ETV Bharat / bharat

दिल्ली के ताहिरपुर में मरम्मत के दौरान मकान गिरा, एक की मौत, दो घायल

स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया. मामले की जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली के ताहिरपुर में ढहा मकान
दिल्ली के ताहिरपुर में ढहा मकान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में मंगलवार को एक हादसा हो गया. दरअसल, मरम्मत कार्य के दौरान यहां एक मकान ढह गया. घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए. एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना अपराह्न 3:52 बजे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने ताहिरपुर की गली नंबर दो में हुई. इसके बारे में सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां और एक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को तुरंत मौके पर भेजा गया.

अधिकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे तीन लोगों को बाहर निकाला और उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने वहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका के मद्देनजर खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही साथ, मकान ढहने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

बताया गया कि, हादसे के समय मकान में मरम्मत का काम चल रहा था. मामले में जांच जारी है. वहीं दमकल विभाग को मैदान गढ़ी इलाके से भी मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई. हालांकि, मैदान गढ़ी में मकान गिरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के सामने आया कि यहां मकान गिरने की सूचना ही गलत थी.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

ताहिरपुर में मकान ढहा
TAHIRPUR HOUSE COLLAPSE
HOUSE COLLAPSE INCIDENTS IN DELHI
दिल्ली में मकान ढहने की घटनाएं
HOUSE COLLAPSE IN TAHIRPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.