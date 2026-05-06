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उत्तराखंड में कछुआ चाल से जनगणना, सिर्फ 1.53 फीसदी एचएलबी में गिनती पूरी, 24 को बंद हो जाएगा पोर्टल

उत्तराखंड में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के काम के लिए प्रदेश भर में कुल 29,641 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) बनाए गए हैं. जिनको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) पोर्टल पर डिजिटली मैप किया गया है. प्रदेश भर में बने 29,641 एचएलबी में से 24,588 जिलों और 5053 नगर निगम क्षेत्रों में एचएलबी शामिल है.

जबकि, 16,729 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का काम जारी है. हैरानी की बात ये है कि 12,459 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स ऐसे हैं, जहां अभी तक काम भी शुरू नहीं हो पाया है. ऐसे में जनगणना कार्य की रफ्तार अगर इसी गति से रही तो 50 फीसदी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में भी गणना का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा.

11 दिन में कितना हुआ काम: उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना के काम को शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि प्रदेश भर में बनाए गए 29,641 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (एचएलबी) में से मात्र 453 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में ही गणना का काम पूरा हो पाया है.

जनगणना का काम पूरी तरह से मोबाइल एप्लिकेशन पर आधारित है. प्रगणक (Enumerator) और पर्यवेक्षक (Supervisor) मोबाइल फोन के जरिए आंकड़ों को एकत्र कर रहे हैं. साथ ही जनगणना के संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए'जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली' (CMMS Portal) का इस्तेमाल किया जा रहा है.

डिजिटल माध्यम से होनी है जनगणना: इसके साथ ही जनगणना 2027 में जातिगत जनगणना भी की जाएगी. ये जनगणना कई मामलों से ऐतिहासिक और विशेष रहने वाला है. क्योंकि, पहली बार पूरी जनगणना प्रक्रिया शत-प्रतिशत डिजिटल माध्यम से की जा रही है. यानी डिजिटली जनगणना की जा रही है.

बता दें कि भारत में सबसे पहले जनगणना साल 1872 में हुई थी. आजादी के बाद साल 1951 में पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी. हालांकि, साल 2020 में कोरोना के दस्तक के चलते जनगणना 2021 नहीं की जा सकी. ऐसे में जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना चल रही है.

इसके पीछे की वजह यही है कि जिलों के जिलाधिकारी को नगर निगम के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी और नगर आयुक्त को नगर निगम क्षेत्र का प्रमुख जनगणना अधिकारी बनाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में फील्ड में काम कर रहे प्रगणकों लेकर अलग-अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. जिसमें मुख्य रूप से डिजिटल जनगणना भी एक बड़ी चुनौती बन रही है.

दरअसल, उत्तराखंड में बीती 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकान के गणना का काम शुरू हुआ है, जो 24 मई 2026 तक चलेगा. इसके लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से राज्य को जिला और नगर निगमवार बांटकर, मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य किया जा रहा है. इसके लिए मैपिंग भी अलग-अलग की गई है. साथ ही जिला और नगर निगम के आधार पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक भी अलग-अलग तैयार किए गए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य जारी है, लेकिन यह काम जनगणना कार्य निदेशालय के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में जान लेते हैं कि जनगणना के पहले चरण के तहत चल रहे कार्यों की स्थिति क्या है? किन बड़ी चुनौतियों से जनगणना कार्य निदेशालय को करना पड़ रहा है सामना?

जनगणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से 20,859 एन्यूमरेटर्स (Enumerators) और 3,670 सुपरवाइजर्स (Supervisors) तैनात किए गए है. जबकि, प्रदेश भर में तैनात कुल 20,859 एन्यूमरेटर्स में से करीब 14 हजार शिक्षकों को एन्यूमरेटर्स बनाया गया है.

प्रदेश भर के सभी 11 नगर निगमों में जनगणना की स्थिति-

देहरादून नगर निगम में 1,958 एचएलबी हैं, जिसमें से 522 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 1,435 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई. वहीं, 1 एचएलबी पर जनगणना का कार्य पूरा हो चुका है. ऋषिकेश नगर निगम में 183 एचएलबी हैं, जिसमें से 22 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 161 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. श्रीनगर नगर निगम में 58 एचएलबी हैं, जिसमें से 55 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 3 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. कोटद्वार नगर निगम में 244 एचएलबी हैं, जिसमें से 152 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 92 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. पिथौरागढ़ नगर निगम में 145 एचएलबी हैं, जिसमें से 85 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 60 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. अल्मोड़ा नगर निगम में 89 एचएलबी है, जिसमें से 33 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 56 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. हल्द्वानी नगर निगम में 677 एचएलबी हैं, जिसमें से 448 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 229 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. काशीपुर नगर निगम में 324 एचएलबी हैं, जिसमें से 315 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 9 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. रुद्रपुर नगर निगम में 581 एचएलबी हैं, जिसमें से 571 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 9 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई. वहीं, 1 एचएलबी पर जनगणना का कार्य पूरा हो चुका है. रुड़की नगर निगम में 350 एचएलबी हैं, जिसमें से 279 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 71 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है. हरिद्वार नगर निगम में 444 एचएलबी हैं, जिसमें से 215 एचएलबी पर जनगणना जारी है. जबकि, 228 एचएलबी पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई. वहीं, 1 एचएलबी पर जनगणना का कार्य पूरा हो चुका है.

