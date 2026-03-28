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माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में सोशल वर्क के बहाने लोगों तक बनाई अपनी पहुंच, 10 सालों तक एनजीओ की तरह किया काम

उस समय इनके प्रमुख कोंडापल्ली सीतारमैया थे. उनकी बेटी राजनांदगांव में एक चर्च के हॉस्पिटल में काम करती थी. वह कोड वर्ड में बात करते थे. उन्होंने अपने साथियों को पत्र लिखा कि दो रेलवे लाइन है एक कोलकाता को दिल्ली और दूसरा कोलकाता को मुंबई से जोड़ने वाला. इसके बीच एक लाख स्क्वेयर किलोमीटर इलाका है. इसको हम रियर एरिया के रूप में डेवलप करेंगे.

नागपुर में मंथन के दौरान नेताओं ने सोचा कि पहला काम रियर एरिया बनाना है यानी छुपने की जगह बनाना है और वो है दंडकारण्य का जंगल. यह चार प्रदेश में फैला था. उस समय मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और ओडिशा में फैला था. उस समय छत्तीसगढ़ और तेलंगाना नहीं बना था.

जब आप युद्ध में जाते हैं तो आप जीतेंगे या हारेंगे.जब आप हार रहें हैं, तब क्या करेंगे. ऐसे में वो रियर एरिया शब्द का यूज करते हैं. जब आप हार रहे हैं तो अपनी छोटी संख्या को लड़ने दीजिए और बड़ी संख्या को रियर एरिया में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे दुश्मन को लगेगा कि वो तो हार गए. फिर जब सब शांत हो जाए तो बड़ी संख्या को लेकर हमला कीजिए.

1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलवाद की चिंगारी फूटती है. फिर धीरे धीरे बिहार, आंध्र प्रदेश में फैलती है. छत्तीसगढ़ की कहानी, साठ के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन के समापन से जुड़ी है. 1967 से शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी का आंदोलन 1970 में खत्म हो गया. 1977 में तमिलनाडु, कश्मीर, केरल और दूसरे नेता नागपुर में मिले. उन्होंने पिछले दस साल यानि 1967 से लेकर 1977 तक का मंथन किया. उस चर्चा पर रियर एरिया डॉक्यूमेंट बना. इन लोगों ने माओवाद चुना. इसलिए इन्हें माओवादी कहा जाता है. इनका सिद्धांत है कि बंदूक के बल पर सत्ता हासिल करेंगे.

जवाब: बस्तर में 1910 में भूमकाल आंदोलन हुआ. पहले हलबा विद्रोह हुआ. अंग्रेजों के आने के साथ जंगल छिनता नजर आया, उसके खिलाफ आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी. नक्सलवाद की कहानी 1980 से शुरू होती है. यह कहानी बाहरी लोगों की है. यह एक विचारधारा की कहानी है, जो दुनिया में बराबरी लाना चाहते हैं, जिसे कम्यूनिज्म या साम्यवाद कहते हैं. पहला सशस्त्र आंदोलन आजादी के पहले शुरू हुआ. कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 से शुरू हुई. 1946 से सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ और 1951 तक चला. इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, पूरी तरह कांस्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में आ गई.

लेकिन क्या आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल से नक्सलबाड़ी से शुरू हुए इस माओवादी समस्या की एंट्री कैसे छत्तीसगढ़ में हुई. ईटीवी भारत से खास बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने इन तमाम विषयों पर विस्तार से ईटीवी भारत की टीम से बात की.

रायपुर: माओवाद के पैर अब छत्तीसगढ़ की जमीन से पूरी तरह उखड़ने वाले हैं. 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा, इसका दावा लगातार किया जा रहा है. इन दावों के पीछे सरकार की सालों की मेहनत भी छिपी हुई है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के सीएस साय और गृहमंत्री सह डिप्टी सीएम विजय शर्मा की रणनीति की इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है. उससे भी ज्यादा हमारे बहादुर जवानों की भूमिका रही है, जिन्होने बस्तर के घने जंगलों को पूरी तरह से छान मारा.

1977 से 1980 तक तीन साल में पचास लोग तैयार किए. सात टोलियां बनाई. सात टोलियों को सात कोने से दंडकारण्य में घुसाया और इस तरह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ने दस्तक दी.

सवाल: छत्तीसगढ़ कैसे लंबे समय तक माओवादियों की सुरक्षित पनाहगाह बना रहा?

जवाब: नक्सली, छत्तीसगढ़ में क्रांति करने नहीं आए थे. वो यह समझ गए कि यहां के आदिवासियों में राजनैतिक चेतना(पॉलिटिकल कांसियस) नहीं है. क्रांति यहां पर नहीं होगी. 1980 में जब वो बंदूक लेकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गए. पहले दस साल उन्होंने सोशल वर्क का काम किया. पहला मुद्दा उन्होंने आदिवासियों की आर्थिक आमदनी का चुना. यहां खेती, उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत नहीं है. आदिवासियों की कमाई का मुख्य जरिया वनोपज है. माओवादियों ने पहला मुद्दा तेंदूपत्ता का चुना. उस जमाने में बोरे का 5 पैसा मिलता था. नक्सलियों ने 5 पैसे को बढ़ाकर 6 पैसा करने की बात कही. ठेकेदार भी तेलुगु थे. उन्होंने नक्सलियों की बात मान ली. यह बात जंगल में फैल गई.

