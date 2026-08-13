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रुपए 108,00,00,00,00,000, कर्ज कथा पहाड़ की, जरूरत बड़े जुगाड़ की

हिमाचल को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से काम करना होगा. हिमाचल की नब्बे फीसदी आबादी ग्रामीण है. ऐसे में कृषि व बागवानी सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है. कैग ने कई दफा हिमाचल को चेताया कि कर्ज का बोझ कम करने के उपाय लागू करें. कैग ने कृषि व बागवानी के लिए और अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया. इससे कृषि व बागवानी सेक्टर को मजबूती मिलेगी. पर्यटन का जीडीपी में हिस्सा दस फीसदी से अधिक करने की जरूरत है. इसके अलावा सरकारी खर्च में कटौती के सुझाव अकसर मिलते हैं. बजट बनाने से पहले राज्य सरकार आम जनता व संस्थाओं से सुझाव मांगती है तो उसमें सरकार को सबसे पहले फिजूलखर्ची कम करने की सलाह दी जाती है. वीरभद्र सिंह सरकार के समय विद्या स्टोक्स की अगुवाई में रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी बनी थी. उसने भी फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया था.

संक्षिप्त में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनुसार सालाना रेवेन्यू 18 हजार करोड़ रुपए है. केंद्रीय करों की हिस्सेदारी 13900 करोड़ रुपए से अधिक, लोन लिमिट दस हजार करोड़ रुपए है. यानी साल की कमाई 42 हजार करोड़ रुपए के करीब है. वहीं, वेतन-पेंशन व अन्य मदों पर सालाना खर्च 48 हजार करोड़ रुपए है. इस तरह साल में छह हजार करोड़ रुपए का गैप है. ये गैप आरडीजी से भरता था. अब ये सुविधा खत्म हो गई है.

हिमाचल प्रदेश छोटा पहाड़ी राज्य है. यहां सरकार के रेवेन्यू जुटाने के संसाधन बहुत कम हैं. यहां न छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड की तरह मिनरल्स आदि हैं और न ही हरियाणा, मुंबई की तरह विशाल इंडस्ट्री सेक्टर. हिमाचल की आय के मुख्य साधन आबकारी विभाग, कृषि, बागवानी, पर्यटन व हाइड्रो पावर सेक्टर ही हैं. ये भी सीमित संसाधन हैं. हिमाचल को अधिकांश केंद्रीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है. साथ ही एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट भी विकास का सहारा है. इसके अलावा केंद्र की तरफ से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से काफी मदद मिलती थी, लेकिन 16वें फाइनेंस कमीशन ने इसे बंद करने की सिफारिश की और केंद्र ने सिफारिश स्वीकार कर सब राज्यों की आरडीजी खत्म कर दी. हिमाचल पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा.

रिवाज कायम रहा, सत्ता परिवर्तन हुआ और वीरभद्र सिंह सरकार के समय 2012 से 2017 तक कर्ज 47 हजार करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया. फिर सत्ता में जयराम ठाकुर आए. उन्होंने भी कर्ज के सहारे सरकार चलाई. जब जयराम ठाकुर ने सत्ता छोड़ी तो कर्ज 63700 करोड़ रुपए से अधिक था. अब ये आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए पार कर गया है. ये संक्षिप्त विवरण इसलिए ताकि पाठक जान सकें कि किस सरकार ने कितना कर्ज लिया?

प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में पहली बार हिमाचल में पांच साल भाजपा की गठबंधन वाली सरकार चली. इस सरकार ने पांच साल में 6951 करोड़ रुपए लोन लिया. इस तरह 2003 में कर्ज 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया. फिर वीरभद्र सिंह सरकार के समय ये कर्ज 2007 तक बढक़र 19800 करोड़ रुपए हुआ. यहां तक स्थितियां काबू में थी. इस अवधि के दौरान निरंतर कर्ज वापस भी किया गया. वर्ष 2007 से 2012 तक प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय कर्ज की ये रकम 28760 करोड़ रुपए से अधिक हो गई.

छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश वैसे तो वर्ष 1948 में गठित हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला. एक समय था, जब हिमाचल प्रदेश पर कोई कर्ज नहीं था. धीमी रफ्तार से ये राज्य विकास की राह पर कदम बढ़ा रहा था. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से दो दशक तक हिमाचल पर कोई कर्ज नहीं था. इसकी शुरुआत 1992 के बाद हुई. शांता कुमार की सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया था. उसके बाद वीरभद्र सिंह सत्ता में आए और हिमाचल पर कर्ज की शुरुआत हुई. वीरभद्र सिंह 1993 से 1998 तक सीएम रहे. इस दौरान हिमाचल पर पहली बार 5885 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ. ये पांच साल में कर्ज कथा का आरंभ था. फिर तो कर्ज सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता रहा.

शिमला: बड़े बुजुर्ग कहा करते थे-कर्ज बुरा है और उससे भी पीड़ादायक है कर्ज का ब्याज. कर्ज उतारने के लिए कर्ज, फिर कर्ज के ब्याज को उतारने के लिए नया कर्ज. इस तरह कर्ज एक ऐसी मर्ज बन जाता है, जिसका कोई उपाय नहीं सूझता. यह कैंसर सेल्स की तरह मल्टीप्लाई होता रहता है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की कर्ज कथा भी कुछ ऐसी ही है. खबर के शीर्षक में कर्ज के आंकड़े में इतने शून्य हैं कि हिसाब लगाते समय दिमाग शून्य हो जाए. इस बड़े कर्ज के पहाड़ को काटना असंभव नहीं है. ये कठिन जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं. हिमाचल पर कैसे बढ़ा कर्ज का बोझ और क्या हो सकते हैं? इसे दूर करने के उपाय, इसकी पड़ताल का प्रयास है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हैं कि वे आने वाले समय में राज्य को आत्मनिर्भर बनाएंगे. उनका लक्ष्य 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर व 2032 तक इसे सबसे समृद्ध राज्य बनाने का है. इसके लिए उनकी सरकार ने प्रयास किए. हालांकि उनमें से कुछ कानूनी अड़चनों में उलझ गए. प्रदेश में संचालित की जा रही 172 हाइड्रो पावर परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाकर सालाना 2000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य था. ये मुहिम अदालत तक पहुंची और फिर सिरे नहीं चढ़ी. इसी प्रकार जलविद्युत परियोजनाओं पर लैंड रेवेन्यू का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

खैर, सुक्खू सरकार ने बीबीएमबी परियोजनाओं का बकाया एरियर लेने के लिए कानूनी लड़ई तेज की है. उसका परिणाम आने वाला है. इसके अलावा किशाऊ बांध परियोजना को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखकर सुक्खू सरकार ने एक तो 800 करोड़ रुपए की बचत की है और ऊपर से इससे राज्य को सालाना 600 करोड़ की आय होगी. शानन बिजलीघर वापस मिलने से 200 करोड़ का रेवेन्यू सालाना आएगा. वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले में 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया गया है. अब भांग की खेती को मंजूरी देने से भी सरकार को आय होगी. इसके अलावा लॉटरी शुरू होने पर भी राज्य सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपए के करीब मिलेंगे.

बजट के दौरान मिलने वाले सुझाव

बजट पेश करने से पहले राज्य सरकार को मिलने वाले सुझावों में सरकारी गाडिय़ों का बेड़ा कम करने की सलाह दी जाती है. एक मंत्री के पास यदि चार विभाग हैं तो गाड़ियों का बेड़ा हर विभाग में होता है. फिर सत्ता बदलते ही सरकार नई गाड़ियां खरीदती हैं, मंत्रियों के आवास रेनोवेट होते हैं और सचिवालय में भी निर्माण किया जाता है. इसमें मितव्ययता बरते जाने की जरूरत है.

शिमला में कारोबार करने वाले यशपाल का कहना है, "जितनी चादर हो, उतना ही पैर पसारना चाहिए. जिस तरह व्यापारी वर्ग संसाधनों का उचित प्रयोग करता है और व्यापार में मुनाफा कमाता है, वैसी सोच सरकार की भी होनी चाहिए. सरकार के पास आमदनी चवन्नी भी नहीं होती और खर्च डेढ़ रुपया कर देते हैं".

