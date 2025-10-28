ETV Bharat / bharat

Explainer: कैसे चुने जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जानिये- उनके कार्यकाल और जिम्मेदारियां

जस्टिस सूर्यकांत के देश के अगले CJI बनने की चर्चा के साथ ही यह सवाल भी उठता है कि आखिर नियुक्ति कैसे होती है?

supreme court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 6:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है. 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. वर्तमान सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई के 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद वे यह जिम्मेदारी संभालेंगे. जस्टिस सूर्यकांत के देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की चर्चा के साथ ही यह सवाल भी उठता है कि आखिर CJI की नियुक्ति कैसे होती है?

संविधान में क्या है प्रावधानः

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है. अनुच्छेद 124(1) के अनुसार 'भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) और संसद द्वारा निर्धारित अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होंगे.' मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. यह अधिकार अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत दिया गया है.

CJI बनने की योग्यता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • किसी उच्च न्यायालय में कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो
  • या, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो
  • या, राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) माना गया हो

नियुक्ति की प्रक्रिया:

  • कानून मंत्रालय की पहल: मौजूदा CJI के सेवानिवृत्त होने से लगभग एक महीना पहले, केंद्रीय कानून मंत्री को अगले मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के लिए वर्तमान CJI से पत्र द्वारा अनुरोध करते हैं.
  • वरिष्ठता का सिद्धांत: परंपरागत रूप से, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है
  • सिफारिश और नियुक्ति: वर्तमान CJI की सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं. इसके बाद राष्ट्रपति, उस न्यायाधीश की नियुक्ति को औपचारिक रूप से मंजूरी देते हैं.
  • शपथ और कार्यकाल: नियुक्ति के बाद नए मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं. और वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं.

मुख्य न्यायाधीश की प्रमुख जिम्मेदारियांः

  • मास्टर ऑफ द रोस्टर: कौन सा मामला किस पीठ (Bench) को सौंपा जाएगा, इसका निर्णय CJI करते हैं.
  • कॉलेजियम के प्रमुख: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनी पांच-सदस्यीय समिति के प्रमुख होते हैं.
  • एड-हॉक न्यायाधीशों की नियुक्तिः (अनुच्छेद 127 के तहत) कर सकते हैं.
  • राष्ट्रपति की अनुमति से, सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली से अन्यत्र भी निर्धारित कर सकते हैं.

CJI का कार्यकाल कितना होता है?

  • CJI के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती. वे 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं.
  • इसलिए किसी CJI का कार्यकाल इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस आयु में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे.
  • इसी कारण कई बार मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल केवल कुछ महीनों या सप्ताहों का ही होता है.

भारत से सीजआई से जुड़े रोचक तथ्यः

  • अब तक भारत में 52 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं.
  • मुख्य न्यायाधीश का निवास 5, कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली पर होता है
  • CJI का वेतन (2025 के अनुसार) लगभग 2.8 लाख रुपये प्रति माह है

CJI की उत्तराधिकार पंक्ति (2025–2031):

क्रमनाम कार्यकाल
1जस्टिस सूर्यकांत नवम्बर 2025 – फरवरी 2027
2जस्टिस विक्रम नाथफरवरी 2027 – सितम्बर 2027
3जस्टिस बी.वी. नागरत्नासितम्बर 2027 – अक्टूबर 2027 (भारत की संभावित पहली महिला CJI)
4जस्टिस पी.एस. नरसिम्हाअक्टूबर 2027 – मई 2028
5जस्टिस जे.बी. पारदीवालामई 2028 – अगस्त 2030
6जस्टिस के.वी. विश्वनाथनअगस्त 2030 – मई 2031
7जस्टिस जॉयमल्या बागचीमई 2031 – अक्टूबर 2031

कब नहीं मानी गई वरिष्ठताः

आमतौर पर वरिष्ठ न्यायाधीश को सेजीआई का पद मिलता है. लेकिन, भारत के इतिहास में कुछ अवसर ऐसे भी आए जब वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ. 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, जबकि वे अपने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों से कनिष्ठ थे. यह फैसला केशवानंद भारती केस के बाद हुआ.

1977 में जस्टिस एच.आर. खन्ना को दरकिनार कर जस्टिस एम.एच. बेग को CJI बनाया गया था. 1964 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने जस्टिस गजेन्द्र गडकरी को सीजेआई नियुक्त किया, जबकि वरिष्ठतम जस्टिस इमाम बीमार होने के कारण इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माने गए.

अमेरिका में CJI नियुक्ति प्रक्रियाः

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की आधुनिक प्रक्रिया न्यायालय में सहयोगी न्यायाधीशों की नियुक्ति के समान ही है. सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब किसी न्यायाधीश की मृत्यु, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के कारण न्यायालय में कोई पद रिक्त हो जाता है (या जब कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने की घोषणा करता है).

उस स्थिति में, रिक्त हो रहे न्यायाधीश के उत्तराधिकारी का चयन करना राष्ट्रपति की संवैधानिक ज़िम्मेदारी बन जाती है. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई रिक्ति हो या होने वाली हो. राष्ट्रपति सहयोगी न्यायाधीश के पद की रिक्ति का उपयोग किसी कार्यरत मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नहीं कर सकते.

यूके में नियुक्ति प्रक्रियाः

यूके में लॉर्ड चीफ जस्टिस और यूके के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति, सभी न्यायिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण हैं. लॉर्ड चीफ जस्टिस इंग्लैंड और वेल्स में न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, जबकि लॉर्ड चीफ जस्टिस यूनाइटेड किंगडम के सबसे वरिष्ठ न्यायालय का नेतृत्व करते हैं.

एक वरिष्ठ न्यायाधीश के लिए आवश्यक गुणों के साथ-साथ, इन पदों के लिए उम्मीदवारों में उच्च स्तरीय नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल होना चाहिए और लॉर्ड चांसलर के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होना चाहिए. इसलिए उनकी नियुक्तियों पर विशेष ध्यान दी जाती है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

JUSTICE SUYAKANT
भारत के मुख्य न्यायाधीश
CHIEF JUSTICE OF INDIA
सीजेआई की नियुक्ति
CHIEF JUSTICE OF INDIA APPOINTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.