वच्छ संस्करण नहीं. हालांकि ये उत्सर्जन और शोर को थोड़ा कम करते हैं, लेकिन ये प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते. जैसा कि डॉ. हुसैन ने कहा, "ये स्वच्छ हैं, स्वच्छ नहीं." और जैसा कि कंधारी ने चेतावनी दी, "दिल्ली को हरित धुएं की नहीं, बल्कि दिखावटीपन को ना कहने के साहस की जरूरत है."