केरल में टूरिस्ट हाउसबोट पलटी, उत्तर प्रदेश के 4 लोगों को बचाया गया

केरल में एक हाउसबोट पलटने की घटना सामने आई. हादसे में यूपी के पर्यटक बाल-बाल बच गए.

HOUSEBOAT CAPSIZES IN KERALA
केरल में टूरिस्ट हाउसबोट पलटी (ETV Bharat)
Published : December 6, 2025 at 2:44 PM IST

कोट्टायम: केरल में छुट्टियां मनाने आए उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट को ले जा रही एक हाउसबोट के पलटने की घटना सामने आई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. इसके बाद पुलिस और फायर रेस्क्यू सर्विस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की. पुलिस ने बताया कि हाउसबोट को अभी तक पानी से नहीं निकाला जा सका है. डूबी हुई नाव 'पंबा रानी' के मालिक बेलराम ने कहा कि इस घटना के लिए मुआवजा दिया जाएगा.

पोर्ट ऑफिसर कैप्टन जिस्मोन जैकब ने बताया कि नाव का रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर को खत्म हो गया था. नाव में चार लोगों का ग्रुप था. कोट्टायम के कुमारकोम के चीपुंकल में पेन्नार्थोडू नहर में शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे के करीब ये दुर्घटना हुई. 6 साल के एक लड़के समेत सभी चार लोगों को चमत्कारिक ढंग से बचा लिया गया. बचाए गए सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. इनमें गजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी अंजलि, उनका बेटा अर्शु और अंजलि का भाई राघव शामिल है. उन्होंने केस दर्ज कराने के लिए सीधे कुमारकोम पुलिस स्टेशन का रुख किया.

कैसे हुई घटना

हाउसबोट का लुत्फ उठाने आए पर्यटकों में तब हड़कंप मच गया हाउसबोट डूबने लगा. बताया जा रहा है कि तब तक हाउसबोट नहर में झुकने लगा था. राघव और गजेंद्र सिंह ने कमरे की खिड़की का शीशा सिर मारकर तोड़ दिया. अंदर फंसे लोग फिर टूटी हुई खिड़की से बाहर निकले. बचाव की कोशिश के दौरान बाकी तीन को मामूली चोटें आई.

उनकी चीखें पुकार सुनकर स्टाफ मौके पर पहुंचे. एक शिकारा बोट हाउसबोट के पास लाई गई और चारों को सुरक्षित किनारे पर ले आया गया. पुलिस ने बताया कि वे किसी से संपर्क नहीं कर सके क्योंकि उनके फोन खो गए थे. वे गुरुवार सुबह 5 नवंबर को बोट पर सवार हुए थे. बैकवॉटर क्रूज के बाद शाम तक हाउसबोट पेन्नार नहर में खड़ी हो गई थी. वे चीपुंकल इलाके में गए एक लोकल आदमी से फोन लिया और पुलिस को बताया. उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि जब से हाउसबोट में पानी घुसना शुरू हुआ, उन्होंने स्टाफ को उसमें से पानी निकालते देखा.

टूरिस्ट के पैसे, फोन, एक टैबलेट और गहने नाव के अंदर थे. इनमें से 64,000 रुपये तुरंत मिल गए. बाकी सामान जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी शामिल थे वे खो गए. बाद में नाव के स्टाफ ने उन्हें पास के एक होटल में पहुँचाया. अधिकारियों ने कहा कि वे आज उत्तर प्रदेश लौटेंगे.

