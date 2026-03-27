ETV Bharat / bharat

इलाज में लापरवाही पर अस्पताल को कड़ी फटकार, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 58 लाख का जुर्माना; जानें पूरा मामला

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इलाज में लापरवाही से जुड़े मामले में अस्पताल को पीड़ित परिवार को 58 लाख रुपये देने होंगे.

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही बरतने के एक गंभीर मामले में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने एक निजी अस्पताल को इलाज में कोताही बरतने का दोषी पाते हुए पीड़ित परिवार को 58 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि अस्पताल दो महीने के भीतर इस राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे निर्धारित अवधि के बाद ब्याज भी देना होगा.

जानिए क्या है पूरा मामला

यह मामला एक मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन द्वारा बरती गई कथित लापरवाही से जुड़ा है. पीड़ित परिवार ने आयोग के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया था कि अस्पताल ने न केवल डायगोनासिस में देरी की, बल्कि इलाज के दौरान तय मानकों का पालन भी नहीं किया. याचिका में कहा गया कि अस्पताल की इस चूक के कारण मरीज की स्थिति बिगड़ गई, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से भुगतना पड़ा. उपभोक्ता आयोग ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद पाया कि अस्पताल की ओर से प्रदान की गई सेवाओं में कमी थी. आयोग ने माना कि चिकित्सा क्षेत्र जैसे संवेदनशील पेशे में इस तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का अर्थ केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि मरीज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी है. आयोग ने अपने आदेश में कहा चिकित्सक और अस्पताल का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे मरीज को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करें. इस मामले में साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए अस्पताल जवाबदेह है.

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (ETV Bharat)

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ता आयोग का यह फैसला उन मरीजों के लिए एक नजीर साबित होगा, जो अक्सर बड़े निजी अस्पतालों की मनमानी और लापरवाही का शिकार होते हैं. यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि इलाज के नाम पर किसी भी तरह की कोताही महंगी पड़ सकती है. पीड़ित परिवार के वकील ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है और इससे भविष्य में अस्पतालों की जवाबदेही तय होगी.

मुआवजे की शर्तें और समय सीमा

  • अस्पताल को पीड़ित परिवार को कुल 58 लाख रुपये की राशि अदा करनी होगी.
  • यह भुगतान आदेश जारी होने के दो महीने के भीतर करना अनिवार्य है.
  • यदि अस्पताल 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो उसे देरी की अवधि के लिए वार्षिक दर से ब्याज भी चुकाना होगा.

ये भी पढ़ें:

स्टेशन पर आराम करने की सुविधा नहीं देने पर कोर्ट ने रेलवे पर ठोका जुर्माना

निजी अस्पताल को उपभोक्ता आयोग ने दिया 5 लाख मुआवजा देने का आदेश, शव रखने में की थी लापरवाही

TAGGED:

DELHI CONSUMER COURT
NEGLIGENCE IN TREATMENT AT HOSPITAL
DELHI CONSUMER COURT FINE HOSPITAL
दिल्ली उपभोक्ता कोर्ट का जुर्माना
CONSUMER COURT PENALTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.