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मौसम की मार से थाली से गायब हो रहे हैं पोषक तत्व; विशेषज्ञ से जानें- इस कमी को दूर करने का आसान तरीका

प्रयागराज में मंगलवार, 08 सितंबर, 2026 को एक थोक विक्रेता गोभी की बिक्री कर रहा है. ( IANS )

हैदराबादः जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति और कीमतों पर बढ़ते दबाव का असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ सकता है. भारत पहले से ही बच्चों में नाटापन (Stunting), कमजोरी और एनीमिया (खून की कमी) जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. जबकि, दूसरी ओर अधिक वजन और मोटापे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में जलवायु आपदाएं पोषण की इस चुनौती को और गंभीर बना सकती हैं. जलवायु जोखिम बन सकते हैं पोषण के लिए खतरा यूनिसेफ (UNICEF) के 2026 के आंकड़ों के अनुसार, 23.4 करोड़ से अधिक बच्चे यानी कि लगभग 55% तीन या उससे अधिक जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं. रिपोर्ट कहती है कि 41 करोड़ से अधिक बच्चे यानी 96% ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो मौसम संबंधी सूखे की चपेट में हैं. जबकि, लगभग 15.88 करोड़ बच्चे सूखे और अत्यधिक गर्मी दोनों का सामना कर रहे हैं. भारत के सामने पोषण की दोहरी चुनौती आर्टेमिस अस्पताल के पोषण विशेषज्ञ डॉ. अंशुल सिंह ने कहा कि भारत एक ही समय में पोषण की दो अलग-अलग समस्याओं से जूझ रहा है. उन्होंने समझाया कि बच्चों में नाटापन, कमजोरी और कम वजन की समस्या लगातार बनी हुई है. जबकि, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया एक बड़ी चिंता का विषय है. इसके साथ ही, महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है. जो, यह दिखाता है कि सिर्फ पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि खान-पान पौष्टिक भी है. एनएफएचएस-6 : 2023–24 के आंकड़ों के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नाटापन घटकर 29.3% रह गया है, जबकि एनएफएचएस-5 (2019–21) में यह 35.5% था. बच्चों में गंभीर कमजोरी 7.7% से घटकर 5.2% पर आ गई है, जबकि सामान्य कमजोरी 19.3% से घटकर 19% रह गई है. कम वजन वाले बच्चों का अनुपात एनएफएचएस-6 में 31.8% रहा, जिसमें एनएफएचएस-5 के 32.1% के मुकाबले लगभग कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. दूसरी ओर, अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 3.4% से बढ़कर 4% हो गई है. 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में अधिक वजन या मोटापे की समस्या एनएफएचएस-5 के 24% से बढ़कर एनएफएचएस-6 में 30.7% तक पहुंच गई है. ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि भारत को कुपोषण के साथ-साथ खराब गुणवत्ता वाले खान-पान की समस्या का समाधान करना भी कितना जरूरी है. आहार विशेषज्ञ ने कहा कि खान-पान में विविधता की कमी एक बहुत बड़ा अंतर है. क्योंकि, कई छोटे बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विविध आहार नहीं मिल पाता है. शरीर में पोषक तत्वों की यह कमी न केवल आयरन, बल्कि प्रोटीन, फोलेट, विटामिन बी12, आयोडीन, कैल्शियम और विटामिन डी से भी जुड़ी हो सकती है. पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर सबसे पहले पड़ती है जलवायु की मार ग्रोवाइज फार्म्स के अरविंद ने कहा कि सब्जियां और दालें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. लेकिन, वे मौसम के झटकों के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं. उन्होंने बताया कि खबरा मौसम सब्जियों की आपूर्ति को कम कर सकता है और उनकी कीमतें बढ़ा सकता है.