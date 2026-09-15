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SPECIAL: झारखंड में हाशिए पर होटल उद्योग, असीम संभावना के बाद भी दूसरे राज्यों से पिछड़ा, जानिए क्या है वजह

झारखंड में होटल उद्योग पिछड़ा हुआ है. इसके पीछे क्या कारण हैं, रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट में जानिए.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 6:04 PM IST

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रांची: किसी भी राज्य की आर्थिक संपन्नता में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसमें होटल उद्योग न केवल राजस्व जुटाता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करता है. झारखंड में होटल उद्योग इस मायने में काफी पीछे रहा है. राज्य गठन के बाद से इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से देश के अन्य राज्यों की तुलना में यह क्षेत्र पिछड़ता चला गया.

स्टार रेटिंग वाले होटलों की संख्या में भारी अंतर

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अप्रैल 2025 के रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में तीन स्टार का एक भी होटल नहीं है. चार स्टार और पांच स्टार के दो-दो होटल हैं. इस तरह राज्य में मात्र चार बड़े मान्यता प्राप्त होटल हैं.

वित्त मंत्री, झारखंड चैंबर के पूर्व अध्यक्ष और होटल व्यवसायी का बयान (ETV Bharat)

पड़ोसी राज्यों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है. बिहार में 10, ओडिशा में 24, पश्चिम बंगाल में 93 और छत्तीसगढ़ में 59 स्टार रैंकिंग के बड़े होटल हैं. देशभर में तीन स्टार के 1006, चार स्टार के 705 और पांच स्टार के 761 होटल हैं. यानी कुल 2472 स्टार रैंकिंग वाले बड़े होटल.

स्टार रेटिंग होटल: झारखंड और पड़ोसी राज्य

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झारखंड और पड़ोसी राज्यों में होटल की संख्या (ETV Bharat)

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने स्टार रैंकिंग के होटलों की संख्या कम होने के पीछे राज्य की प्रति व्यक्ति आय को मुख्य वजह बताया. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में यहां प्रति व्यक्ति आय कम है. लोगों की क्रय शक्ति कम होने के कारण बड़े होटलों का सदुपयोग कैसे होगा, यह सवाल है. उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि उनके विजन के अभाव में होटल उद्योग को जो गति मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली. मगर वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं. उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोगों के चेहरे पर खुशहाली आए, इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं.

2025 में पर्यटक आगमन का आंकड़ा

झारखंड में घरेलू पर्यटकों की संख्या काफी अच्छी है, लेकिन विदेशी पर्यटक अभी भी कम हैं.

HOTEL INDUSTRY IN JHARKHAND
2025 में झारखंड में कितने पर्यटक आए (ETV Bharat)

होटल उद्योग पिछड़ने की मुख्य वजहें

राज्य में होटल उद्योग पिछड़ने के कई कारण हैं. शुरुआत में नक्सल प्रभावित होने के कारण कोई भी बड़ा होटल व्यवसाय घराना झारखंड के प्रति रुचि नहीं दिखाया. बाद में स्थानीय जमीन विवाद, बिजली की कमी और प्रशासनिक कार्य प्रणाली बड़े कारण बने. होटल उद्योग को लेकर सरकार की कोई ठोस नीति नहीं होने से बड़े व्यावसायिक घराने राज्य में रुचि नहीं दिखाए.

प्रशासनिक कमजोरी

प्रशासनिक हालत यह है कि जेटीडीसी द्वारा पिछले पांच वर्षों से होटल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है. जाहिर तौर पर नए होटलों के रजिस्ट्रेशन पर सरकारी मोहर नहीं लग पा रही है. ऐसे में जो पर्यटक विदेश या राज्य के अन्य शहरों से झारखंड आना चाहते हैं, वे इंटरनेट पर सरकारी मान्यता प्राप्त होटल खोजते हैं तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

ठहरने वाले यात्रियों की ऑनलाइन जानकारी नहीं होने से परेशानी

होटल व्यवसायी प्रकाश टिबरेवाल कहते हैं कि जेटीडीसी के माध्यम से करीब 50 होटल पूरे राज्य में सरकारी मान्यता प्राप्त दिखते हैं, मगर राज्य में छोटे-बड़े होटलों की संख्या लाखों में है. इन होटलों में ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी संबंधित थाना क्षेत्र तक अभी भी कागज पर लिखकर देनी होती है, जिससे काफी परेशानी होती है. ऑनलाइन सुविधा की बात करीब ढाई वर्ष पहले राज्य के डीजीपी ने की थी, लेकिन वह आज तक नहीं हो सका.

