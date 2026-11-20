दो जून की रोटी के लिए दर-ब-दर... हर 10 में से 3 भारतीय प्रवासी, पुूरुषों के मुकाबले महिलाओं में माइग्रेशन 5 गुना ज्यादा
दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में माइग्रेशन दर सबसे अधिक, देशभर में करीब 12 लाख लोगों पर किया गया सर्वे
Published : November 20, 2026 at 5:35 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team). दो जून की रोटी कमाने के लिए देश की एक बड़ी आबादी माइग्रेशन के लिए विवश है. सरकारी आंकडे बताते हैं कि हर 10 में से 3 भारतीय कहीं न कहीं प्रवासी जीवन गुजर बसर कर रहा है. माइग्रेशन को तीन तरह से माना गया है- पहला जब व्यक्ति एक ही राज्य में एक स्थान से शिफ्ट होकर दूसरी जगह रह रहा है. दूसरा जब व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर कमा खा रहा है. तीसरा- जब देश से बाहर किसी और देश में रह रहा है. यही नहीं, चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में माइग्रेशन तकरीबन पांच गुना ज्यादा देखने को मिला है.
सबसे पहले अपनी मूल जगह छोड़कर दूसरी जगह बसने, रोजी-रोटी कमाने के पीछे की वजहों पर एक नजर डालते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक उन्नति-रोजगार के अवसर, शहरीकरण, पढ़ाई-लिखाई, शादी-ब्याह व परिवार की जरुरतों के चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं. कई शहरों व राज्यों में प्रवासी जनसंख्या का दबाव कुछ ज्यादा ही देखा जाता है. यह सर्वे पूरे भारत भर में किया गया, बस सिर्फ अंडमान-निकोबार के कुछ गांव इसमें शामिल नहीं हैं.
माइग्रेशन और माइग्रेंट को लेकर जारी यह सर्वे रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे(एनएसएस) के 78वें राउंड की है. सर्वे की फाइडिंग्स साल 2020-21 की हैं, थोड़ी पुरानी कही जा सकती हैं, लेकिन माइग्रेशन की समस्या और एक बड़ी आबादी का यहां वहां दर-ब-दर होना आज भी उतना ही तकलीफदेय महसूस किया जा सकता है. यह वही समयकाल है जब दुनिया खौफनाक महामारी कोरोना से उबर रही थी.
प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(पीआईबी) के रिलीज कहती है कि इस सर्वे में देशभर से शहरी और ग्रामीण इलाकों से कुल 2,76,409 घर और इसी तरह से 11,63,416 लोग शामिल किए गए. पीआईबी का ही डाटा कहता है कि देश में करीब 29.1 फीसदी आबादी माइग्रेशन के लिए मजबूर है. अब आगे देखिए- किन शहरों या राज्यों में कितने प्रवासी लोग जीवन यापन कर रहे हैं. नीचे दिए गए आंकड़ों में डेस्टिनेशन और हाई मोबेलिटी रीजन दोनों पाॅइंट शामिल हैं. मतलब इन शहरों/राज्यों से बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है और ये प्रवासियों के लिए एक गंतव्य भी हैं.
चंडीगढ़ देश में नंबर वन: केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब-हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ माइग्रेशन के मामले में पहले स्थान पर है. इसके बाद दादर नगर हवेली का नंबर आता है. राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और केरल सिलसिलेवार पहले और दूसरे स्थान पर हैं. यहां टेबल में टाॅप-4 राज्यों का आंकड़ा दिया गया है.
|राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|माइग्रेशन दर(प्रतिशत में)
|चंडीगढ़
|53.1
|दादर नगर हवेली
|48.4
|हिमाचल प्रदेश
|45.7
|केरल
|38.4
दक्षिण व पश्चिम के राज्यों पर माइग्रेशन का ज्यादा दबाव: आर्थिक रूप से डेवलप और शिक्षा-रोजगार का हब होने की वजह से साउथ व वेस्ट के राज्यों में प्रवासी लोगों का दबाव अधिक देखने को मिल रहा है.
|राज्य
|माइग्रेशन रेट(%)
|तेलंगाना
|37.1
|महाराष्ट्र
|35.6
|तमिलनाडु
|33.7
पूर्वोत्तर राज्यों में माइग्रेशन बेहद कम: नाॅर्थ-ईस्ट के राज्यों में माइग्रेशन की दर व माइग्रेटरी पाॅपुलेशन बहुत कम देखने को मिला है. नीचे टेबल के आंकड़े इसे और स्पष्ट कर रहे हैं.
|प्रदेश
|माइग्रेशन दर
|मणिपुर
|0.2%
|अरुणाचल
|1.4%
|मेघालय
|1.5%
महिलाओं में माइग्रेशन पुरुषों से ज्यादा: पीआईबी की रिलीज बताती है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के मुताबिक ऑल इंडिया लेवल पर पुरुषों की माइग्रेशन दर महज 10.7 फीसदी दर्ज की गई जबकि महिलाओं में यही आंकड़ा 47.9 प्रतिशत रहा था.
माइग्रेशन की स्थिति को समझना इसलिए जरूरी: देश के भीतर माइग्रेशन(आंतरिक प्रवास) को समझना इसलिए जरूरी है ताकि शहरों या राज्यों में जनसंख्या के दबाव को समझा जा सके. फिर उसी हिसाब से अर्बन प्लानिंग(शहरी नियोजन), लेबर पाॅलिसी. हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर व क्षेत्रीय संसाधनों की हिस्सेदारी, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट उचित तरीके से तय की जा सके. इसके आंकड़े पाॅलिसी बनाने वालों, रिसर्चर, प्लानर्स और डेवलपमेंट प्रैक्टिसनर्स के लिए बहुत काम आते हैं. पीआईबी के अनुसार माइग्रेशन को लेकर नेशनल स्टेटिसटिक्स ऑफिस(NSO) समय-समय पर सर्वे करता रहता है. इसका ताजा सर्वे भी आने वाला है.
आप Etv Bharat प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़ सकते हैं...
- चीन ने दुनिया का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया, क्या यह एविएशन सेक्टर के लिए गेमचेंजर साबित होगा
- दिल्ली में 3230 करोड़ से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, 10 हजार साल पुरानी 18 लाख धरोहरों की झलक
- जापान खरीदेगा मेड-इन-इंडिया ट्रेन प्राॅपल्जन सिस्टम, भारतीय रेल इंजीनियरिंग में बढ़ा विकसित देशों का भरोसा
- विश्व में हर साल 30 करोड़ बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण, AI से बने अश्लील कंटेंट 2 साल में 8,411% बढ़े