व्यापारी का गजब सुझाव

बुजुर्ग व्यापारी ज्ञानचंद का सुझाव बड़ा देसी है. वे कहते हैं कि पुराने समय में जब किसी आढ़ती के पास जाते थे तो आवागमन के साधन कम होते थे. व्यापारी पैदल चलते थे और जब बड़े आढ़ती के पास पहुंचते थे तो भोजन वहीं करते थे. जैसे ही बड़ा व्यापारी ये देखता कि चार छोटे दुकानदार आ गए हैं तो वो अपनी धर्मपत्नी को जोर से आवाज लगाते थे, ओ भागवान, दाल में पानी धर दियो, चार लोग और आ गए. इस बात पर हंसने की बजाय सीख लेने की जरूरत है कि कैसे उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है. पानी डालने से दाल की मात्रा बढ़ जाएगी और सभी को भोजन पूरा हो जाएगा.

ये भी हैं समाधान

लेखक-संपादक नवनीत शर्मा हिमाचल और कर्ज के संबंध पर अलग चिंतन पेश करते हैं. उनके विचार हैं-हिमाचल प्रदेश और कर्ज का संबंध वैसे तो प्रारंभ से रहा किंतु यह उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता जा रहा है जो चिंता का विषय है. अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र अवास्तविक एवं महत्वहीन रचना है.....

प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार एवं राजनीतिक शास्त्री चार्ल्स बियर्ड का यह कहना इसीलिए कौंधता है क्योंकि सरकार किसी की भी रही हो, हिमाचल प्रदेश की कमाई का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध खर्च में जाता रहा है, जा रहा है. कुछ सालों से कई कुछ नि:शुल्क बांटने वाली चुनावी राजनीति ने रही-सही कसर भी गंवा दी है. अच्छी बात तो यह होती है कि जो धन बचाया गया, उसे कमाया गया समझा जाए. लेकिन न बचाया जा रहा है और न नया सृजित किए जाने पर ध्यान है.

राजनीतिक दलों में होड़ लगी है कि कौन कितना बांट सकता है? ऐसे में किसी एक से अनुशासन की अपेक्षा करना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता. इसी को रियाल पालिटिक कह कर टाला जाता है, इस पर गंभीर चर्चा नहीं होती. दूसरा पक्ष था अपने संसाधनों के समुचित उपयोग और उनके दोहन का. केवल पर्यटन पर्यटन रट कर आर्थिकी कैसे सुधर सकती है. बिजली उत्पादन बहुत हो चुका है. पर्यटन से जब तक हिमाचल की संस्कृति नहीं जुड़ेगी, पर्यावरणमित्र मॉडल नहीं जुड़ेगा, यह कमाने से अधिक गंवाने का प्रकल्प बन जाएगा. इसलिए जड़ों की ओर लौट कर ही जेब को समृद्ध किया जा सकेगा. खेत खाली हैं और जो उनमें सोना उगा सकते हैं वे महानगरों में होटलों में हाथ की रेखाएं घिस रहे हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, "उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक हालात को संभाल रखा है. कई मोर्चों पर कानूनी लड़ाई जीत कर खजाने की सेहत सुधारी जा रही है. किशाऊ बांध, वाइल्ड फ्लावर हॉल, बीबीएमबी आदि पर सरकार ने रिजल्ट हासिल किए हैं. पूर्व की सरकार ने आरडीजी का सही उपयोग नहीं किया. वर्तमान सरकार को आरडीजी बंद होने का नुकसान झेलना पड़ा है, फिर भी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया है".

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सुक्खू सरकार केवल कर्ज लेने वाली सरकार बन कर रह गई है. केंद्र की उदार सहायता जारी है, लेकिन सरकार उसके लिए आभार तक नहीं प्रकट करती. जयराम ठाकुर का कहना है कि करीब-करीब हर महीने कर्ज की अधिसूचना जारी की जाती है.

पूर्व वित्त सचिव केआर भारती के सुझाव हैं कि पर्यटन, कृषि व बागवानी सेक्टर पर और ध्यान दिया जाना चाहिए. आखिर आबकारी विभाग को ही कितना निचोड़ा जाएगा.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि सरकारी खर्च कम करने की हिम्मत दिखानी होगी. सरकारी गाड़ियों के इंधन की जानकारी ली जानी चाहिए कि क्या वास्तव में उतना इंधन खर्च भी हुआ है या नहीं? सेब सीजन आता है, लेकिन सड़कों की दशा नहीं सुधरती. बरसात में संपर्क मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं. इससे कृषि व बागवानी सेक्टर को नुकसान होता है, जिस राज्य में लिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़े, वहां स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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