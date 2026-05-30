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यूपी भर में घर बनाना हुआ और महंगा, आवास विकास परिषद ने बढ़ाए रेट; क्या सपना रह जाएगा अपना घर !

रंग बदलती महंगाई के बीच राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में घर बनाना अब आसान नहीं रहा. ज़मीनों का रेट बढ़ गया है.

Housing Development Council Rate
उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद ने बढ़ा दिए रेट. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 10:21 AM IST

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लखनऊ: पहले से महंगाई से जूझ रही जनता के लिए एक और बुरी खबर आई है. अब आवास विकास परिषद ने अपनी कई आवासीय योजनाओं में ज़मीन के दाम बढ़ा दिए हैं. इससे राजधानी लखनऊ और प्रदेश के अन्य जिलों में घर बनाना अब और महंगा हो जाएगा.

परिषद ने जमीन के रेट में अधिकतम 6,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक की बढ़ोतरी की है. नई दरें लागू कर दी गई हैं. परिषद के वित्त नियंत्रक ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि यह नियमित बढ़ोतरी है, जो लंबे समय से नहीं की गई थी.

Housing Development Council Rate
लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घर बनाना अब आसान नहीं रहा. ज़मीनों का रेट बढ़ गया है. (ईटीवी भारत)

लखनऊ की प्रमुख योजनाओं में ज़मीन के नए रेट इस प्रकार हैं.

अवध विहार योजना: पहले 38,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, अब बढ़कर 41,500 रुपये हो गया.

वृंदावन योजना-3: 41,000 से बढ़कर 44,600 रुपये.

वृंदावन योजना-4: सबसे ज्यादा 6,500 रुपये की बढ़ोतरी. अब 37,000 की जगह 43,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर.

गोकुल ग्राम योजना – प्रथम मुनू खेड़ा और द्वितीय बीबी खेड़ा: दोनों में 16,000 से बढ़कर 17,500 रुपये.

आम्रपाली योजना: 30,000 से बढ़कर 32,700 रुपये.

अच्छी बात यह है कि फ्लैटों के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं. परिषद ने कम मांग को देखते हुए फ्लैट की कीमत में लगने वाली जमीन की लागत को पुरानी दर पर ही रखा है.

नई नीति से तय हुए रेट

इस बार रेट बढ़ाने के लिए परिषद ने नई नीति अपनाई है. 29 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक में यह फैसला हुआ. नई नीति के अनुसार, जमीन का रेट डीएम सर्किल रेट से ज्यादा नहीं होगा.

जहां कॉलोनी अभी विकसित हो रही है और वहां पहले से जमीन मौजूद है, वहां मार्जिन कॉस्ट लैंड रेट यानी एमसीएलआर के तहत हर साल 8.70 प्रतिशत की दर से कीमत बढ़ाई जाएगी. अगर किसी जगह जमीन का रेट डीएम सर्किल रेट से कम है, तो उसे बढ़ाया जा सकता है.

इसी आधार पर तकरोही की दीन दयालपुरम योजना में रेट 17,000 से बढ़ाकर 29,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया.

किन योजनाओं पर असर नहीं

परिषद की राजधानी में करीब एक दर्जन योजनाएं हैं, लेकिन अभी सिर्फ तीन योजनाओं में ही खाली जमीन उपलब्ध है. इनमें सुल्तानपुर रोड स्थित अवध विहार, वृंदावन योजना और गोकुल ग्राम शामिल हैं. वृंदावन योजना संख्या 1 और 2 भाग 1 में इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ बलकार सिंह का कहना है कि यह बढ़ोतरी सरकारी नियमों के अनुसार की गई है.

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