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'ट्रेन गुजरती है तो थरथराते हैं मकान...', शाहदरा में रेलवे लाइन के पास छत ढहने पर बोले लोग; कंपन बन रहा मौत का कारण

शाहदरा में रेलवे लाइन के पास मकान ढहा. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. विवेक विहार के अंतर्गत ज्वाला नगर में रेलवे लाइन के पास स्थित एक पुराना दो मंजिला (G+1) जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक तीन साल की मासूम बच्ची और 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

शाहदरा डीसीपी आरपी मीणा ने कॉल पर बताया कि विहार थाने में सुबह करीब 10:09 बजे गली नंबर-6, ज्वाला नगर में इमारत गिरने और कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.