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महिलाएं असुरक्षित महौल में कैसे रहें सुरक्षित, जानिए जरूरी टिप्स सेल्फ डिफेंस कोच डॉ. शिव कुमार कोहली से

दिल्ली पुलिस के कोच फॉर सेल्फ डिफेंस डॉ शिव कुमार कोहली ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: देश में महिला सुरक्षा बीते कई वर्षों से लेकर आज तक चिंता का विषय बना हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली तो महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही चर्चा में शामिल रही है. आए दिन कई ऐसे मामले देखने और सुनने में मिल जाते है. बीते मंगलवार को साउथ दिल्ली के महरौली इलाके से अगवा की गई एक नाबालिग का शव हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक जंगल में मिला है. जांच में सामने आया है कि बच्ची फुटपाथ पर सो रही थी तभी उसको एक कैब ड्राइवर उठाकर ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी. देश में आज कई जगहों पर अपराधी प्रवृति के लोग खुले में घूम रहे हैं. आज जबकि टेक्नोलॉजी हाई हो गई है. फिर भी महिलाओं और बच्चियों का अकेले बाहर निकलना खतरनाक साबित हो रहा है. खास तौर पर मेट्रो सिटीज में जहां उनको जॉब, पढ़ाई, नाइट शिफ्ट के कारण रात में भी कैब बुक कर अकेले सफर करना पड़ता है. ऐसे में महिलाओं के लिए सुरक्षा एक अहम मसला है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली पुलिस के ऑनरेरी चीफ कोच फॉर सेल्फ डिफेंस डॉ शिव कुमार कोहली से विशेष बातचीत की. डॉ कोहली अभी तक करीब 15 लाख महिलाओं और युवतियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुके हैं. इसके लिए उन्हें दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आदि कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है. महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दिल्ली आगे: राजधानी दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में देश के महानगरों में लगातार सबसे आगे बनी हुई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2024 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 13, 396 मामले दर्ज किए गए. यह महानगरों में दर्ज कुल ऐसे मामलों का एक-चौथाई से अधिक है. दिल्ली में सबसे अधिक 1,058 दुष्कर्म और लगभग 3,974 अपहरण के मामले दर्ज किए गए. घरेलू हिंसा के अंतर्गत पतियों द्वारा क्रूरता के 4,647 मामले और दहेज हत्या के मामले भी अन्य शहरों के मुकाबले सबसे अधिक हैं. सेल्फ डिफेंस कोच डॉ. शिव कुमार कोहली ने बातचीत में कई ऐसी छोटी-बड़ी बातों को बताया जिसका ध्यान हर महिला और युवतियों को हर वक्त रखना चाहिए. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सेल्फ डिफेंस कोच डॉ शिव कुमार कोहली से विशेष बातचीत (ETV BHARAT) कैब में बैठने से पहले क्या करें?: डॉ. शिवकुमार कोहली बताते हैं कि आप कभी भी कैब बुक करते हैं उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आज कल तकनीकी बहुत आगे बढ़ गई है. जिन महिलाओं ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं ली है वो भी अकेले सफर करते समय कई तकनीकों का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित रख सकती हैं. 1. स्क्रीन शॉर्ट शेयर करें : अपने किसी जानकार को कैब बुकिंग का स्क्रीन शॉर्ट भेज दें. जिसमें गाड़ी और ड्राइवर की पूरी डिटेल्स हो.

2. फोटो लें- कैब के नंबर प्लेट और ड्राइवर की आई डी की फोटो लें और किसी जानकार या परिवार को साझा करें.

3. लाइसेंस मांगें - कैब में बैठने से पहले ड्राइवर का लाइसेंस जरूर चेक कर लें.

4. क्रॉस चेक करें - बैठने से पहले जांच ले कि जिस नंबर की कैब बुक की है, वहीं आई है या नहीं.

5. फोन नंबर याद रखेे - आपको अपने परिजनों में से कुछ का नंबर जरूर याद रखना चाहिए. इंटरनेट या पास में फोन न होने पर काम आएगा.



बैठने के बाद क्या करना जरूरी : डॉ. कोहली आगे बताते हैं कि कैब में बैठने के बाद और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है. जैसे सही सीट का चयन, रास्ते पर निगरानी, फोन पर बात, SOS और सभी जरुरी चाइल्ड लॉक, शीशा, हैंडिल.