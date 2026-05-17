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आंध्र ने कैसे तमिलनाडु को पछाड़कर छीना अरबों का AMCA डिफेंस प्रोजेक्ट: जानें इसके पीछे की 'इनसाइड स्टोरी'

अमरावती (आंध्र प्रदेश): देश के सबसे महत्वाकांक्षी फिफ्थ-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट एएमसीए (AMCA - Advanced Medium Combat Aircraft) प्रोजेक्ट तमिलनाडु को दरकिनार कर आंध्र प्रदेश को सौंपे जाने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है. बुनियादी ढांचे के मामले में बेहद मजबूत माने जा रहे तमिलनाडु के होसुर को पछाड़कर आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी ने इस मेगा प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया है.

तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव

तमिलनाडु सरकार पिछले तीन वर्षों से केंद्र सरकार से लगातार यह मांग कर रही थी कि एएमसीए (AMCA) परियोजना को तमिलनाडु के औद्योगिक रूप से उन्नत क्षेत्र होसुर में स्थानांतरित किया जाए. होसुर में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कई बड़ी वैश्विक कंपनियां पहले से मौजूद हैं. इसके अलावा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) को डिजाइन करने वाली मुख्य एजेंसी 'एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी' (ADA) होसुर से महज 40 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में स्थित है.

तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने राज्य में लाने के लिए होसुर में 100 एकड़ जमीन मुफ्त देने की पेशकश की थी और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था. रक्षा विशेषज्ञों से लेकर आम जनता तक यह मानकर चल रही थी कि सारे तकनीकी फायदे होसुर के पक्ष में होने के कारण यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु को ही मिलेगा.

आंध्र प्रदेश ने पलटी बाजी

तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद तमिलनाडु इस बड़े प्रोजेक्ट को अपने पास रोकने में नाकाम रहा. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में बेहद आक्रामक और गोपनीय रणनीति अपनाई. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने व्यक्तिगत स्तर पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को अपने राज्य के रायलसीमा क्षेत्र (पुट्टपार्थी) में स्थापित करने की मांग रखी.