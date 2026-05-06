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बंगाल में कैसे ढहा दीदी का किला? पढ़िए कैसे 7.44% वोट स्विंग ने BJP को दिलाई ऐतिहासिक जीत

West Bengal Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद एक बार फिर से परिवर्तन की लहर देखने को मिली है. 2011 में तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई थीं और उन्होंने 34 साल से सत्ता पर काबिज कम्यूनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंका था. ममता मुख्यमंत्री बनीं और लगातार 3 चुनाव जीतकर 15 साल तक पश्चिम बंगाल पर शासन किया.

लेकिन, 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार के साथ वही किया जो 2011 में हुआ था. बीजेपी 207 सीटें जीतकर सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से मजबूत राज्य में अब पहली बार सरकार बनाने जा रही है. वहीं ममता की टीएमसी को सिर्फ 80 सीटों पर ही जीत मिली. यही नहीं, ममता दीदी खुद अपनी भवानीपुर सीट हार गईं.

उन्हें भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने 15 हजार से अधिक वोटों से हराया. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 2016 में 3 सीट जीतने वाली भाजपा, 10 साल में स्पष्ट बहुमत तक कैसे पहुंची? 15 साल पश्चिम बंगाल पर राज करने वाली ममता से 'सत्ता' कैसे छिटक गई? आईए ETV Bharat के Explainer में समझते हैं, आखिर यह सब कैसे हुआ? और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?

भाजपा का बंगाल, 7.44% वोट स्विंग ने किया खेला: 293 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 207 सीटों पर कब्जा जमाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. करीब 70% का स्ट्राइक रेट हासिल किया. वहीं तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें ही मिलीं. उसका स्ट्राइक रेट करीब 27.6% रहा. 2 सीट कांग्रेस और 2 पर आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की.

एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और एक सीट ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट ने भी जीती है. इन सबके बीच भाजपा को 2021 में जहां 38.4% वोट मिले थे, वहीं 2026 में उसे 45.84% मत मिले. यानी 7.44% वोट भाजपा के बढ़े, जबकि लगभग इतने ही वोट ममता की टीएमसी के घटे. टीएमसी को 2021 में जहां 48.5% वोट मिले थे, वहीं ताजा चुनाव में 40.80% वोट मिले. यानी 7.7% वोटों में कमी आई. माना जा रहा है कि यही वोट भाजपा के खाते में गए और उसे ऐतिहासिक जीत दिला गए.

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जहां ज्यादा वोटिंग वहां बीजेपी को फायदा: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ज्यादा मतदान भी बीजेपी के पक्ष में गया. नतीजों के अनुसार सिर्फ एक सीट ऐसी थी जहां पर वोटर टर्नआउट 40-50% रहा, जिस पर टीएमसी (AITC) को जीत मिली. वहीं 4 सीटें ऐसी रहीं जिन पर वोटर टर्नआउट 50-60% रहा. इनमें BJP ने 1 और टीएमसी ने 3 सीटें जीतीं. 60-70% टर्नआउट वाली 11 सीटें रहीं, जिनमें BJP ने 5 और टीएमसी ने 6 सीटें जीतीं.

70-80% टर्नआउट वाली 30 सीटों में BJP ने 19, टीएमसी ने 10 और AISF ने 1 सीट जीती. वहीं, 136 सीटों पर 80-90% टर्नआउट रहा, जिसमें बीजेपी ने 102 सीटें और टीएमसी ने 34 सीटें जीतीं. चुनाव में 111 सीटें ऐसी रहीं जहां पर वोटर टर्नआउट 90% या उससे ज्यादा रहा. इनमें बीजेपी को 79, टीएमसी को 27, कांग्रेस को 2, आम जनता उन्नयन पार्टी को 2 और CPI(M) को 1 सीट मिली.