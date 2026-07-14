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वियतनाम नाव हादसा: चेन्नई पहुंचकर निर्मल कुमार ने बताया कि वह कैसे बाल-बाल बचे

कहा कि अचानक बड़ी लहर ने बोट को टक्कर मार दी. इससे बोट झुक गई और पैसेंजर का बैलेंस बिगड़ गया फिर नाव पलट गई.

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वियतनाम नाव हादसे में बाल-बाल बचे निर्मल कुमार चेन्नई पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 1:55 PM IST

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चेन्नई: डिंडीगुल जिले के पलानी के रहने वाले निर्मल कुमार जो वियतनाम में एक भयानक नाव दुर्घटना में बच गए थे, कोलंबो के रास्ते चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया और आंसुओं के बीच उन्हें दिलासा दिया.

वह नाव दुर्घटना में कैसे बचे?

रिपोर्टरों से बात करते हुए निर्मल कुमार ने वियतनाम में समुद्र के बीच में हुई भयानक त्रासदी के बारे में बताया और गहरी भावनाओं के साथ बताया कि वह इस मुश्किल से कैसे बच पाए. रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'हमने अपना टूर 8 जुलाई को शुरू किया था. 11 जुलाई को हम वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास एक स्पीडबोट पर यात्रा कर रहे थे.

हम लंच के लिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे थे. उस बड़ी बोट पर 32 से ज़्यादा लोग थे. जब हम किनारे से करीब 300 मीटर दूर थे, तो अचानक तेज हवा के साथ एक बड़ी लहर ने बोट को टक्कर मार दी. इससे बोट तेजी से एक तरफ झुक गई.

बाईं ओर बैठे पैसेंजर का बैलेंस बिगड़ गया और वे दाईं ओर खिसक गए. पलक झपकते ही बोट पूरी तरह से पलट गई.' उन्होंने आगे कहा, 'क्योंकि हम बोट में आगे बैठे थे, इसलिए एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद हमने समुद्र में कूदकर बचने की कोशिश की. हममें से सिर्फ 15 लोग ही तुरंत बोट से कूदकर निकल पाए. लेकिन बाकी लोग अंदर ही फंसे रहे. जैसे ही कोस्ट गार्ड को एक्सीडेंट की जानकारी मिली, लगभग 10 मिनट में एक रेस्क्यू टीम आ गई.

जब हम पानी में जूझ रहे थे, तो उन्होंने हमें सुरक्षित बचा लिया. इस एक्सीडेंट में पंद्रह लोगों की जान चली गई. हमारे रेस्क्यू के बाद, भारत सरकार और वियतनाम में भारतीय एम्बेसी ने बहुत अच्छा सपोर्ट और मदद दी, यह पक्का किया कि हर जरूरी काम हो जाए.'

निर्मल कुमार और उनके दोस्त मुरुगा प्रभु, जो डिंडीगुल जिले के पलानी के रहने वाले हैं, एक पॉपुलर मोबाइल फोन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं. यह हादसा तब हुआ जब मोबाइल फोन कंपनी उन्हें उनके शानदार सेल्स परफॉर्मेंस के इनाम के तौर पर वियतनाम टूर पर ले जा रही थी. इस हादसे में मुरुगाप्रभु समेत दस तमिलों की जान चली गई, लेकिन निर्मलकुमार अकेले खुशकिस्मत थे जो बच गए. वह फ़्लाइट से चेन्नई पहुँचे और फिर कार से अपने होमटाउन पलानी के लिए निकल पड़े.

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