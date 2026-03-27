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देहरादून में गैस किल्लत पर ग्राउंड रिपोर्ट, लकड़ी की भट्टी पर बन रहा खाना, कई लोगों का रोजगार घटा

गैस की किल्लत पर ग्राउंड रिपोर्ट ( फोटो- ETV Bharat GFX )

लोगों को नहीं मिल पा रही है रसाई गैस: इसी तरह से एक और छोटे व्यापारी कालूराम शर्मा ने बताया कि उनके पास पिछले 12 दिन से कोई सिलेंडर नहीं है. उन्हें कमर्शियल गैस नहीं मिलती है. उन्होंने खाली गैस की पाइप और रेगुलेटर दिखाते हुए कहा कि वो अपनी दुकान पर चाय तक भी ग्राहकों को बमुश्किल से पिला पा रहे हैं.

समोसा विक्रेता सतवीर ने बताया कि उन्होंने जब से अपने पूर्वजों की ये दुकान संभाली थी, तब से लकड़ी की भट्टी का इस्तेमाल नहीं किया. पहली बार वो लकड़ी की भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके दादा-परदादा कभी उसका इस्तेमाल किया करते थे. गैस सप्लायरों ने सिलेंडर से मना कर दिया है. ऐसे में लकड़ी की भट्टी से ही काम चला रहे हैं.

" हमारी गैस उनके पास 10 मार्च को खत्म हो गई थी. जिसके बाद लकड़ी की भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा डीजल का स्टॉव भी रखा है, लेकिन उसमें समोसे नहीं बन पाते हैं. गैस सप्लायरों ने मुझे कमर्शियल सिलेंडर देने के लिए सख्त मना कर दिया है. "- सतवीर, फेमस समोसा विक्रेता

ऐसे ही एक छोटे ढाबा व्यापारी सतवीर जो कि देहरादून में ईसी रोड पर फेमस समोसे की दुकान लगाते हैं. उनके छोटे से ढाबे में जाकर हमने उनके हालत जानने की कोशिश की. यहां हमने पाया कि वो कई साल पहले छोड़ चुके अपने पुरखों की लकड़ी की भट्टी को दोबारा इस्तेमाल कर रहे है.

लकड़ी की भट्टी की यादें हुई ताजा: गैस की किल्लत को लेकर ईटीवी भारत ने देहरादून में छोटे ढाबा और रेस्टोरेंट व्यापारियों से बात की. जिसमें पाया कि लोगों को रसोई गैस बहुत मुश्किल से मिल पा रही है. डिमांड ज्यादा है और सप्लाई काफी कम. आलम ये है कि लोगों को कमर्शियल एलपीजी मिल नहीं पा रही है.

देहरादून: मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से दुनियाभर में गैस और तेल संकट गहरा गया है. जिसका असर भारत में भी पड़ा. जिसके चलते देशभर में रसोई गैस की सप्लाई पर असर देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड की राजधानी में इसका क्या असर है? इसको लेकर ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर हालातों को जाना और सरकारी तंत्र के मैनेजमेंट से रूबरू हुए.

इसके अलावा उनका कहना था कि भले ही उनकी दुकान खुली है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं. इसका असर उनकी आमदनी पर बुरी तरह से पड़ा है. अब संकट आजीविका पर आ गया है, टेंशन हो गई है कि अब परिवार कैसे चलेगा.

ढाबा संचालक कालूराम शर्मा का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

दुकान में ताला ना लगे, इसलिए सिलेंडर का कम-कम कर रहे इस्तेमाल: इसी तरह से एक और व्यापारी शज्जाद जो कि बिरयानी की दुकान चलाते हैं. उन्होंने बताया कि गैस की दिक्कत उनके रेस्टोरेंट के साथ उन्हें घर की रसोई में भी है. छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है.

गैस की किल्लत से व्यापारी परेशान (फोटो- ETV Bharat)

शज्जाद ने बताया कि जब से गैस मिलनी बंद हुई, तब से उन्होंने माल बनाना कम कर दिया है. बिरयानी पहले हम 2 से 3 बार बनाते थे, लेकिन अब एक बार में ही केवल औपचारिकता के लिए बना रहे हैं. उसमें कोई कमाई नहीं है. केवल गुजारा चल रहा है. ताकि, दुकान खुली रहे.

