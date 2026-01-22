ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में होटल और बैंक्वेट हॉल बंद करने का आदेश, मालिकों में गुस्सा

JKPCC ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने पर जम्मू के 17 होटलों, सोनमर्ग टूरिस्ट रिसॉर्ट के 26 होटलों को बंद करने का निर्देश दिया है.

Hotels, Banquet Halls Closed in Jammu and Kashmir For Flouting Pollution Laws, anger among hoteliers
श्रीनगर में डल झील का दृश्य (ANI)
मीर फरहत

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के होटलों और बैंक्वेट हॉल को पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए अपना काम बंद करने को कहा है. इस फैसले से होटल मालिकों में गुस्सा है, जो सरकार पर 13 साल पहले किए गए वादे के मुताबिक कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (JKPCC) ने जम्मू के 17 होटलों और बैंक्वेट हॉल और सोनमर्ग टूरिस्ट रिसॉर्ट के 26 होटलों को नियमों का उल्लंघन करने के लिए अपना ऑपरेशन बंद करने का निर्देश दिया है.

JKPCC के अनुसार, कश्मीर के प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय निदेशक ने सोनमर्ग और गगनगीर के होटलों को जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (A) और वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (A) के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा है, और उनसे पूछा गया है कि पर्यावरण संबंधी कानूनों के उल्लंघन के लिए होटलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए.

पीसीसी के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के बाद भी होटल मालिक जवाब देने में विफल रहे, जिसके बाद गांदरबल में पीसीसी के प्रभागीय अधिकारी ने होटलों का निरीक्षण किया और रिपोर्ट दी कि सोनमर्ग और गगनगीर में होटलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

प्रदूषण नियंत्रण समिति, कश्मीर के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति की सहमति के बिना और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों या प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना होटलों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

पीसीसी के सदस्य सचिव डॉ. आर गोपीनाथ द्वारा जारी आदेश में कहा गया, "इसलिए, अब जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (A) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (A) के तहत जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति को मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, होटल मालिकों को तत्काल अपना संचालन बंद करने का निर्देश दिया जाता है."

होटलों को बंद करने के तरीके के अनुसार, कश्मीर और जम्मू में विद्युत विकास निगम बिजली की सप्लाई काट देते हैं, जबकि जल शक्ति विभाग इन कमर्शियल जगहों की पानी की सप्लाई काट देता है. इसी तरह की कार्रवाई जम्मू जिले में स्थित 17 होटलों और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ की गई है.

JKPCC के नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक्वेट हॉल को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत तय अपशिष्ट जल/सीवेज स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा. इसके लिए जरूरी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के मुताबिक बैंक्वेट हॉल को पर्यावरण मानकों को पूरा किए बिना और प्रदूषण नियंत्रण समिति से मंजूरी लिए बिना काम नहीं करने को कहा गया है.

पीसीसी ने कहा कि ये बैंक्वेट हॉल जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 का उल्लंघन करके बनाए गए हैं और जम्मू-कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से आवश्यक मंजूरी लिए बिना ही चलाए जा रहे हैं.

कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद, पीसीसी जम्मू के प्रभागीय अधिकारी ने दोबारा निरीक्षण किया और रिपोर्ट दी कि बैंक्वेट हॉल पीसीसी से बिना वैध अनुमति के चल रहे हैं, वह भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और दूसरे प्रदूषण नियंत्रण तरीकों और डिवाइस के बिना.

गोपीनाथ ने क्लोजर नोटिस में कहा, "इसलिए, अब जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 (A) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (A) के तहत जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मालिकों को बैंक्वेट हॉल का संचालन तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है."

हालांकि, होटल मालिकों ने इन क्लोजर नोटिस पर चिंता जताई है और इस मुद्दे को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग के सामने उठाया है.

कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और KCCI की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य गौहर मकबूल ने कहा कि होटल बंद करने के नोटिस 'गैर-जरूरी' हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकारों की नाकामी है कि उन्होंने 2013 में कैबिनेट के आदेश के मुताबिक होटलों के लिए कॉमन STP नहीं बनाए.

2013 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए होटल इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी के लिए कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (CSTPS) बनाने का ऑर्डर दिया था. इस फैसले के तहत, सरकार को 18 कमरों वाले होटलों के लिए एक कॉमन STP बनाना था क्योंकि जमीन की कमी के कारण हर छोटा होटल अपना STP नहीं बना सकता.

मकबूल ने कहा कि श्रीनगर में लालचौक और जम्मू के कुछ हिस्सों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को सरकार की नाकामी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, "सभी होटल वाले रखरखाव फीस देने को तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्रीनगर के बुलेवार्ड में होटल वाले देते हैं. पर्यटकों जगहों पर बड़े होटलों के पास कानून के मुताबिक अपने STP होते हैं, लेकिन छोटे होटलों को कॉमन STP न होने की वजह से हर साल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से परेशानी उठानी पड़ती है."

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (KCCI) के प्रेसिडेंट जाविद अहमद टेंगा ने कहा कि सिर्फ कानून लागू करने से कमर्शियल जगहों से होने वाले प्रदूषण की समस्या हल नहीं होगी, जब तक सरकार जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती. टेंगा ने कहा, "पहलगाम हमला और पहले भी ऐसे ही हालात के बाद आतिथ्य उद्योग (Hospitality Industry) पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं. इसे लंबे समय तक चलने लायक बनाए रखने के लिए तुरंत पॉलिसी और प्रशासनिक उपायों की जरूरत है."

टेंगा टूरिज्म और ट्रेड एसोसिएशन के एक डेलीगेशन के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले और उनके सामने क्लोजर नोटिस और अन्य मुद्दे उठाए.

