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गुजरात : मिट्टी की दीवार गिरने से दो मासूम की मौत, खाता गांव की घटना

गुजरात के महिसागर जिले में मिट्टी की दीवार गिर जाने से दो बच्चों की मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Two innocent children died when an earthen wall collapsed in Khata village in Gujarat.
गुजरात के खाता गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 4:47 PM IST

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महिसागर (गुजरात) : गुजरात के महिसागर जिले में दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकान की मिट्टी की दीवार गिर जाने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. हादसा वीरपुर तालुका स्थित खाता गांव के नवी वसावत फलिया में हुआ.

बारिश की वजह से इलाके में मिट्टी और कच्चे मकान लगातार भीगने के कारण जर्जर हो रहे हैं.

अचानक गिरी दीवार
इसी बीच एक घर की मिट्टी की दीवार भर-भराकर गिर अचानक गिर गई, जिससे दो और चार साल के दो बच्चों की उसमें दब जाने से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे वीरपुर तालुका और आस-पास के ग्रामीण इलाकों में शोक की लहर फैल गई.

महिसागर जिले में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है. बताया जाता है कि दीवार गिरने की आवाज सुनकर आस-पास के गांववाले और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. बहुत कोशिश के बाद लोगों ने मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं.

पुलिस ने शुरू की जांच
अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खोने का परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था. घटना की सूचना मिलने पर वीरपुर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और मासूम बच्चों के शवों का पंचनामा कर उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया. पुलिस ने एक्सीडेंटल मौत का केस दर्ज कर लिया है और मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.

मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश के अनुमान के बीच, ग्रामीण इलाकों में पुराने और कच्चे घर बारिश का पानी जमा होने के कारण बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं. वहीं प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे टूटे-फूटे या कच्चे घरों में सावधानी बरतें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं.

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