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अस्पताल कर रहे जेब ढीली; निजी अस्पतालों का खर्च तेलंगाना में ज्यादा, यूपी-बिहार में सरकारी संस्थानों के बिल तोड़ रहे कमर

प्राइवेट अस्पतालों में प्रति मरीज औसत खर्च 34,064 रुपए आता है. जो सरकारी अस्पतालों की तुलना में 7.6 गुना अधिक है.

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प्राइवेट अस्पतालों में प्रति मरीज औसत खर्च 34,064 रुपए आता. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 3:38 PM IST

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हैदराबाद (समन्वय पाण्डेय): हाल के वर्षों में देखा गया है कि बीमारियों का ग्राफ बढ़ा है. इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो रहे हैं. इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि देश में अस्पतालों तक लोगों की पहुंच आसान हो गई है और बीमारी की पहचान शुरुआत में ही हो जा रही है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की 'घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य' (जनवरी-दिसंबर 2025) रिपोर्ट ने इसको स्पष्ट किया है. इसके अनुसार, लगभग 13.1% लोग अस्पताल पहुंचे हैं. जो 2017-18 के 7.5% की तुलना में काफी अधिक है. इसके साथ ही बीमा कवरेज में भी सुधार देखने को मिला है. ग्रामीण में कवरेज 14% से बढ़कर 47% और शहरी क्षेत्रों में 19% से बढ़कर 44% हो गया है.

अस्पतालों में प्रति मरीज कितना आता है खर्च: 'घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य' रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रति मरीज कुल औसत खर्च 34,064 रुपए आता है. इसमें सरकारी और निजी अस्पतालों के खर्च में जमीन आसमान का अंतर है. सरकारी अस्पताल में 6,631 रुपए तो वहीं निजी अस्पताल 50,508 रुपए होता है. यानी 7.6 गुना ज्यादा. यहां बता दें कि एक मरीज का ये खर्च उसके अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी मिलने तक होता है.

देश के निजी अस्पतालों में औसतन कितना आता है इलाज का खर्च.
देश के निजी अस्पतालों में औसतन कितना आता है इलाज का खर्च. (Photo Credit; ETV Bharat)

देश के सबसे गरीब राज्यों में सरकारी इलाज का खर्च ज्यादा: रिपोर्ट के अनुसार देश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से इलाज के लिए औसतन 6,631 रुपए लिए जाते हैं. लेकिन, उत्तर प्रदेश (यूपी), बिहार और झारखंड में मरीजों को राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. बिहार में एक व्यक्ति को औसतन 10,553 रुपए खर्च करने पड़ते हैं.

वहीं उत्तर प्रदेश में यह राशि 12,878 रुपए और झारखंड में 12,364 रुपए होती है. जबकि, तीनों ही राज्य प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश के सबसे गरीब हैं. बिहार की प्रति व्यक्ति आय 32,227 से 43,000 रुपए के बीच है. वहीं, उत्तर प्रदेश में लगभग 50,341 रुपए और झारखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग 65,062 रुपए सालाना है.

दक्षिण के राज्यों के निजी अस्पतालों में इलाज सबसे महंगा: दक्षिण भारत के राज्यों में सरकारी इलाज का खर्च अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है. सबसे कम खर्च तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिला है जो प्रति मरी 1,357 रुपए ही बैठता है. वहीं अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो सबसे महंगा इलाज तमिलनाडु में ही होता है. जो 80,923 रुपए बैठता है. इसके बाद तेलंगाना आता है जहां प्रति मरीज खर्च 72,561 रुपए होता है.

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सरकारी और निजी अस्पतालों के खर्च में इतना बड़ा अंतर क्यों: देश के सरकारी अस्पतालों में प्रति मरीज इलाज का खर्च जहां औसतन 6,631 रुपए है, वहीं निजी अस्पतालों में एक बार भर्ती होने का औसत खर्च 50,508 रुपए है. यदि हम शहरी और ग्रामीण इलाकों को अलग-अलग देखें, तो यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है. शहरी क्षेत्र में यह खर्च 55 से 60 हजार रुपए के बीच बैठता है.

जबकि, ग्रामीण क्षेत्रों में यह 40 से 45 हजार रुपए के बीच होता है. दरअसल, कई मामलों में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों (Consumables) पर अस्पताल 400% तक का मार्जिन रखते हैं. निजी अस्पतालों के कुल बिल का लगभग 20% हिस्सा दवाओं और 15-18% हिस्सा डायग्नोस्टिक टेस्ट (जांच) का होता है. इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों की फीस और रूम रेंट (बेड चार्ज) बिल को हैवी बनाता है.

