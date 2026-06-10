जम्मू कश्मीर : बारिश में 42% की कमी, पानी की समस्या चिंताजनक
जम्मू कश्मीर में बारिश कम होने से पीने के पानी के साथ ही इससे जुड़ी अन्य कामों पर संकट गहरा गया है.
Published : June 10, 2026 at 3:30 PM IST
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में अभी तक महज 42 प्रतिशत बारिश होने की वजह से केंद्र शासित प्रदेश में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है. साथ ही यहां पर पीने के पानी आपूर्ति के अलावा सिंचाई, हाइड्रोपावर बनाने और जलविद्युत उत्पादन और पारिस्थितिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है.
मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 1 जनवरी से 9 जून के बीच सामान्य 251.3 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 145.8 मिलीमीटर बारिश हुई. यदि आसान शब्दों में कहा जाय तो, इस इलाके में इस समय के दौरान आम तौर पर होने वाली बारिश का मुश्किल से तीन-पांचवां हिस्सा ही हुआ है, जिससे लगभग 106 मिमी. (42 प्रतिशत) की कमी रह गई है.
हालांकि हाल के हफ्तों में रुक-रुक कर बारिश होने के बावजूद बारिश काफी कम हुई है. मई का महीना खास तौर पर सूखा रहा, इस इलाके में 49.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 93.9 मिलीमीटर होती है, यानी 47 प्रतिशत की कमी.
लंबे समय से सूखे की वजह से जल संसाधन प्रबंधक और पर्यावरण एक्सपर्ट चिंता में हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो नदियों का बहाव कम होना, तालाबों का पानी का स्तर गिरना और ग्राउंडवॉटर रिचार्ज में कमी से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं.
नए आंकड़ों से पता चलता है कि कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजन में सामान्य से कम बारिश हो रही है, हालांकि इसका असर उन जिलों में ज़्यादा है जो बर्फ पिघलने से मिलने वाली नदियों और झरनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं.
अधिकारियों का कहना है कि यह कमी ऐसे जरूरी समय पर आई है जब खेती-बाड़ी का काम बढ़ रहा है और शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की मांग बढ़ रही है.
यह चिंता एक्सपर्ट्स और सरकारी एजेंसियों की तरफ से जम्मू-कश्मीर में पानी की बढ़ती दिक्कत के बारे में महीनों से दी जा रही चेतावनियों के बाद बढ़ी है. इस साल की शुरुआत में, मौसम के डेटा से पता चला कि केंद्र शासित प्रदेश में मार्च से ही बारिश में काफी कमी दर्ज की गई थी, और कई जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई थी.
नए आंकड़े उस परेशान करने वाले पैटर्न को और बढ़ाते हैं जो कई सीजन से जारी हैं. जम्मू और कश्मीर में लगातार कई सालों से सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसमें कम बर्फबारी और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम सर्दियां भी शामिल हैं.
पिछले आकलन से पता चला है कि इस क्षेत्र में दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक सर्दियों के महीनों के दौरान 65 प्रतिशत वर्षा की कमी हुई, जबकि अकेले फरवरी में 89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बार-बार सूखी सर्दियां इस इलाके के पानी के भंडार को लगातार कमजोर कर रही हैं और नदियों, झरनों और झरनों में कुदरती पानी भरने की क्षमता कम कर रही हैं.
श्रीनगर के स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ ने कहा कि अभी बारिश में कमी को कोई अलग-थलग मौसम की घटना नहीं, बल्कि बारिश में कमी के एक बड़े पैटर्न के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि लगातार सूखे मौसम ने कई इलाकों में नदी के बहाव, झरने के बहाव और ग्राउंडवॉटर रिचार्ज पर असर डालना शुरू कर दिया है.
फैजान ने कहा, "अगर यह ट्रेंड गर्मियों के महीनों में भी जारी रहा, तो खेती, पीने के पानी की आपूर्ति और हाइड्रोपावर बनाने पर दबाव और बढ़ने की संभावना है."
उन्होंने यह भी कहा कि हाल के हफ़्तों में हुई छिटपुट बारिश से सिर्फ कुछ समय के लिए राहत मिली है और यह बारिश के बड़े अंतर को भरने के लिए काफी नहीं है.
इसका असर कई जल स्रोतों पर पहले से ही दिख रहा है. कश्मीर की लाइफलाइन मानी जाने वाली झेलम नदी में हाल के महीनों में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बड़ी नदियों और सहायक नदियों में पानी कम होने को लेकर भी चिंता जताई गई है.
अधिकारियों और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश की कमी से खेती पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर धान की खेती पर, जो गर्मियों के महीनों में काफी पानी की मौजूदगी पर निर्भर करती है.
जलविद्युत उत्पादन चिंता का एक और क्षेत्र है. नदियों और जलाशयों में पानी का बहाव कम होने से उस इलाके में बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जहां हाइड्रोपावर अब भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है.
पानी की कम उपलब्धता से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति स्कीम पर भी दबाव पड़ सकता है. पर्यावरण एक्सपर्ट्स का कहना है कि बदलते जलवायु पैटर्न, घटते बर्फ के भंडार और ग्लेशियर के पीछे हटने से स्थिति और खराब हो रही है, जिससे हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक जल चक्र बदल रहे हैं.
फैजान ने कहा कि यह इलाका चरम ग्रीष्म ऋतु में जा रहा है और बारिश में पहले से ही काफी कमी है, जिससे सर्दियों में बर्फबारी और बसंत में बारिश पर निर्भर पानी के स्रोत खास तौर पर कमजोर हो गए हैं.
अधिकारियों ने कहा कि जल संसाधन विभाग और मौसम एजेंसियां बदलते हालात पर करीब से नजर रख रही हैं. हालांकि हाल के हफ्तों में समय-समय पर होने वाली बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े मौसमी घाटे को पूरा करने के लिए लगातार और बड़े पैमाने पर बारिश जरूरी होगी.
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