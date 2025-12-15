ETV Bharat / bharat

स्केटिंग के साथ 4 घंटे का डांस परफॉर्मेंस: मंगलुरु की स्टूडेंट का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज

स्केटिंग की प्रैक्टिस वह पिछले दो सालों से खुद ही फिगर स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही है. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एशियन हेड डॉ मनीष वैष्णोई ने स्केटिंग में उसके डांस परफॉर्मेंस के लिए उसे सिंबॉलिक तौर पर मेडल और अवॉर्ड देकर सम्मानित किया.

सुश्रव्या पिछले 14 सालों से अपने गुरु सुमन श्रीकांत के मार्ग दर्शन में स्केटिंग के फील्ड में लगातार प्रैक्टिस कर रही है. इसी तरह उसने प्रतिमा श्रीधर के गाइडेंस में इंडियन क्लासिकल डांस का जूनियर एग्जाम और सुरेश अत्तावर के गाइडेंस में सीनियर एग्जाम पूरा किया है.

जानकारी के मुताबिक उसने 12 दिसंबर को सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार 4 घंटे स्केटिंग डांस परफॉर्मेंस देकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. मंगलुरु निवासी उदय कुमार और शशिरेखा एस की बेटी सुश्रव्या को अपनी कड़ी मेहनत और आर्टिस्टिक कामयाबियों के लिए ग्लोबल पहचान मिली है.

मंगलुरु (कर्नाटक): मंगलुरु की एक स्टूडेंट ने स्केटिंग में डांस करके एक खास कामयाबी हासिल की है. मंगलुरु के सेंट एग्नेस कॉलेज में B.Sc सेकंड ईयर की स्टूडेंट सुश्रव्या ने यह कामयाबी हासिल की. सुश्रव्या ने स्केटिंग डांस के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है.

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बना चुकी सुश्रव्या का लक्ष्य था कि वह इस रिकॉर्ड को 12 घंटे से आधिक बनाए रखे, लेकिन बीच में उल्टी होने की वजह से उसने इसे शाम 4 बजे खत्म कर दिया, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड 3 घंटे का था, इसलिए सुश्रव्या ने उसे तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया.

इस बारे में बात करते हुए सुश्रव्या ने कहा, "मेरा लक्ष्य था कि मैं 12 घंटे से ज़्यादा स्केटिंग करूं, लेकिन बीच में उल्टी होने की वजह से मैं रुक गई. हालांकि, मैंने पिछला रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है. मैं इस अचीवमेंट के लिए लगातार मेहनत कर रही थी."

इस संबंध में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एशियन हेड डॉ मनीष वैष्णोई ने कहा, "सुश्रव्या ने स्केटिंग के जरिए डांस करके एक उपलब्धि हासिल की है. उसने जो उपलब्धि हासिल की है, वह असाधारण है. एक घंटे तक ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन सुश्रव्या ने चार घंटे तक स्केटिंग की है. सुश्रव्या ने पल्लुगुप्ता का 90 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है."

स्केटिंग से भरतनाट्यम

सुश्रव्या की मां शशिरेखा ने कहा, "पहले 90 मिनट का रिकॉर्ड था, लेकिन सुश्रव्या ने चार घंटे करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उसने पहली क्लास से स्केटिंग सीखी है.इसीलिए उसने स्केटिंग से भरतनाट्यम किया है. उसने जो हासिल किया है, वह बहुत गर्व की बात है."

सेंट एग्नेस कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर डॉ एम वेनिसा एसी ने कहा, "उसने एक सुरीली रिकॉर्डिंग बनाने की इच्छा दिखाई. हमने उसकी हिम्मत बढ़ाई. वह पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही थी. आज भी उसने पूरे जोश के साथ यह किया. हमें उसकी इस कामयाबी पर गर्व है."

