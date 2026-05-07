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पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बवाल! बम हमलों से दहल गया पानीहाटी, 5 भाजपा कार्यकर्ता घायल

नॉर्थ 24 परगना में मध्यमग्राम, जहां शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई ( ANI and IANS )

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में अफरा-तफरी का माहौल है. यह घटना विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 48 घंटे के भीतर हुई. अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट रथ को बुधवार रात मध्यमग्राम में पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई. खबर है कि, उसी रात, बदमाशों ने पानीहाटी में आतंक मचा दिया. पानीहाटी का वार्ड नंबर 2 एक के बाद एक बम हमलों से दहल गया. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी इलाके में हुए एक बम धमाके में कम से कम पांच भाजपा समर्थक घायल हो गए. यह घटना बुधवार देर रात हुई, जब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी. इसके कुछ घंटे बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया. बम धमाका पानीहाटी में सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन के पास हुआ. पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह पर देसी बम फेंके, जिसमें कम से कम पांच लोग घायल हो गए. घायलों को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ता पानीहाटी के वार्ड नंबर 2 में दत्ता रोड पर लोगों से बात कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन पर बम से हमला किया और फरार हो गए.