''गरीबों और आदिवासियों की मदद की''

आदिवासियों के लिए जंगल ही सबकुछ था. इस बात को नक्सली अच्छी तरह समझ गए. नक्सलियों ने वन अधिकारियों पर निगरानी शुरू कर दी. फॉरेस्ट गार्ड जाने में परेशान कर रहे थे. नक्सलियों ने फॉरेस्ट गार्ड की पिटाई कर दी. आदिवासी महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट रोका. व्यापारियों से बहुत दाम बहुत कम मिलता था, उसे बढ़ाया. 1980 से 1990 के बीच नक्सलियों ने पहले दस साल किसी एनजीओ की तरह काम किया. वो बंदूक वाले जरूर थे लेकिन सोशल काम के जरिए जनता का विश्वास जीता.

उस समय गणपति प्रमुख लीडर थे. उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में क्रांति करेंगे. उन्होंने कोंडापल्ली सीतारमैया को पार्टी से निकाल दिया. गणपति खुद जनरल सेक्रेटरी बन गया. कांग्रेस सरकार ने 1980 में विशेषकर इंदिरा गांधी ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की थी. उन्होंने बस्तर डेवलपमेंट प्लान बनाया था. उसको इंप्लिमेंट करने से पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई. दरअसल इंदिरा गांधी, तत्कालीन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से मिली थीं. इंदिरा गांधी ने कहा था कि नक्सलियों को मिलिट्री ही खत्म करना पड़ेगा. उनकी प्लानिंग कमीशन के हेड रामचंद्र सिंहदेव, जो बाद में छत्तीसगढ़ के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कि बस्तर का विकास और राज्य के दूसरे इलाके का विकास अलग है.

एक बस्तर डेवलपमेंट प्लान बनेगा ताकि आदिवासी, नक्सलियों से न जुड़ें. आदिवासी 8 महीने खाली रहते हैं. उन्हें किसी तरह दूसरे काम में इंगेज कर दें तो स्थिति बदल सकती है. वनोपज के सही दाम देंगे तो नक्सलवाद नहीं फैलेगा. लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस प्लान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

''सुंदरलाल पटवा के जमाने में जनजागरण अभियान चला''

1990 में तत्कालीन मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी. सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे. उन्होंने जनजागरण अभियान चलाया. पानी में मछली है तो पानी को हटा लो. कुछ इस तरह यह अभियान चला. यानी पिछले दस साल में माओवादियों की जिसने मदद की, उन्हें ढूंढो और पिटाई करो. इसका नेतृत्व सीपीआई(कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) ने किया.

आदिवासी समाज व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेता, वह कलेक्टिव निर्णय लेते हैं. आदिवासियों ने सोचा कि हमारे वनोपज का दाम बढ़ा दिया गया, व्यापारियों से सही दाम मिल रहे हैं तो वे माओवादियों का समर्थन करने लगे. इस तरह 1990 से नक्सलवाद आंदोलन कह रहे हैं, उसकी शुरूआत होती है. जिसमें 99 प्रतिशत आदिवासी हैं. इसको 1 फ्लस 99 आंदोलन कहते हैं. यानी 99 आदिवासी और एक प्रतिशत बाहरी. ज्यादातर तेलुगु लेकिन कुछ बंगाली, कुछ मराठी और बाहर के लोग शामिल रहे. यही 99 परसेंट उनके खिलाफ गए तो समाप्ति का कारण भी बना है.

दूसरा जनजागरण 2005 में हुआ. नक्सलियों से लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नहीं है. 2005 में सलवा जुड़ुम की शुरुआत हुई. इसकी प्लानिंग काफी पहले से शुरू हो गई थी. करीब 8-10 साल की तैयारी रही. सरकार बदलने का कोई असर नहीं पड़ा. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई. महेंद्र कर्मा ने इस आंदोलन का गोंडी नाम दिया. यह बहुत बड़ा आंदोलन बन गया. इस आंदोलन ने आदिवासी समाज को बांट दिया. एक छोटा तबका, सरकार के साथ आया जो सलवा जुड़ुम में रहा. एक बड़ा तबका, माओवादियों के साथ हो गया. एक बहुत छोटा तबका भागकर आंध्रप्रदेश चला गया.

सलवा जुडूम के बाद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों की पार्टी में 22 गुना उभार आया. वेणुगोपाल ने एक आर्टिकल लिखा था, थैंक्यू सलवा जुडूम. यानी साल 2005 के बाद माओवादी ज्यादा सशक्त हो गए. 2005 से 2015 के बीच माओवादी पार्टी बहुत ताकतवर हो गई.

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