मरीजों के लिए बड़ी राहत: अस्पतालों को अब दिखाना होगा इलाज का पूरा रेट कार्ड, AiMeD ने उठायी यह मांग
AiMeD ने मेडिकल उपकरणों की असली लागत और मुनाफे को भी बिल में शामिल करने की मांग उठाई है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली: अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए इलाज के खर्च को समझना अब आसान हो सकता है. क्योंकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी अस्पताल और क्लीनिक अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करें.
एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) के फोरम कोऑर्डिनेटर डॉ. राजीव नाथ ने मंगलवार को इस कदम का स्वागत किया. डॉ. नाथ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पतालों की दरें प्रदर्शित करने का यह आग्रह मरीजों के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है, जो उपभोक्ताओं को सशक्त बना सकता है और सही कीमतें तय करने को बढ़ावा दे सकता है.
नाथ ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "AiMeD स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पतालों की दरों को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करने के प्रयास की सराहना करता है. यह मरीजों को सशक्त बनाता है और सही कीमतों का समर्थन करता है." उन्होंने कहा कि इस पहल का दायरा बढ़ाकर इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की अलग-अलग कीमतों को भी शामिल किया जाना चाहिए, और बिक्री के पहले बिंदु से ही उनका मुनाफा साफ तौर पर दिखना चाहिए.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लागू नियमों के पालन की समीक्षा करने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीज और उनके अटेंडेंट इलाज के खर्चों की जानकारी आसानी से पा सकें.
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (केंद्र सरकार) नियम, 2012 के तहत, जिन क्षेत्रों में यह कानून लागू होता है, वहां के अस्पतालों और क्लीनिकों के लिए हर तरह की सेवा और उपलब्ध सुविधाओं की दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य है. मंत्रालय ने कहा, "यह जानकारी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए."
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय अधिनियम लागू नहीं होता है, वे अपने-अपने नियामक ढांचे द्वारा संचालित होते हैं. इनमें से कई राज्यों के नियमों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की दरों का खुलासा करने का प्रावधान है.
मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य मरीजों को इलाज के खर्च का अनुमान लगाने, सोच-समझकर निर्णय लेने और बिलों को लेकर होने वाले भ्रम या विवादों से बचने में मदद करना है. सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों के लिए भी, जहां भी लागू हो, इलाज के पैकेज रेट प्रदर्शित करने को बढ़ावा दें.
हालांकि, डॉ. नाथ के लिए अगली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि मरीज न केवल यह समझें कि अस्पताल कितना चार्ज लेते हैं, बल्कि यह भी जान सकें कि पूरी सप्लाई चेन में उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की कीमतें कैसे तय होती हैं. नाथ ने कहा, "हम एक समान राष्ट्रीय ढांचे (यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क) की मांग करते हैं, और AiMeD इसे तैयार करने में मदद के लिए पूरी तरह तैयार है."
अस्पतालों की बिलिंग को पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की इस सलाह और साथ ही कर्नाटक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के उस आदेश का स्वागत करते हुए, जिसमें अस्पताल के बिलों पर लैंडिंग प्राइस और अधिकतम खुदरा मूल्य दोनों का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है. नाथ ने कहा कि ये दोनों कदम मरीजों के अनुकूल मूल्य पारदर्शिता को आगे बढ़ा सकते हैं.
हाल ही में जारी एक सर्कुलर में, कर्नाटक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से अस्पताल के बिलों पर लैंडिंग प्राइस और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) प्रदर्शित करने को कहा है.
बता दें कि क्लिनिकल-एस्टेब्लिशमेंट नियमों को लागू करने और उनका पालन कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है. इसलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों से व्यक्तिगत रूप से इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया है और उनसे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है.
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