आग की चपेट में आने से हिमाचल में खत्म हो रहे काष्ठकुणी शैली में बने मकान, कई गांव जलकर हो चुके हैं राख

आग की चपेट में आ रहे काष्ठकुणी शैली में बने मकान ( ETV Bharat )

ग्रामीण इलाके होने के कारण यहां सड़क सुविधा भी नहीं है, जिस कारण फायरब्रिगेड भी यहां नहीं पहुंच पाती और आग बुझाना असंभव हो जाता है. इससे कई बार पूरे के पूरे गांव जलकर राख हो गए हैं. आग लगने पर लोग बस मजबूर होकर आंखों में आंसू लिए आग का तांडव ही देख पाते हैं कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि काष्ठकुणी शैली में बने इन घरों में सूखी लकड़ियों में आग तेजी से फैलती है.

जिला कुल्लू इसका सबसे बड़ा गवाह है. बीते 20 वर्षों में यहां आगजनी ने काष्ठकुणी शैली से बने कम से कम 10 गांवों को पूरी तरह खत्म कर दिया. ये गांव आज नए ढंग से आबाद हो रहे हैं, लेकिन उन पुराने लकड़ी-पत्थर के घरों का उनका इतिहास और उनका सौंदर्य अब केवल यादों में ही रह गया है. यहां के ग्रामीण इलाकों में सैकड़ सालों पुराने काष्ठकुणी शैली के मकान सैलानियों को भी पसंद हुआ करते थे, लेकिन आग के चलते काष्ठकुणी शैली के कई मकान का आज वजूद तक खत्म हो रहा है. अब इन गांव में कंक्रीट से बने भवन तैयार किया जा रहे हैं, क्योंकि काष्ठकुणी शैली में बने मकान में एक बार आग लग गई तो इसे बुझाना मुश्किल होता है और देखते ही देखते आग आस पास के घरों और फिर पूरे गांव तक फैल जाती हैं.

कई बार आग इतनी भयावह हो जाती है कि पूरे-के-पूरे गांव मानो नक्शे से ही मिट जाते हैं. आग की इस विभीषिका ने न सिर्फ लोगों की संपत्ति और आशियाने छीने हैं, बल्कि हिमाचल की सदियों पुरानी काष्ठकुणी वास्तुकला पर भी अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है. लकड़ी और पत्थर से बनी यह अनूठी निर्माण शैली कभी हिमाचल की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आग का खतरा ज्यादा होने के कारण अब लोग मजबूरी में कंक्रीट के घरों की ओर मुड़ रहे हैं. नतीजा जहां गांवों में बेहिसाब नुकसान हो रहा है. वहीं, हिमाचल की यह पुरातन विरासत धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है.

कुल्लू: हिमाचल की ठंडी रातों में जब दूर पहाड़ों पर बसे छोटे-छोटे गांवों से धुएं के साथ काली लपटें और राख ऊपर उठती हैं तो ये मंजर दिल दहला देने वाला होता है. ये सिर्फ किसी एक घर के जलने की कहानी नहीं होती बल्कि एक पूरे गांव की तबाही की निशानी होती है. आग की लपटों में सदियों पुरानी विरासत राख में बदलती लकड़ी के साथ बुझ जाती है.

साल 2006 में जिला कुल्लू के ऐतिहासिक गांव मलाणा में 100 से ज्यादा घर जल गए थे.

साल 2006 में ही मणिकर्ण का शिल्हा गांव भी आग की भेंट चढ़ गया था.

साल 2007 में बंजार के मोहनी गांव में 90 घर और गोशालाएं आग में जलकर राख हो गई थी.

साल 2007 में भुंतर कस्बे में 6 से ज्यादा दुकानें आग में राख हो गई थीं.

साल 2008 में मनाली का सोलंग गांव आगजनी में तबाह हो गया था.

साल 2009 में निरमंड के जुआगी गांव में 30 घर जलकर राख हो गए थे.

साल 2015 में कोटला गांव में 40 घर आग की भेंट चढ़ गए थे.

साल 2021 में एक बार फिर मलाणा गांव में 16 मकान आग की चपेट में आए थे.

साल 2021 को मझाण गांव में 12 मकान और एक मंदिर जल कर राख हो गया था.

साल 2023 में 14 दिसंबर को सैंज के पटैला गांव में 9 मकान जल गए थे.

साल 2023 में बंजार के पुराने बस अड्डा के पास 9 दुकानें और 4 मकान आग की भेंट चढ़ गए थे

साल 2025 में 1 जनवरी को बंजार के तांदी गांव में 17 मकान और 6 गौशाला आग की भेंट चढ़ गई थी.

