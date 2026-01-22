ETV Bharat / bharat

'अदालत कैसे व्यापक निर्देश जारी कर सकता है', भगदड़ रोकने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई ने सुनवाई की शुरुआत में भीड़ प्रबंधन एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को लेकर बुनियादी सवाल उठाए.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 22, 2026 at 3:32 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और यात्राओं समेत बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान भगदड़ रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर कोई व्यापक आदेश पारित करने से गुरुवार को इनकार कर दिया.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायिक दखल के दायरे के बारे में बुनियादी सवाल उठाए.

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, मान लीजिए कुछ लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं और दिल्ली में धरना देना चाहते हैं.

सीजेआई ने कहा, "मान लीजिए कि कुछ लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में धरना देना चाहते हैं. हम इसे इस तरह विनियमित कर सकते हैं कि किसी को परेशानी न हो और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे. लेकिन अगर कहा जाए कि चेन्नई में कोई रैली होनी है, मैदान में 10,000 लोग आ सकते हैं लेकिन 50,000 पहुंच जाएं, तो फिर हम क्या करें?’"

मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट का ध्यान करूर और बेंगलुरु में हुई भगदड़ की ओर दिलाया. वकील ने कहा कि, करूर और बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 56 लोगों की जान चली गई.

वकील ने कोर्ट का ध्यान करूर और बेंगलुरु में हुई भगदड़ की ओर दिलाया और कहा कि 56 लोगों की जान चली गई, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि जब भी कोई ट्रेजेडी होती है तो वह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के अंतर्गत आती है, और उसने 2014 में एक गाइडलाइन दी थी.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किसी खास सार्वजनिक जगह, जैसे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, और कमर्शियल मॉल के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं. बेंच ने कहा, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, या कोई यात्रा होती है, तो व्यापक निर्देश जारी करने के लिए उनके पास कुछ रेगुलेटरी उपाय होने चाहिए. यह बहुत मुश्किल हो जाएगा. कोर्ट ने पूछा कि, पुलिस फोर्स या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी निर्देशों का पालन कैसे करेगी.

जब वकील ने करूर भगदड़ का ज़िक्र किया, तो बेंच ने कहा, लोगों को आने से कैसे रोका जाए और आप लोगों को हिस्सा लेने से कैसे रोक सकते हैं. वकील ने कहा कि बदकिस्मती से भगदड़ शब्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है. सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने सुझाव निर्वाचन आयोग के सामने रख सकते हैं.

बेंच ने पूछा, क्या हम ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं. अदालत ने भीड़ कंट्रोल के लिए कोर्ट द्वारा तय, सभी को शामिल करने वाली गाइडलाइंस की संभावना पर सवाल उठाए. पूरी दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और इलेक्शन कमीशन के सामने ले जाने की इजाजत दे दी.

बेंच ने कहा कि तुम्बलम गूटी वेंकटेश द्वारा दायर याचिका में केंद्र को बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े वाले सार्वजनिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के संबंध में बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.

बेंच ने कहा, "आचार संहिता लागू रहने के दौरान देशभर में होने वाली राजनीतिक रैलियों में एसओपी को लागू करने के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है. याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय भीड़ प्रबंधन सुरक्षा संहिता तैयार किए जाने का भी अनुरोध किया है." बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता ने 18 दिसंबर, 2025 को दिए गए अभ्यावेदन में ये मुद्दे उठाए थे."

बेंच ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सार्वजनिक आयोजनों और सभाओं में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारी के इर्द-गिर्द घूमता है. पीठ ने कहा, "अतः नीति निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है जिसके लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के विशेषज्ञ अधिक उपयुक्त हैं.

चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही गृह मंत्रालय से संपर्क कर चुका है, इसलिए हम इस स्तर पर याचिका का निपटारा करना उचित समझते हैं ताकि याचिकाकर्ता भारत संघ के समक्ष अपने अभ्यावेदन को आगे बढ़ा सके और वह इस अभ्यावेदन की एक प्रति निर्वाचन आयोग को भी दे सकता है... हम यह सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ते हैं कि यदि वे उचित समझें तो वे अभ्यावेदन पर विचार करें.

पीठ ने यह भी नोट किया कि प्रतिनिधित्व 18 दिसंबर को दिया गया था और शीर्ष अदालत में दायर करने के लिए याचिका 21 दिसंबर को तैयार थी. पीठ ने कहा कि जनहित याचिका का निपटारा करते समय अधिकारियों को कुछ 'ब्रीदिंग टाइम' दिया जाना चाहिए.