पड़ोसी राज्यों में होटल उद्योग विकसित होने के पीछे वजह बताते हुए प्रकाश टिबरेवाल कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टे होम सुविधा बना रखी है. इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति अपने घर के एक-दो कमरे यात्रियों के लिए रखते हैं. वहां यात्री ठहरते हैं और स्थानीय भाषा, सभ्यता व संस्कृति से अवगत होते हैं. क्या हम इसे झारखंड में नहीं अपना सकते? हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं. पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक जब ठहरेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारी संस्कृति-सभ्यता से वे अवगत होंगे और आकर्षित होंगे. इससे विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी होगी.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा कहते हैं कि निःसंदेह होटल उद्योग को बढ़ावा देने से पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा. राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल के वर्षों में इस तरफ रुचि दिखाई है. रांची में ताज होटल, मैरियट और लेमन ट्री जैसे बड़े होटल समूह आकर्षित होकर निवेश कर रहे हैं.

राज्य में होटल उद्योग की असीम संभावनाएं

राज्य में होटल उद्योग की असीम संभावनाएं हैं. धार्मिक स्थलों में देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा पारसनाथ जैन मंदिर, बौद्ध सर्किट और कई हिंदू देवी-देवताओं के प्रमुख मंदिर होने के कारण साल भर देश-विदेश के पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. मौसम अनुकूल होने और प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक नेतरहाट जैसे पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हैं.

प्रचुर खनिज संपदा की वजह से देश-विदेश के उद्योग जगत से जुड़े लोग एवं माइनिंग सेक्टर के बड़े अधिकारियों का झारखंड दौरा होता रहता है. जाहिर तौर पर वे होटल में ठहरते हैं या बैठक करते हैं. ऐसे में होटल उद्योग की संभावना यहां काफी है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से काफी रुचि दिखाई है. यही वजह है कि ताज समूह जैसे बड़े नामचीन होटल खुल रहे हैं. टाटा ग्रुप का विवांता पूर्वी सिंहभूम के गोलमुरी में स्थित है, जो फाइव स्टार होटल में शामिल है. रांची में फिलहाल रेडिसन ब्लू ही फाइव स्टार होटल है. इसके अलावा रांची में कुछ अन्य फाइव स्टार होटल खोलने की तैयारी है.

जेटीडीसी द्वारा संचालित होटलों में होटल प्रभात बिहार डीलक्स नेतरहाट, होटल वन विहार बेतला, होटल सरोवर बिहार पतरातु, होटल बिरसा विहार रांची, होटल बैद्यनाथ विहार देवघर, होटल नटराज विहार देवघर और होटल रतन विहार धनबाद शामिल हैं.

झारखंड सरकार की पर्यटन नीति 2021 के प्रावधान

झारखंड सरकार की पर्यटन नीति 2021 के जरिए सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी निवेशकों को 10 करोड़ रुपये का निवेश करने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी है. इसके अलावा एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग श्रेणी के निवेशकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में लगने वाले स्टैंप ड्यूटी को 100 प्रतिशत मुफ्त करने का प्रावधान भी किया है.

राज्य में होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन पार्क, रोपवे और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी निवेश परियोजनाओं को शामिल किया गया है. सरकार की तरफ से इन परियोजनाओं में से उन्हीं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनका न्यूनतम निवेश 10 करोड़ रुपये तक का होगा. इसके अंतर्गत सड़क किनारे स्थित उन परियोजनाओं को भी लाभ दिया जाएगा, जिनमें 2 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया हो. वहीं 1 करोड़ रुपये तक के निवेश से स्थापित वाटर स्पोर्ट्स सुविधाओं को भी राज्य ने सहायता देने का फैसला लिया है.

कम से कम 1 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले क्रूज जहाज और हाउसबोट, करीब 50 लाख रुपये के निवेश से तैयार किए गए कैंपिंग साइट्स, 50 लाख रुपये के निवेश वाली एयरो स्पोर्ट्स सुविधाएं, 25 लाख रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ लगाए जाने वाले साउंड एंड लाइट शो और लेजर शो तथा करीब 25 लाख रुपये तक के निवेश के साथ शुरू होने वाले ग्रामीण पर्यटन स्थलों को भी सरकार ने इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र माना है.

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