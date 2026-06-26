महिलाएं असुरक्षित महौल में कैसे रहें सुरक्षित, जानिए जरूरी टिप्स सेल्फ डिफेंस कोच डॉ. शिव कुमार कोहली से
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली पुलिस के कोच फॉर सेल्फ डिफेंस डॉ शिव कुमार कोहली से विशेष बातचीत की.
Published : June 26, 2026 at 3:19 PM IST
नई दिल्ली: देश में महिला सुरक्षा बीते कई वर्षों से लेकर आज तक चिंता का विषय बना हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली तो महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही चर्चा में शामिल रही है. आए दिन कई ऐसे मामले देखने और सुनने में मिल जाते है. बीते मंगलवार को साउथ दिल्ली के महरौली इलाके से अगवा की गई एक नाबालिग का शव हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक जंगल में मिला है. जांच में सामने आया है कि बच्ची फुटपाथ पर सो रही थी तभी उसको एक कैब ड्राइवर उठाकर ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी.
देश में आज कई जगहों पर अपराधी प्रवृति के लोग खुले में घूम रहे हैं. आज जबकि टेक्नोलॉजी हाई हो गई है. फिर भी महिलाओं और बच्चियों का अकेले बाहर निकलना खतरनाक साबित हो रहा है. खास तौर पर मेट्रो सिटीज में जहां उनको जॉब, पढ़ाई, नाइट शिफ्ट के कारण रात में भी कैब बुक कर अकेले सफर करना पड़ता है. ऐसे में महिलाओं के लिए सुरक्षा एक अहम मसला है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली पुलिस के ऑनरेरी चीफ कोच फॉर सेल्फ डिफेंस डॉ शिव कुमार कोहली से विशेष बातचीत की. डॉ कोहली अभी तक करीब 15 लाख महिलाओं और युवतियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुके हैं. इसके लिए उन्हें दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आदि कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है.
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दिल्ली आगे:
राजधानी दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में देश के महानगरों में लगातार सबसे आगे बनी हुई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2024 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 13, 396 मामले दर्ज किए गए. यह महानगरों में दर्ज कुल ऐसे मामलों का एक-चौथाई से अधिक है. दिल्ली में सबसे अधिक 1,058 दुष्कर्म और लगभग 3,974 अपहरण के मामले दर्ज किए गए. घरेलू हिंसा के अंतर्गत पतियों द्वारा क्रूरता के 4,647 मामले और दहेज हत्या के मामले भी अन्य शहरों के मुकाबले सबसे अधिक हैं. सेल्फ डिफेंस कोच डॉ. शिव कुमार कोहली ने बातचीत में कई ऐसी छोटी-बड़ी बातों को बताया जिसका ध्यान हर महिला और युवतियों को हर वक्त रखना चाहिए.
कैब में बैठने से पहले क्या करें?:
डॉ. शिवकुमार कोहली बताते हैं कि आप कभी भी कैब बुक करते हैं उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आज कल तकनीकी बहुत आगे बढ़ गई है. जिन महिलाओं ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं ली है वो भी अकेले सफर करते समय कई तकनीकों का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित रख सकती हैं.
1. स्क्रीन शॉर्ट शेयर करें : अपने किसी जानकार को कैब बुकिंग का स्क्रीन शॉर्ट भेज दें. जिसमें गाड़ी और ड्राइवर की पूरी डिटेल्स हो.
2. फोटो लें- कैब के नंबर प्लेट और ड्राइवर की आई डी की फोटो लें और किसी जानकार या परिवार को साझा करें.
3. लाइसेंस मांगें - कैब में बैठने से पहले ड्राइवर का लाइसेंस जरूर चेक कर लें.
4. क्रॉस चेक करें - बैठने से पहले जांच ले कि जिस नंबर की कैब बुक की है, वहीं आई है या नहीं.
5. फोन नंबर याद रखेे - आपको अपने परिजनों में से कुछ का नंबर जरूर याद रखना चाहिए. इंटरनेट या पास में फोन न होने पर काम आएगा.
बैठने के बाद क्या करना जरूरी :
डॉ. कोहली आगे बताते हैं कि कैब में बैठने के बाद और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है. जैसे सही सीट का चयन, रास्ते पर निगरानी, फोन पर बात, SOS और सभी जरुरी चाइल्ड लॉक, शीशा, हैंडिल.
1. लाइव लोकेशन: कैब में बैठने के बाद अपने परिवार या किसी जानकार को लाइव लोकेशन तुरंत शेयर करें.
2. सही सीट चुनें: कैब में ड्राइवर के बिल्कुल पीछे या साइड वाले सीट पर बैठने के बजाए बीच में बैठें ताकि आपात की स्थिति में कई भी ओर जा सकें.
