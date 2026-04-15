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मानसून के पूर्वानुमान कितने सटीक? 2026 के लिए 'सामान्य से कम' मानसून की चेतावनी ने पुरानी चिंताओं को फिर से किया ताजा

हालांकि, सटीकता अभी भी एकसमान नहीं है: पूर्वानुमान त्रुटियां अक्सर स्वीकार्य ±5% सीमा से अधिक होती हैं. आईएमडी और निजी एजेंसियां, दोनों ही, सही श्रेणी का पूर्वानुमान लगाने के बावजूद भी अक्सर वर्षा की तीव्रता का गलत अनुमान लगाती हैं.

सटीकता का रिकॉर्ड: सुधर रहा है, लेकिन मंत्रालय के अनुसार, पिछले दशक के आंकड़ों से पूर्वानुमान मॉडलों में क्रमिक सुधार दिखाई देता है, जिसमें आईएमडी बेहतर गतिशील मॉडल और डेटा आत्मसात्करण प्रणालियों को तैनात कर रहा है.

भारत का मानसून कई परस्पर क्रियाशील कारकों से प्रभावित होता है: प्रशांत महासागर का तापमान (ईएनएसओ चक्र) हिंद महासागर द्विध्रुव यूरेशिया का हिम आवरण भूमि-वायुमंडल प्रतिक्रिया इस जटिलता के कारण न केवल कुल वर्षा, बल्कि उसके वितरण और समय का पूर्वानुमान लगाना भी कठिन हो जाता है. यह किसानों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

क्लाइमेट साइंस में प्रगति के बावजूद, मानसून का पूर्वानुमान अभी भी संभाव्यता पूर्वानुमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम का पूर्वानुमान लगाना स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है. भारत जन स्वास्थ्य मंत्रालय (आईएमडी) स्वयं स्वीकार करता है कि दीर्घकालिक पूर्वानुमान संभाव्यता पर आधारित होते हैं. यहां तक ​​कि वैश्विक स्तर पर भी, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जलवायु मॉडलिंग में एक ज्ञात सीमा, "वसंत पूर्वानुमान अवरोध" के कारण, अल नीनो के वसंत ऋतु के पूर्वानुमान कम विश्वसनीय होते हैं.

2002 और 2009 जैसे भारत के प्रमुख सूखे वर्ष अल नीनो की स्थिति के साथ मेल खाते थे. 2026 के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि अल नीनो का खतरा सामान्य से अधिक है, जैसा कि यहां दर्शाया गया है. राष्ट्रीय जलवायु में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है और भारत के मध्य भाग में, जिसमें आमतौर पर देश के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र शामिल हैं, अपर्याप्त वर्षा या कम वर्षा की 45%-65% से अधिक संभावना है.

मानसून के महीनों के दौरान अल नीनो बनने की संभावना लगभग 50% - 60% है. कुछ मॉडल मानसून के उत्तरार्ध में अल नीनो के विकसित होने और संभवतः मजबूत होने की संभावना जताते हैं. यह चिंताजनक है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि 1980 के बाद से आए 70% अल नीनो वर्षों में भारत में मानसून की स्थिति कमजोर रही है.

मौसम पूर्वानुमानकर्ता स्काईमेट वेदर ने भी कमजोर मानसून की चेतावनी दी है. इससे कृषि, नीतिगत हलकों और बाजारों में चिंताएं बढ़ रही हैं. अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है. सतर्क पूर्वानुमान का सबसे बड़ा कारण अल नीनो की संभावित वापसी है, जो भारत के मानसून को बाधित करने वाला एक जलवायु पैटर्न है.

नई दिल्ली : दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान ने एक बार फिर लंबे समय से चले आ रहे सवाल को सामने ला दिया है. मानसून की भविष्यवाणियां कितनी विश्वसनीय हैं, और भारत उन पर कितना भरोसा कर सकता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा दीर्घकालीन औसत (एलपीए) के 92% वर्षा का अनुमान लगाया गया है, जिसे सामान्य से कम माना जा रहा है.

स्काईमेट, हालांकि कुछ शुरुआती वर्षों में आईएमडी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन हाल ही में इसका प्रदर्शन कम स्थिर रहा है (जैसा कि आपके मिंट क्लिपिंग में बताया गया है).