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किस राज्य में इलाज सबसे ज्यादा महंगा: सरकारी और निजी अस्पतालों के खर्च को अगर मिलाकर देखे तो तेलंगाना राज्य ऐसा है जहां इलाज सबसे ज्यादा खर्चीला है. तेलंगाना में एक बार अस्पताल में भर्ती होने का कुल औसत खर्च राष्ट्रीय औसत 34,064 रुपए से लगभग 55% अधिक है. यानी 52,743 रुपए. तमिलनाडु में 48,288, केरल में 41,410, कर्नाटक में 40,599 और आंध्र प्रदेश में 39,170 रुपए एक मरीज को भर्ती होने पर खर्च करना पड़ता है.

देश के सरकारी अस्पतालों में औसतन कितना आता है इलाज का खर्च.
देश के सरकारी अस्पतालों में औसतन कितना आता है इलाज का खर्च. (Photo Credit; ETV Bharat)

देश में कितने लोग बीमार: रिपोर्ट के अनुसार, देश में बीमारियों की व्यापकता में वृद्धि देखी गई है. लगभग 13.1% लोग अपनी बीमारी लेकर अस्पताल पहुंचे हैं और इलाज कराया. इनमें महिलाएं 14.4% और पुरुष 11.8% रहे. यानी इलाज कराने में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं. यही नहीं शहरी क्षेत्रों के लोग ग्रामीणों की अपेक्षा इलाज कराने में ज्यादा सतर्क दिखे. सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बीमार लोगों का अनुपात 14.9% तो ग्रामीण क्षेत्रों 12.2% रहा.

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बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा बीमार: रिपोर्ट बताती है कि देश में बुजुर्ग और बच्चों में सबसे ज्यादा बीमारियां देखने को मिली हैं. इसका मुख्य कारण उनकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) और उम्र से जुड़ी समस्याएं हैं. बुजुर्गों में बीमारी की दर 43.9% है, जो किसी भी अन्य आयु वर्ग से बहुत ज्यादा है. इनमें से 27% बुजुर्ग मधुमेह (Diabetes), उच्च रक्तचाप (BP) और हृदय रोग जैसी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं.

शहरी बुजुर्गों में ग्रामीण की तुलना में बीमारी लगभग 48% ज्यादा देखने को मिली है. वहीं, बच्चों में बीमारी की रिपोर्ट दर लगभग 9.9% रही है. बच्चों में संक्रमण (Infection), निमोनिया, डायरिया और श्वसन संबंधी समस्याएं (Respiratory issues) ज्यादा होती हैं.

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अस्पतालों में प्रसव की दर 100% के करीब पहुंची: सर्वे रिपोर्ट में राहत की बात यह है कि अब देश में 96% प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं, जिससे जन्म के समय बच्चों को मिलने वाली स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हुआ है. मतलब कि अब लगभग हर बच्चा अस्पताल में डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स की देखरेख में पैदा हो रहा है. अधिकांश प्रसव सरकारी अस्पतालों (PHC, CHC और जिला अस्पतालों) में होना यह दर्शाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर लोगों का भरोसा बढ़ा है.

इससे प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत के मामलों में कमी आई है. साथ ही शिशु मृत्यु दर भी गिरी है. वहीं आर्थिक रूप से सक्षम परिवार निजी अस्पतालों को चुनते हैं. जहां सरकारी से लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च आता है. सरकारी अस्पतालों में जहां 2,500 से 3,500 रुपए का खर्च आता है तो वहीं निजी अस्पतालों में ये खर्च 25 से 35 हजार रुपए का हो जाता है.

7 साल में 8.9% बढ़े हृदय रोग के मामले: रिपोर्ट के अनुसार देश में अब संक्रामक बीमारियों के बजाय जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं. 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में उच्च रक्तचाप (Hypertension) और मधुमेह (Diabetes) सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी हैं. वहीं, संक्रामक रोगों (जैसे बुखार, पीलिया) के मामलों में कमी आई है. लेकिन, 2025 में हृदय रोगों से प्रभावित लोगों का प्रतिशत बढ़कर 25.6% हो गया है, जो 2017-18 में केवल 16.7% था.

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स्वास्थ्य बीमा के प्रति लोग हुए जागरूक: सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बीमा कवरेज में भारी सुधार हुआ है. लोगों में स्वास्थ्य बीमा को लेकर जागरूकता बढ़ी है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा 14% से बढ़कर 47% और शहरी क्षेत्रों में 19% से बढ़कर 44% हो गया है. यानी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वास्थ्य बीमा के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में इस उछाल का सबसे बड़ा श्रेय आयुष्मान भारत योजना को जाता है.

योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर दिया है. ग्रामीण लोग अब बीमा को 'प्रीमियम' के रूप में नहीं, बल्कि 'सरकारी सुरक्षा कवच' के रूप में देख रहे हैं. राजस्थान की 'चिरंजीवी योजना' और तेलंगाना राज्य की 'आरोग्यश्री' जैसी योजनाओं ने प्रदेश में लगभग शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने की कोशिश की है. इन योजनाओं ने ग्रामीण जनता को निजी अस्पतालों तक भी पहुंच दी है.

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