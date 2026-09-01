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ऋषिकेश नाबालिग दुष्कर्म केस, 24 घंटे में मुख्य आरोपी के साथ होटल मैनेजर और संचालक भी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी समेत होटल के मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी घटना के सामने आने के करीब 24 घंटे के भीतर की गई. जांच के दौरान होटल प्रबंधन की भूमिका भी सामने आने के बाद पुलिस ने मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार कर मामले में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की है. पुलिस ने संबंधित होटल का लाइसेंस निरस्त करने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भी भेज दी है.

29 अगस्त को होटल ले जाने का आरोप: देहरादून एसपी देहात जया बलूनी के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने 30 अगस्त 2026 को कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी थी. तहरीर में आरोप लगाया गया कि 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर निवासी 21 वर्षीय सोफियान नाम का युवक उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ पुराने रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल में ले गया. आरोप है कि होटल में युवक ने नाबालिग के साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

POCSO समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा: ऋषिकेश पुलिस ने शुरुआत में धारा 137(2), 65, 115(2), 123 बीएनएस और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित की गई.

हरिद्वार में फ्लाईओवर के नीचे से मुख्य आरोपी गिरफ्तार: मुख्य आरोपी सोफियान की तलाश में पुलिस टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी. इसी दौरान 31 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया गया. पुलिस का दावा है कि मोबाइल की जांच के दौरान घटना से संबंधित पीड़िता के फोटो और वीडियो भी मिले हैं. इन डिजिटल साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है.

जांच में होटल प्रबंधन की भूमिका भी आई सामने: मुख्य आरोपी से पूछताछ और अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस को होटल में नाबालिग को प्रवेश दिए जाने से संबंधित गंभीर तथ्य सामने आए. पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान नाबालिग को होटल में उचित पहचान एवं सत्यापन के बिना और आवश्यक रजिस्टर प्रविष्टि किए बगैर प्रवेश दिया गया था.