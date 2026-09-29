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दिल्ली के ताहिरपुर में मरम्मत के दौरान मकान गिरा, एक की मौत, दो घायल

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में मंगलवार को एक हादसा हो गया. दरअसल, मरम्मत कार्य के दौरान यहां एक मकान ढह गया. घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए. एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना अपराह्न 3:52 बजे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने ताहिरपुर की गली नंबर दो में हुई. इसके बारे में सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां और एक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को तुरंत मौके पर भेजा गया.

अधिकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे तीन लोगों को बाहर निकाला और उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने वहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका के मद्देनजर खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही साथ, मकान ढहने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

बताया गया कि, हादसे के समय मकान में मरम्मत का काम चल रहा था. मामले में जांच जारी है. वहीं दमकल विभाग को मैदान गढ़ी इलाके से भी मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई. हालांकि, मैदान गढ़ी में मकान गिरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के सामने आया कि यहां मकान गिरने की सूचना ही गलत थी.

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