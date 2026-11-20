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दो जून की रोटी के लिए दर-ब-दर... हर 10 में से 3 भारतीय प्रवासी, पुूरुषों के मुकाबले महिलाओं में माइग्रेशन 5 गुना ज्यादा

देश की बड़ी आबादी किसी न किसी वजह से माइग्रेशन को विवश है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद(EB Prime Team). दो जून की रोटी कमाने के लिए देश की एक बड़ी आबादी माइग्रेशन के लिए विवश है. सरकारी आंकडे बताते हैं कि हर 10 में से 3 भारतीय कहीं न कहीं प्रवासी जीवन गुजर बसर कर रहा है. माइग्रेशन को तीन तरह से माना गया है- पहला जब व्यक्ति एक ही राज्य में एक स्थान से शिफ्ट होकर दूसरी जगह रह रहा है. दूसरा जब व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर कमा खा रहा है. तीसरा- जब देश से बाहर किसी और देश में रह रहा है. यही नहीं, चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में माइग्रेशन तकरीबन पांच गुना ज्यादा देखने को मिला है.

सबसे पहले अपनी मूल जगह छोड़कर दूसरी जगह बसने, रोजी-रोटी कमाने के पीछे की वजहों पर एक नजर डालते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक उन्नति-रोजगार के अवसर, शहरीकरण, पढ़ाई-लिखाई, शादी-ब्याह व परिवार की जरुरतों के चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं. कई शहरों व राज्यों में प्रवासी जनसंख्या का दबाव कुछ ज्यादा ही देखा जाता है. यह सर्वे पूरे भारत भर में किया गया, बस सिर्फ अंडमान-निकोबार के कुछ गांव इसमें शामिल नहीं हैं.