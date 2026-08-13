ETV Bharat / bharat

गुजरात : मिट्टी की दीवार गिरने से दो मासूम की मौत, खाता गांव की घटना

गुजरात के खाता गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. ( ETV Bharat )