यह क्यों महत्वपूर्ण है: अर्थव्यवस्था बारिश पर निर्भर है. भारत की लगभग 70% कृषि मानसून की बारिश पर निर्भर है. लगभग 40% कार्यबल कृषि से जुड़ा है (जैसा कि मिंट के आंकड़ों में भी बताया गया है). कमजोर मानसून से खाद्य मुद्रास्फीति, ग्रामीण संकट और जीडीपी वृद्धि में कमी आ सकती है.

अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि 2026 में सामान्य से कम मानसून से: मुद्रास्फीति को सामान्य स्तर से ऊपर ले जा सकता है. फसल उत्पादन (विशेषकर चावल, चीनी, दालें) को कम कर सकता है. आयात पर निर्भरता बढ़ा सकता है (जैसे खाद्य तेल).

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस वर्ष अल नीनो को मुद्रास्फीति के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में चिह्नित किया है. पूर्वानुमान बनाम वास्तविकता का अंतर सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मौसमी पूर्वानुमानों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर है.

सामान्य वर्षा वाले वर्षों में भी: वर्षा असमान हो सकती है (कुछ क्षेत्रों में भारी, अन्य में कम) - सामान्य वर्षा होने के बावजूद लंबे समय तक सूखा फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है. घटनाएं (बाढ़, बादल फटना) बढ़ रही हैं, लेकिन इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है. हाल के शोध से यह भी पता चलता है कि मौसमी औसत की तुलना में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना अधिक कठिन है, जिससे आपदा तैयारियों के लिए पूर्वानुमानों की उपयोगिता सीमित हो जाती है. कमियों के बावजूद अपरिहार्य फिर भी, सीमाओं के बावजूद, मानसून पूर्वानुमान महत्वपूर्ण बने हुए हैं. वे फसल नियोजन और बुवाई के निर्णयों, जलाशय और जल प्रबंधन, सरकारी आकस्मिक योजना और वस्तु एवं वित्तीय बाजारों का मार्गदर्शन करते हैं. एक अपूर्ण पूर्वानुमान भी नीति निर्माताओं को सूखा, मुद्रास्फीति और आपूर्ति में अचानक कमी जैसे जोखिमों के लिए तैयार करने में मदद करता है.

देश में मौसमी बारिश का (1971 से 2020 तक) दीर्घकालिक औसत (एलपीए) 87 सेंटीमीटर रहा है. मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. एम. महापात्र ने कहा, ‘‘मात्रात्मक रूप से, पूरे देश में मौसमी बारिश एलपीए के 92 प्रतिशत तक होने की संभावना है, जिसमें पांच प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है.’’

वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में कमजोर ला नीना की स्थिति धीरे-धीरे समाप्त होकर सामान्य (तटस्थ) जलवायु स्थिति में बदल रही है. साथ ही, जलवायु मॉडल दर्शाते हैं कि मानसून के दूसरे चरण में ‘पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल’ (पीआईओडी) की स्थिति विकसित हो सकती है.

‘पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल’ का अर्थ है हिंद महासागर के पश्चिमी भाग (अफ्रीकी तट) का सामान्य से अधिक गर्म होना और पूर्वी भाग (इंडोनेशिया) का ठंडा होना. इस स्थिति में हवाएं पूर्व से पश्चिम (बंगाल की खाड़ी से अरब सागर) की ओर चलती हैं. इससे हिंद महासागर में समुद्र के तापमान में ऐसा बदलाव हो सकता है, जिससे मौसम पर असर पड़ेगा और बारिश के तरीके में परिवर्तन आ सकता है.

डॉ. महापात्र ने कहा, ‘‘पॉजिटिव आईओडी से अधिक वर्षा होती है। इसलिए, हमें उम्मीद है कि यह मानसून के दूसरे चरण में अल नीनो के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा."

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में, उत्तरी गोलार्द्ध में पिछले तीन महीनों (जनवरी से मार्च) के दौरान हिमपात का क्षेत्र सामान्य से थोड़ा कम रहा. जब उत्तरी गोलार्द्ध में सर्दी और वसंत के दौरान बर्फ ज्यादा गिरता है, तो उसके बाद भारत में मानसून की बारिश आमतौर पर कम हो सकती है, और अगर बर्फ कम हो तो बारिश अधिक होने की संभावना रहती है. आईएमडी मानसून की वर्षा का पहला पूर्वानुमान अप्रैल के मध्य में जारी करता है और मई के अंतिम सप्ताह में अद्यतन पूर्वानुमान जारी करता है.

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