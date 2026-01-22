ETV Bharat / bharat

'अदालत कैसे व्यापक निर्देश जारी कर सकता है', भगदड़ रोकने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और यात्राओं समेत बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान भगदड़ रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर कोई व्यापक आदेश पारित करने से गुरुवार को इनकार कर दिया.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायिक दखल के दायरे के बारे में बुनियादी सवाल उठाए.

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, मान लीजिए कुछ लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं और दिल्ली में धरना देना चाहते हैं.

सीजेआई ने कहा, "मान लीजिए कि कुछ लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में धरना देना चाहते हैं. हम इसे इस तरह विनियमित कर सकते हैं कि किसी को परेशानी न हो और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे. लेकिन अगर कहा जाए कि चेन्नई में कोई रैली होनी है, मैदान में 10,000 लोग आ सकते हैं लेकिन 50,000 पहुंच जाएं, तो फिर हम क्या करें?’"

वकील ने कोर्ट का ध्यान करूर और बेंगलुरु में हुई भगदड़ की ओर दिलाया और कहा कि 56 लोगों की जान चली गई, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि जब भी कोई ट्रेजेडी होती है तो वह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के अंतर्गत आती है, और उसने 2014 में एक गाइडलाइन दी थी.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किसी खास सार्वजनिक जगह, जैसे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, और कमर्शियल मॉल के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं. बेंच ने कहा, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, या कोई यात्रा होती है, तो व्यापक निर्देश जारी करने के लिए उनके पास कुछ रेगुलेटरी उपाय होने चाहिए. यह बहुत मुश्किल हो जाएगा. कोर्ट ने पूछा कि, पुलिस फोर्स या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी निर्देशों का पालन कैसे करेगी.

जब वकील ने करूर भगदड़ का ज़िक्र किया, तो बेंच ने कहा, लोगों को आने से कैसे रोका जाए और आप लोगों को हिस्सा लेने से कैसे रोक सकते हैं. वकील ने कहा कि बदकिस्मती से भगदड़ शब्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है. सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने सुझाव निर्वाचन आयोग के सामने रख सकते हैं.