3. रास्ते पर निगरानी : ध्यान रखें कि कैब ड्राइवर मैप के अनुसार ही चल रहा है या नहीं.
4. फोन पर बातचीत : कोशिश करें कि किसी न किसी से फोन पर बात करते रहें और अपनी लोकेशन के बारे ने बताते रहें.
5. चाइल्ड लॉक, शीश और हैंडिल: कैब में बैठने के बाद चाइल्ड लॉक, हैंडल और शीशे की सही से जांच कर लें.
6. SOS: ऐप में दिये गए SOS बटन को एक्टिव रखें ताकि आपातस्थिति में तुरन्त दबा सकें.
7. तुरंत पूछे: ड्राइवर अगर जाम और बेरिकेडिंग की वजह से रास्ता बदल रहा है तो तुरंत पूछे.ऐसा करने से कोई परेशानी तो नहीं होगी.
ड्राइवर की खराब नीयत को कैसे पहचानें :
डॉ. शिव का मानना हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सिक्स सेंस ज्यादा अच्छा होता है. ऐसे में अगर कभी भी महसूस हो कि कैब ड्राइवर की नीयत ठीक नहीं लग रही या वह आपको किसी अन्य रास्ते से आपके कई बार मना करने पर भी ले जाने की बात कर रहा हो. या बार बार आपको रिफलेक्टर मिरर में देख रहा हो. अश्लील गाने बजा रहा हो या फिर गुनगुना रहा हो. ऐसे में कैब को किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर रोकने को कहिए. और वहां से सुरक्षित निकल जाएं.
बिना ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस कैसे करें
डॉ. कोहली बताते हैं कि अगर आपको शक हो रहा है कि कैब ड्राइवर बत्तमीजी कर रहा है या आपके कई बार कहे जाने पर भी कैब नहीं रोक रहा है तो डरे नहीं, बल्कि समझदारी से काम लें. अपने बचाव की तैयारी में लग जाएं. ऐसे में जिन महिलाओं ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई है, वह काफी हद्द तक अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से ही सब संभाल लेती है. लेकिन जिन महिलाओं ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है. किसी अपने को या 112 पर कॉल करें और पूरी पर समस्या बताएं. अगर कैब ड्राइवर बत्तमीजी कर रहा है तो उसको पीछे की और से चुन्नी या बैग की हैंडल से उनका गला ज़ोर से दबायें.
कपड़ा और पर्स ही हैं डिफेंस हथियार:
डॉ. शिव बताते हैं कि महिलाओं को कभी घबराना नहीं चाहिए. खासकर उन महिलाओं को जिनका सेल्फ डिफेंस नहीं आता. उनके कपड़े और पर्स ही डिफेंस का हथियार है. जैसे उनका दुप्पटा, स्टॉल, सैंडल, पर्स या बैग का हैंडल और पर्स में रखा सामान. इनकी मदद से ही आप खुद को सुरक्षित रख सकर सकती है.
बैग की स्ट्रीप: इसे आगे बैठे इंसान की गर्दन में गला दबाया जा सकता है
सेफ्टी पिन और हेयर क्लिप: इसकी मदद से अपराधी को घायल किया जा सकता है और सुरक्षित बचा जा सकता है.
नेल फिलर, कंघी, छाता, पेन और चाभी: इनको चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और समाने वाले को घायल किया जा सकता है.
इन सभी चीजों से आरोपी से चेहरे, गर्दन और सर पर सही जगह जोरदार वार करने से वह घायल हो जाएगा और आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं.
क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए: डॉ कुमार बताते हैं कि कैब में बैठने के दौरान कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए. कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं लेकिन आपको सतर्कता रहना चाहिए.
- शराबी ड्राइवर की कैब में न बैठे: अगर कैब के अंदर से शराब की गंध आ रही है उसमें न बैठे. भले ही कैब ड्राइवर बोले कि किसी कस्टमर ने पी थी या कल की बदबू है.
- भूलकर भी अपना मोबाइल न दें: कई बार कैब ड्राइवर फोन से डेटा खत्म, सिग्नल लिस्ट और अन्य कई बहाना बनाते है.
- उसका दिया हुआ कुछ भी न खायें.
- उसकी दी हुई कैसी भी चीज को सूंघे नहीं.
अंत में डॉ शिव कुमार कोहली ने बताया कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर महिला को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए. वहीं उन्होंने बोला कि उपरोक्त दी गई सभी जानकारी को खतरे की स्थिति में खुद को बचाने के लिये करें ना कि किसी को जानबूझ कर चोट पहुंचने के लिए.
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