गैस की किल्लत हुई तो लकड़ी बना सहारा (फोटो- ETV Bharat)

बिरयानी ढाबा संचालक शज्जाद ने बताया कि जब से गैस संकट आया है, तब से उन्हें कोई गैस नहीं मिल पाई है. पहले से जो गैस रखा था, उसी से काम चला रहे हैं. उसी को कम-कम इस्तेमाल कर रहे हैं. ताकि, कम से कम दुकान का काम चले और दुकान पर ताला न लगे.

बिरयामी ढाबा संचालक शज्जाद ने रखी अपनी समस्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

मार्केट में इंडेक्शन की डिमांड बड़ी और दाम भी: वहीं, इसके अलावा और बाजार में कुछ अन्य लोगों से भी हमने बात की. स्थानीय युवा धीरज उनियाल ने बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर की बहुत दिक्कतें आ रही हैं. जहां पहले 21 दिन में सिलेंडर बुक होता था, वहीं अब 25 दिन में बुक हो रहा है. यहां तक कि कई बार बुक होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है.

"हम इंडक्शन के भरोसे हैं, लेकिन मार्केट में अचानक इंडक्शन के दाम भी बढ़ गए हैं. जब ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं तो 2 हजार के इंडक्शन का दाम अब करीब 5 हजार दिखा रहा है. कंपनियों ने एक्सचेंज ऑफर बंद कर दिए हैं तो, कई जगहों पर डिलीवरी भी बंद कर दी है. इन सब कारणों की वजह से मार्केट में महंगाई अचानक बढ़ गई है."- धीरज उनियाल, स्थानीय युवा

पीजी स्टूडेंट के लिए खड़ा हुआ अलग तरह का संकट: वहीं, एक और स्टूडेंट मुकुल सेमवाल जो कि एक पीजी में रहते हैं, उन पर किस तरह से इन परिस्थितियों का असर पड़ा है, वो भी जानिए.

"हम पीजी में खाना बनाने के लिए छोटे का सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे, जो कि मार्केट में आसानी से 100 प्रति किलो के हिसाब से रिफिल हो जाती थी, लेकिन अब वो बहुत महंगी हो गई है. कई जगहों पर अब रिफिल ही नहीं कर रहे हैं. मेरे जैसे और भी कई छात्र हैं, जो छोटा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सबका यही हाल है."- मुकुल सेमवाल, पीजी स्टूडेंट

गैस का अन्य विकल्प तलाशना समझदारी- जिलापूर्ती विभाग: इन सभी हालातों पर हमने जिले में सप्लाई अधिकारी केके अग्रवाल से भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि जिस तरह के हालत हैं, निश्चित तौर से लोगों को गैस के अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा की लोग लकड़ी और डीजल भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अच्छा है.

बिरयानी ढाबा संचालकों में टेंशन (फोटो- ETV Bharat)

हालांकि, सरकार अपनी तरफ से सप्लाई को पर्याप्त रखने का पूरा प्रयास कर रही है. वहीं, लोगों को लकड़ी उपलब्ध करवाने को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन ऑब्जर्वेशन कर रहा है. इसको लेकर वन विभाग ही आगे की प्रक्रिया करेगा.

होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, देहरादून जिले में रसोई गैस आपूर्ति को लेकर क्या व्यवस्था है? लोगों को गैस क्यों नहीं मिल पा रही है? इसको लेकर जब हमने जिलापूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देहरादून भी गैस संकट से प्रभावित हुआ है.

"विभाग की प्राथमिकता है कि घरेलू गैस लोगों को मिल जाए, इसको लेकर 70 एजेंसियों पर 30 अधिकारियों को नियुक किया गया है. जो यह सुनिश्चित करेंगे कि गैस की डिलीवरी गोदाम से न हो और किसी तरह की कालाबाजारी ना हो. सभी उपभोक्ताओं को सीमित और बराबर तरीके से गैस मिले."- केके अग्रवाल, जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून

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