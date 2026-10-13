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मरीजों के लिए बड़ी राहत: अस्पतालों को अब दिखाना होगा इलाज का पूरा रेट कार्ड, AiMeD ने उठायी यह मांग

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए इलाज के खर्च को समझना अब आसान हो सकता है. क्योंकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी अस्पताल और क्लीनिक अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करें.

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) के फोरम कोऑर्डिनेटर डॉ. राजीव नाथ ने मंगलवार को इस कदम का स्वागत किया. डॉ. नाथ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पतालों की दरें प्रदर्शित करने का यह आग्रह मरीजों के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है, जो उपभोक्ताओं को सशक्त बना सकता है और सही कीमतें तय करने को बढ़ावा दे सकता है.