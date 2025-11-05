ETV Bharat / bharat

'आप किस बात से व्याकुल हैं?' जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का महबूबा मुफ्ती से सवाल

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जनहित याचिका में दूसरे राज्यों की जेलों में बंद जम्मू-कश्मीर के विचाराधीन कैदियों की वापसी की मांग की है.

How Are You Aggrieved High Court Asks Mehbooba Mufti While Hearing PIL on Jammu Kashmir Prisoners
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की योग्यता पर सवाल उठाए, जिसमें पीडीपी प्रमुख मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों से विचाराधीन कैदियों की वापसी की मांग की है. मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि आगे की कार्यवाही से पहले याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र के बारे में संतुष्ट होना जरूरी है.

पीठ ने महबूबा के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह इस मुद्दे से व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार व्याकुल हैं, जिससे उन्हें जनहित याचिका दायर करने का अधिकार प्राप्त है. अदालत ने 3 नवंबर (सोमवार) को सुनवाई के दौरान पूछा, "आप कैसे व्यथित हैं और इस जनहित याचिका का क्या मतलब है?"

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता आदित्य गुप्ता ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर से बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया था. उन्होंने तर्क दिया कि इससे कानूनी परामर्श, पारिवारिक मुलाकातें और मुकदमे की कार्यवाही में भागीदारी अत्यंत कठिन हो गई है.

गुप्ता ने अदालत को बताया कि इनमें से ज्यादातर कैदी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, जिससे अदालत में पेशी या पारिवारिक मुलाकातों के लिए लंबी दूरी तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. उन्होंने कहा, "इसने न्यायिक प्रक्रिया को ही सजा में बदल दिया है."

हालांकि, पीठ ने कहा कि मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने से पहले, अदालत को याचिका की स्वीकार्यता और याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र के बारे में आश्वस्त होना होगा. पीठ ने स्थापित न्यायिक उदाहरणों का हवाला दिया जो यह तय करते हैं कि ऐसी याचिकाएं कौन दायर कर सकता है.

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुतियां तैयार करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है. आदेश में कहा गया है, "इस मामले पर विस्तार से बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के वकील याचिका तैयार करने और उस पर बहस करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हैं."

मामले को 18 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. अपनी याचिका में, महबूबा ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर के विचाराधीन कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और मॉडल जेल मैनुअल के प्रावधानों का हवाला देते हुए, पीडीपी प्रमुख ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार के पास संवैधानिक और मानवीय दोनों दायित्व हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कैदियों को उनके परिवारों के करीब रखा जाए और उनके मामलों को सुनने वाली अदालतों के अधिकार क्षेत्र में रखा जाए.

