पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बवाल! बम हमलों से दहल गया पानीहाटी, 5 भाजपा कार्यकर्ता घायल
शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के कुछ समय बाद ही पानीहाटी में बम हमला हुआ, जिसमें में 5 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए.
Published : May 7, 2026 at 5:11 PM IST
कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में अफरा-तफरी का माहौल है. यह घटना विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 48 घंटे के भीतर हुई.
अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट रथ को बुधवार रात मध्यमग्राम में पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई. खबर है कि, उसी रात, बदमाशों ने पानीहाटी में आतंक मचा दिया. पानीहाटी का वार्ड नंबर 2 एक के बाद एक बम हमलों से दहल गया. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी इलाके में हुए एक बम धमाके में कम से कम पांच भाजपा समर्थक घायल हो गए.
यह घटना बुधवार देर रात हुई, जब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी. इसके कुछ घंटे बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया.
बम धमाका पानीहाटी में सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन के पास हुआ. पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह पर देसी बम फेंके, जिसमें कम से कम पांच लोग घायल हो गए. घायलों को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ता पानीहाटी के वार्ड नंबर 2 में दत्ता रोड पर लोगों से बात कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन पर बम से हमला किया और फरार हो गए.
वैसे, जिस इलाके में धमाका हुआ, वह नई चुनी गई भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ के घर के पास है, जो आरजी कर हॉस्पिटल की रेप विक्टिम की मां हैं. भाजपा ने आरोप लगाया कि हमलावरों को टीएमसी का समर्थन था. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.
एक और घटना बुधवार रात नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में हुई. यहां झंडा फहराने को लेकर विवाद हो गया. बशीरहाट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गोत्रा ग्राम पंचायत के राजीव कॉलोनी इलाके में पार्टी के झंडे फहराने को लेकर हुए झगड़े में हिंसक झड़प हुई, जिसमें खून-खराबा हुआ. आरोप है कि झगड़ा बुधवार रात करीब 11:00 बजे शुरू हुआ, जब भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने इलाके में पार्टी के झंडे फहराने की कोशिश की.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल के समर्थकों ने इलाके में भाजपा के झंडे फहराने पर एतराज किया, जिससे दोनों गुटों के बीच कहासुनी एक बड़े टकराव में बदल गई. कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हुए अचानक गोलियां चलाई गईं. इस घटना में, भाजपा के एक स्थानीय कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली लग गई.
बताया गया है कि उनके पेट में गोली लगी थी. घायल बीजेपी कार्यकर्ता को तुरंत बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया. घटना की खबर मिलने पर बशीरहाट पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची.
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