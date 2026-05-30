ETV Bharat / bharat

यूपी भर में घर बनाना हुआ और महंगा, आवास विकास परिषद ने बढ़ाए रेट; क्या सपना रह जाएगा अपना घर !

उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद ने बढ़ा दिए रेट. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: पहले से महंगाई से जूझ रही जनता के लिए एक और बुरी खबर आई है. अब आवास विकास परिषद ने अपनी कई आवासीय योजनाओं में ज़मीन के दाम बढ़ा दिए हैं. इससे राजधानी लखनऊ और प्रदेश के अन्य जिलों में घर बनाना अब और महंगा हो जाएगा. परिषद ने जमीन के रेट में अधिकतम 6,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक की बढ़ोतरी की है. नई दरें लागू कर दी गई हैं. परिषद के वित्त नियंत्रक ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि यह नियमित बढ़ोतरी है, जो लंबे समय से नहीं की गई थी. लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घर बनाना अब आसान नहीं रहा. ज़मीनों का रेट बढ़ गया है. (ईटीवी भारत) लखनऊ की प्रमुख योजनाओं में ज़मीन के नए रेट इस प्रकार हैं. अवध विहार योजना: पहले 38,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, अब बढ़कर 41,500 रुपये हो गया. वृंदावन योजना-3: 41,000 से बढ़कर 44,600 रुपये. वृंदावन योजना-4: सबसे ज्यादा 6,500 रुपये की बढ़ोतरी. अब 37,000 की जगह 43,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर. गोकुल ग्राम योजना – प्रथम मुनू खेड़ा और द्वितीय बीबी खेड़ा: दोनों में 16,000 से बढ़कर 17,500 रुपये.