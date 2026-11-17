'ट्रेन गुजरती है तो थरथराते हैं मकान...', शाहदरा में रेलवे लाइन के पास छत ढहने पर बोले लोग; कंपन बन रहा मौत का कारण
दिल्ली के शाहदरा इलाके में मंगलवार को रेलवे लाइन के पास बने एक मकान की छत गिरन से दो लोगों की मौत हो गई.
Published : November 17, 2026 at 2:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. विवेक विहार के अंतर्गत ज्वाला नगर में रेलवे लाइन के पास स्थित एक पुराना दो मंजिला (G+1) जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक तीन साल की मासूम बच्ची और 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
शाहदरा डीसीपी आरपी मीणा ने कॉल पर बताया कि विहार थाने में सुबह करीब 10:09 बजे गली नंबर-6, ज्वाला नगर में इमारत गिरने और कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.
वहीं, दमकल विभाग को सुबह करीब 10:13 बजे इस हादसे की सूचना मिली. इसके बाद दो वाटर टेंडर (WT), एक वाटर बाउजर (WB) और एक क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को मौके पर रवाना किया गया. राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व एडीओ (ADO) दीपक हुड्डा और एसटीओ (STO) अनूप सिंह ने किया. पुलिस, दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे सभी छह लोगों को बाहर निकाला गया और कैट्स (CATS) एंबुलेंस की सहायता से सुबह 11:10 बजे तक नजदीकी डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया गया.
मृतकों और घायलों की पहचान
पुलिस के अनुसार, इस मकान के मालिक सुरेंद्र सिंह हैं और मलबे में दबे सभी छह लोग यहां किराएदार के रूप में रह रहे थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि चार का इलाज जारी है। इनकी पहचान इस प्रकार हुई है:
पहली मंजिल (First Floor) पर रहने वाले
1. खुशबू (उम्र 03 वर्ष): डॉक्टरों ने मृत घोषित किया.
2. लड्डू उर्फ देवांश (उम्र 27 वर्ष): घायल (इलाज जारी).
भूतल (Ground Floor) पर रहने वाले:
3. पिंटू (उम्र 30 वर्ष): डॉक्टरों ने मृत घोषित किया.
4. विकेश (उम्र 35 वर्ष): घायल (इलाज जारी).
5. आकाश (उम्र 25 वर्ष): घायल (इलाज जारी).
6. दलीप उर्फ डिंपा (उम्र 22 वर्ष): घायल (इलाज जारी).
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ट्रेन के कंपन और जर्जर हालत बनी हादसे की वजह
स्थानीय निवासी नरेश चंद ने बताया कि यह मकान करीब 30 से 40 साल पुराना था, जिसकी छत पत्थर व गार्डर (टी-आयरन) की बनी थी और दीवारों में पहले से दरारें आ चुकी थीं. यह इमारत रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब बनी हुई थी. जब भी यहां से ट्रेन गुजरती है, तो तेज कंपन (वाइब्रेशन) होता है. संभवतः सुबह ट्रेन गुजरने के दौरान हुए तेज कंपन को जर्जर ढांचा सहन नहीं कर सका और ढह गया.
रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला आया सामने
हादसे की सूचना मिलते ही शाहदरा विधायक संजय गोयल भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू में सहयोग दिया. विधायक ने खुलासा किया कि यह मकान रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था. रेलवे द्वारा पहले ही इस क्षेत्र में लाल निशान (रेड क्रॉस मार्किंग) लगाकर जमीन चिन्हित की जा चुकी थी और डेवलपमेंट प्लान के तहत जगह खाली करने के नोटिस भी जारी किए गए थे. फिलहाल डीसीपी शाहदरा के अनुसार, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और मकान मालिक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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