कछुआ चाल से हो रही जनगणना का काम: उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण की स्थिति बेहद चिंताजनक है. खास बात ये है कि देहरादून के साथ ही तमाम जिलों में जनगणना का कार्य कछुआ की गति से चल रही है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जनगणना कार्य निदेशालय से मिले आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, देहरादून जिले के नगर निगम क्षेत्र को छोड़ दें तो जिले में बाकी हिस्सों में 1,965 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं. जिसमें से मात्र 590 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में गणना का काम शुरू हो पाया है. जबकि, 1,375 एचएलबी ऐसे हैं, जहां पर गणना का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है. इतना ही नहीं देहरादून जिले में 6 मई की सुबह 10 बजे तक एक भी एचएलबी में गणना का काम पूरा नहीं हुआ है. जिसके चलते जनगणना काम के जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल उठने लगे हैं.

पूरे प्रदेश भर में स्थिति ये है कि इन 11 दिनों के भीतर मात्र 1.53 फीसदी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में ही गणना का काम पूरा हो पाया है. जनगणना कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से सभी जिलों को पत्र भी भेजा गया है. ताकि, 24 मई की रात 12 बजे तक इन सभी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में जनगणना का काम पूरा कर लिया जाए.

जनगणना का काम संभाले हुए महिला कार्मिक (फोटो- ETV Bharat)

डिजिटिल कम, कागजों का ज्यादा हो रहा इस्तेमाल: जनगणना कार्य निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, जनगणना का काम डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रगणक डिजिटल जनगणना प्रक्रिया को नहीं अपना पा रहे हैं. जिसके चलते वो कागजों पर ही जनगणना कर रहे हैं. यही वजह है कि जनगणना के आंकड़े काफी कम दिखाई दे रहे हैं. उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का कार्य शुरू होने से पहले 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच स्वगणना का अभियान चलाया गया था.

स्वगणना के दौरान उत्तराखंड में 71,104 परिवारों ने स्वगणना किया. जिसमें अल्मोड़ा जिले के 4,863, बागेश्वर जिले के 4,552, चमोली जिले के 3,341, चंपावत जिले के 3,742, देहरादून जिले के 12,778, पौड़ी जिले के 3,831, हरिद्वार जिले के 8,090, नैनीताल जिले के 10,253, पिथौरागढ़ जिले के 4,027, रुद्रप्रयाग जिले के 1,924, टिहरी जिले के 3,701, उधम सिंह नगर जिले के 6,588 परिवारों और उत्तरकाशी जिले के 3,414 परिवार शामिल हैं.

स्वगणना (Self Enumeration) के दौरान इन 33 सवालों के देने होंगे जवाब-

इन 33 सवालों के देने होंगे जवाब (फोटो- ETV Bharat GFX)

एक आदेश से असमंजस की स्थिति: उत्तराखंड में जहां एक ओर जनगणना कार्य की प्रगति काफी ज्यादा धीमी दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून के अपर जिला अधिकारी/जिला जनगणना अधिकारी की ओर से जारी पत्र के बाद जिला प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, 4 मई 2026 को देहरादून के जिला जनगणना अधिकारी की ओर से जारी पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन बीएलओ की तैनाती प्रगणकों/सुपरवाइजरों के रूप में की गई है, उनकी ड्यूटी जनगणना 2027 के कार्य में न लगाई जाएं.

राज्य सरकार के कार्मिकों से पहले केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारियों (बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ONGC, IIP, Central Soil Water Conservation) को जनगणना 2027 के कामों में तुरंत तैनात करवाने, उत्तराखंड शासन के निगमों (GMVN, वन निगम) के कर्मचारियों की नियुक्ति जनगणना 2027 के कार्यों से न्यून कर इनके स्थान पर केंद्रीय संस्थानों व राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारियों को तैनात करने की बात कही गई है.

देहरादून के जिला जनगणना अधिकारी की ओर से इस पत्र के जारी होने के बाद देहरादून प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं. सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को अब बदला नहीं जा सकता है. दरअसल, जनगणना कार्य में तैनात कर्मचारियों की सूची जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से सभी जिलों से मांगी गई थी और फिर इसी सूची के आधार पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई थी.

मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना में जुटे कर्मचारी (फोटो- ETV Bharat)

ऐसे में जनगणना कार्य के दौरान कर्मचारियों को बदलना संभव नहीं है. अगर कर्मचारी बदले भी जाते हैं, तो फिर उन कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए फिर से जनगणना कार्य निदेशालय को मशक्कत करनी होगी, तब तक जनगणना के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना के काम की तिथि पूरी हो जाएगी.

आदेश से पशोपेश में कर्मचारी: देहरादून जिले के जिला जनगणना अधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा की ओर से आदेश जारी होने के बाद देहरादून जिले में तैनात प्रगणकों ने जनगणना के काम बंद करने के साथ ही जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से दिए गए किट को जमा करने के लिए पहुंचने लगे थे. जिस वजह से भी जनगणना कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसको देखते हुए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से राज्य के सक्षम अधिकारियों से बातचीत कर इस आदेश को वापस करवाने का अनुरोध किया गया है.

क्योंकि, जनगणना कार्य के दौरान कर्मचारी के बदलने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक देहरादून जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में जारी आदेश का कोई खंडन नहीं किया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में जल्द ही खंडन आदेश जारी किया जा सकता है.

उत्तराखंड में धीमी गति से चल रहे जनगणना कार्य के सवाल पर जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जनगणना कार्य शुरू हुए 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सभी लोगों में एप्लीकेशन पर काम शुरू नहीं किया है, लेकिन उनका मानना है कि प्रगणकों ने कागजों पर काम शुरू कर दिया है. क्योंकि, एप्लीकेशन में वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं.

परिवार से जानकारी लेते कर्मचारी (फोटो- ETV Bharat)

जबकि, ये डिजिटल जनगणना है. ऐसे में ये काम एप्लीकेशन पर ही होना है और एप्लीकेशन पर ही काम करना ठीक है. साथ ही निदेशक ने सभी प्रगणकों से अपील किया है कि वो जल्द से जल्द काम शुरू करें. क्योंकि, 24 मई की रात को 12 बजे एप्लीकेशन बंद हो जाएगा. ऐसे में उससे पहले ही जनगणना के पहले चरण के काम उत्तराखंड में कर लिए जाने हैं.

"24 मई 2026 की रात 12 बजे उत्तराखंड के लिए एप्लीकेशन बंद कर दिया जाएगा. जिसके बाद जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य प्रदेश में नहीं हो पाएगा. क्योंकि, इसके लिए कोई भी गाइडलाइन और कोई व्यवस्था भारत सरकार की ओर से नहीं की गई है."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड

"लिहाजा, 24 मई की रात 12 बजे के बाद जनगणना संबंधित कोई भी जानकारी एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं हो पाएगी. यही वजह है कि उन्होंने जिलाधिकारियों को भी पत्र लिखा है. ताकि, तय समय पर उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाए."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड

उत्तराखंड में जारी जनगणना के बीच देहरादून जिले के जिला जनगणना अधिकारी की ओर से जारी आदेश के सवाल पर निदेशक इवा ने कहा कि 'इस पूरे मामले पर उनकी ओर से जिला प्रशासन को ये जानकारी दे दी गई है कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग होने के साथ ही जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल पर प्रगणकों को ब्लॉक्स अलॉट भी कर दिए हैं.'

'जनगणना कार्य को 10 दिन का समय भी बीत चुका है. ऐसे में अब कर्मचारियों को नहीं बदला जा सकता है. जबकि, जारी आदेश से संबंधित सभी काम अप्रैल महीने में ही हो जानी चाहिए थे. लिहाजा, जिला जनगणना अधिकारी की ओर से जारी आदेश पर जिला प्रशासन को स्थिति से अवगत करा दिया गया है.'

"डिजिटल होने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें भी होती है. हालांकि, एप्लीकेशन में ये व्यवस्था की गई है कि वो ऑफलाइन में भी डाटा भर सकते हैं, लेकिन बाद में जब वो नेटवर्क क्षेत्र में आएंगे तो डाटा को अपलोड कर सकते हैं. इस तरह के कुछ समस्या आती हैं, लेकिन इस समस्या के निदान को जिलों में कोऑर्डिनेशन है."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड

"ऐसे में समस्या होने पर तत्काल प्रगणकों की समस्याओं का निदान टेक्निकल टीम से बातचीत करके किया जाता है. इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम से पहले भी अनुरोध किया जा चुका है कि किसी भी तकनीकी दिक्कतों के दौरान कोऑर्डिनेटर्स के जरिए दिक्कतों को दूर कराया जाए."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड

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