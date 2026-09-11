मौसम की मार से थाली से गायब हो रहे हैं पोषक तत्व; विशेषज्ञ से जानें- इस कमी को दूर करने का आसान तरीका
जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है. सस्ते और रोजमर्रा के खान-पान से कैसे पाएं पोषण? अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : September 11, 2026 at 7:40 PM IST
हैदराबादः जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति और कीमतों पर बढ़ते दबाव का असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ सकता है. भारत पहले से ही बच्चों में नाटापन (Stunting), कमजोरी और एनीमिया (खून की कमी) जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. जबकि, दूसरी ओर अधिक वजन और मोटापे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में जलवायु आपदाएं पोषण की इस चुनौती को और गंभीर बना सकती हैं.
जलवायु जोखिम बन सकते हैं पोषण के लिए खतरा
यूनिसेफ (UNICEF) के 2026 के आंकड़ों के अनुसार, 23.4 करोड़ से अधिक बच्चे यानी कि लगभग 55% तीन या उससे अधिक जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं. रिपोर्ट कहती है कि 41 करोड़ से अधिक बच्चे यानी 96% ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो मौसम संबंधी सूखे की चपेट में हैं. जबकि, लगभग 15.88 करोड़ बच्चे सूखे और अत्यधिक गर्मी दोनों का सामना कर रहे हैं.
भारत के सामने पोषण की दोहरी चुनौती
आर्टेमिस अस्पताल के पोषण विशेषज्ञ डॉ. अंशुल सिंह ने कहा कि भारत एक ही समय में पोषण की दो अलग-अलग समस्याओं से जूझ रहा है. उन्होंने समझाया कि बच्चों में नाटापन, कमजोरी और कम वजन की समस्या लगातार बनी हुई है.
जबकि, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया एक बड़ी चिंता का विषय है. इसके साथ ही, महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है. जो, यह दिखाता है कि सिर्फ पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि खान-पान पौष्टिक भी है.
एनएफएचएस-6 : 2023–24 के आंकड़ों के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नाटापन घटकर 29.3% रह गया है, जबकि एनएफएचएस-5 (2019–21) में यह 35.5% था. बच्चों में गंभीर कमजोरी 7.7% से घटकर 5.2% पर आ गई है, जबकि सामान्य कमजोरी 19.3% से घटकर 19% रह गई है. कम वजन वाले बच्चों का अनुपात एनएफएचएस-6 में 31.8% रहा, जिसमें एनएफएचएस-5 के 32.1% के मुकाबले लगभग कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया.
दूसरी ओर, अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 3.4% से बढ़कर 4% हो गई है. 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में अधिक वजन या मोटापे की समस्या एनएफएचएस-5 के 24% से बढ़कर एनएफएचएस-6 में 30.7% तक पहुंच गई है. ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि भारत को कुपोषण के साथ-साथ खराब गुणवत्ता वाले खान-पान की समस्या का समाधान करना भी कितना जरूरी है.
आहार विशेषज्ञ ने कहा कि खान-पान में विविधता की कमी एक बहुत बड़ा अंतर है. क्योंकि, कई छोटे बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विविध आहार नहीं मिल पाता है. शरीर में पोषक तत्वों की यह कमी न केवल आयरन, बल्कि प्रोटीन, फोलेट, विटामिन बी12, आयोडीन, कैल्शियम और विटामिन डी से भी जुड़ी हो सकती है.
पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर सबसे पहले पड़ती है जलवायु की मार
ग्रोवाइज फार्म्स के अरविंद ने कहा कि सब्जियां और दालें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. लेकिन, वे मौसम के झटकों के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं. उन्होंने बताया कि खबरा मौसम सब्जियों की आपूर्ति को कम कर सकता है और उनकी कीमतें बढ़ा सकता है.
वर्तमान में फल और सब्जियां बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजें भी हैं. पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और कटाई के बाद मिलने वाली सुविधाओं की कमी के कारण, उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही उपज खराब हो जाती है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवार सस्ते और केवल कैलोरी से भरपूर मुख्य अनाजों की तरफ रुख कर सकते हैं, जो पेट तो भर देते हैं लेकिन उनसे जरूरी पोषक तत्व बहुत कम मिलते हैं.
और इसका असर महिलाओं के लिए विशेष रूप से गंभीर हो सकता है. जब भोजन महंगा हो जाता है, तो महिलाएं बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे वे खुद कम पौष्टिक भोजन पर निर्भर रह जाती हैं. पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम का कम सेवन पोषक तत्वों की कमी और एनीमिया के खतरे को बढ़ा सकता है.
छिपी हुई चिंता: फसलों में पोषक तत्वों की गुणवत्ता
जलवायु परिवर्तन फसलों के पोषक तत्वों की संरचना को प्रभावित करके भी पोषण के स्तर पर असर डाल सकता है. आहार विशेषज्ञ प्रिया डे ने कहा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर कुछ मुख्य फसलों में जिंक, आयरन, फोलेट और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को कम कर सकता है, जबकि उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा सकता है.