साल 2025 में 4 जनवरी को बंजार के बरनाल गांव में आग से 6 मकान जलकर राख हो गए थे.

बंजार में आग ने मचाई तबाही

इसी माह बंजार उपमंडल के झनियार गांव में भी सड़क न होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई. जिसके चलते 16 मकान, 4 गौशालाएं और 2 मंदिर जलकर राख हो गए. झनियार गांव के ग्रामीण चंद और दीनानाथ का कहना है, "अगर यहां पर सड़क होती या फिर पानी के स्टोरेज टैंक का निर्माण किया गया होता, तो आज करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट न होती." ग्रामीणों का कहना है कि अब सर्दियां सर पर हैं. ऐसे में वो तिरपाल में अपने छोटे बच्चों के साथ किस तरह से रातें गुजारेंगे. इसकी चिंता भी अब उन्हें सता रही है.

जलकर राख हुआ काष्ठकुणी शैली में बना मकान (ETV Bharat)

वाटर टैंक योजना अधर में लटकी

दूरदराज इलाकों में बने गांव को आग से बचने के लिए प्रशासन ने 64 गांव का चयन किया था, जो अग्निशमन केंद्र से काफी दूर है. इन सभी 64 गांव में प्रशासन ने एक लाख लीटर पानी की क्षमता वाले स्टोरेज टैंक बनाने का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक कहीं पर भी पानी का टैंक तैयार नहीं किया गया है. इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आग लगने की घटना के चलते सालों पुराने लकड़ी-पत्थर के मकान जल कर राख हो रहे हैं.

"ग्रामीण इलाकों में वाटर टैंक बनाने का मुद्दा प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो सके. इसके अलावा लोगों से भी आग्रह है कि वह अपने घर के आसपास सूखी घास व लकड़ी का भंडारण ना करें." - सुरेंद्र शौरी, विधायक, बंजार

काष्ठकुणी शैली में नहीं होता सीमेंट का इस्तेमाल

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मकान काष्ठकुणी शैली से बनाए जाते हैं. काष्ठकुणी शैली के मकानों में लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल होता है. इस शैली के मकान में सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है. दीवारों पर मिट्टी और गोबर के मिश्रण से बने पदार्थ का पलस्तर किया जाता है. पर्यावरण के लिहाज से यह मकान काफी सहायक सिद्ध होते हैं. काष्ठकुणी शैली में बने मकान में सबसे नीचे सूखी घास और लकड़ियों को रखा जाता है. उसके ऊपर लोगों के रहने की जगह होती है और चारों तरफ लकड़ी की बनी एक बालकनी होती है, जिसे स्थानीय भाषा में चावड़ी कहते हैं. छत ढलवां आकार में बनाई जाती है इसके लिए पत्थरों की स्लेट का इस्तेमाल किया जाता है.

काष्ठकुणी शैली में बना मकान (ETV Bharat)

भूकंप रोधी होते हैं ये मकान

भूकंप जैसी आपदा में ये मकान नुकसान से बचाने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि काष्ठकुणी शैली में बनाए गए मकान की संरचना इस तरह से होती है कि बारिश और भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं. जिला कुल्लू के नग्गर में स्थित नग्गर कैसल, बंजार में बनी चेहनी कोठी सहित कई ऐसे भवन कई सालों से आज भी बिल्कुल सही से खड़े हुए है और भूकंप भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है. इसकी दीवारों में थोड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से भूकंप के समय तेज झटके इसे नुकसान नहीं पहुंचाते.

लकड़ियों पर होती है शानदार नक्काशी

गर्मियों के मौसम में भी ऐसे घरों में पंखों की जरूरत नहीं होती है. इस शैली के घर व मंदिर बनाने वाले कारीगर कई बार तो लोहे की कील का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं. लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी की ही कील तैयार कर उसे जोड़ा जाता है. इस शैली की खासियत लकड़ी पर की गई नक्काशी है जो यहां की कला की एक विशेष पहचान है. इसे हाथ से उकेरा जाता है और इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है.

काष्ठकुणी मकान बनाने में होता है लकड़ी पत्थर का इस्तेमाल (ETV Bharat)

लुप्त हो रही ये शैली

हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में लकड़ी, पत्थर और मिट्टी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जबकि ग्रामीण इलाको में सड़कें न होने के चलते सीमेंट, रेत व अन्य निर्माण सामग्री गांवों तक पहुंचाना मुश्किल होती थी. ऐसें में लोग काष्ठकुणी शैली के मकानों को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब लकड़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है. साथ ही इस शैली के मकानों में हल्की सी चिंगारी भी पूरा मकान जलाकर राख कर देती है. जिसके चलते अब लोगों ने कंक्रीट के मकानों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है.