जो आबादी पूरी तरह से केवल अनाज वाले खान-पान पर निर्भर है, उसके लिए यह बदलाव मौजूदा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की चुनौती को और बढ़ा सकता है. खासकर महिलाओं और बच्चों के बीच. यह संदेश बिल्कुल साफ है कि भविष्य में भोजन की चुनौती केवल पर्याप्त मात्रा में कैलोरी पैदा करने की नहीं है, बल्कि विविध और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने की भी है.
पोषण विशेषज्ञों का सुझाव है कि महिलाओं और बच्चों के लिए आयरन, प्रोटीन और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए निम्न चीजों को भोजन में शामिल करना महत्वपूर्ण है:
- चना, राजमा, सोया, हरी पत्तेदार सब्जियां और तिल के बीज: इन्हें नींबू, टमाटर, अमरूद और आंवला जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ खाया जाना चाहिए, क्योंकि यह पौधों से मिलने वाले आयरन को शरीर में बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है.
- दालें, सोया, भुना चना, मूंगफली और मौसमी सब्जियां: ये बीटा कैरोटीन प्रदान करती हैं, जबकि दूध और दही से कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है.
- एक साधारण आहार: मूंगफली के साथ पोहा या उपमा, मौसमी फल, दही के साथ दाल-रोटी, भुना चना या अंकुरित अनाज और मिक्स दाल भी शरीर को अच्छा प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व दे सकते हैं.
किन-किन बातों का रखना होगा ध्यान
- भारत को 'बायोफोर्टिफाइड' (पोषक तत्वों से भरपूर) और जलवायु-अनुकूल फसलों में निवेश करना चाहिए और मुख्य खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों की नियमित निगरानी करनी चाहिए.
- पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देना जारी रखना चाहिए.
- इस समस्या के समाधान में जलवायु-अनुकूल फसलें, कम पानी वाली खेती, बेहतर सिंचाई और मौसम का सटीक पूर्वानुमान शामिल है. इसके साथ ही, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए बेहतर कोल्ड स्टोरेज और कटाई के बाद मिलने वाली सुविधाओं को सुधारना होगा.
- देश के अलग-अलग क्षेत्रों में प्याज और टमाटर जैसी फसलें उगाने से भी मदद मिल सकती है, ताकि किसी एक इलाके में मौसम की मार पड़ने से देश भर में इनकी किल्लत और कीमतें न बढ़ें.
- सामुदायिक स्तर पर, आंगनवाड़ी केंद्र जलवायु आपदा या कीमतों के बढ़ने के दौरान गरीब परिवारों को पोषण, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद कर सकते हैं.
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा (ASHA), एएनएम (ANM) और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच बेहतर तालमेल से कमजोर महिलाओं और बच्चों की समय पर पहचान करने में मदद मिल सकती है.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) भी दालों और मोटे अनाजों (Millets) जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.
- इसके साथ ही, बच्चों के विकास की निगरानी (Growth Monitoring), एनीमिया की जांच (Anaemia Screening) और पोषण संबंधी परामर्श (Nutrition Counselling) से शुरुआती दौर में ही समस्या को पकड़ने और उसे ठीक करने में मदद मिल सकती है.
- रोज़मर्रा के जाने-पहचाने व्यंजनों का उपयोग करके प्रदर्शन के जरिए परिवारों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि घर के मौजूदा बजट के भीतर ही कैसे विविध और पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है.
- आशा (ASHA), एएनएम (ANM) और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच बेहतर तालमेल से कमजोर महिलाओं और बच्चों की समय पर पहचान करने, उनका इलाज शुरू करने और लगातार उनकी सेहत की जानकारी रखने में मदद मिल सकती है.
महिलाएं और बच्चे झेल रहे हैं सबसे बड़ा जोखिम
स्माइल फाउंडेशन (Smile Foundation) की डॉ. रश्मी अर्दे ने कहा कि गर्भवती महिलाएं, किशोरियां और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील समूहों में शामिल हैं क्योंकि उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं और जलवायु परिवर्तन पोषण को अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकता है. उन्होंने बताया कि पानी की खराब उपलब्धता से संक्रमण बढ़ सकते हैं और बार-बार बीमार पड़ने से शरीर की पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता कम हो सकती है.
इसके परिणाम पीढ़ियों तक जारी रह सकते हैं. एक लड़की जो खराब पोषण के साथ किशोरावस्था में प्रवेश करती है, वह आगे चलकर एक कुपोषित महिला बन सकती है. यदि वह पोषण की कमी के साथ गर्भवती होती है, तो इससे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जोखिम बढ़ सकते हैं. साथ ही यह गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास और जन्म के परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि किशोरियों में पोषण का स्तर न केवल उनके वर्तमान स्वास्थ्य के लिए, बल्कि भविष्य की माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है.
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