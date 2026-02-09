ETV Bharat / bharat

कश्मीर में बागवानी सेक्टर बढ़ रहा, लेकिन किसानों को सरकारी मदद की खल रही कमी

कश्मीर क्षेत्र में बागवानी सेक्टर में इजाफा हुआ है लेकिन उसके मुकाबले किसानों को सरकारी मदद की कमी से जूझना पड़ रहा है.

A Kashmiri fruit grower sits beside freshly harvested apples while another packs them into boxes for supply in Srinagar
श्रीनगर में एक कश्मीरी फल उत्पादक ताज़े सेबों के पास बैठा है, जबकि दूसरा उन्हें सप्लाई के लिए बक्सों में पैक कर रहा है. (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
By Mir Farhat Maqbool

Published : February 9, 2026 at 5:02 PM IST

6 Min Read
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर का बागवानी सेक्टर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है, जिसमें अधिक सघनता वाले बागानों और फसल उत्पादन के साथ खेती के इलाके में बढ़ोतरी हुई है. लेकिन किसानों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के खतरों और आधारभूत संरचना की कमी की चुनौतियों को देखते हुए सरकारी मदद विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है.

योजना एवं निगरानी विभाग के बनाए आर्थिक सर्वेक्षण (2024-2025) के मुताबिक, जिसे जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में पेश किया गया था, 2024-2025 में मुख्य बागवानी फसलों का क्षेत्र 2021-22 के 3.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर नवंबर 2024 को खत्म होने वाले 2024-25 में 3.44 लाख हेक्टेयर हो गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी समय में फसलों का उत्पादन 24.31 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 26.35 लाख मीट्रिक टन हो गया. इसमें कहा गया है कि उच्च/मध्यम घनत्व वाले पौधरोपण का एरिया 2020-21 तक 880.89 हेक्टेयर से बढ़कर नवंबर 2024 तक 18,533.27 हेक्टेयर हो गया है.

2023-2024 के इकॉनमी सर्वे में कहा गया है कि मुख्य बागवानी फसलों का रकबा 2020-21 में 3.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 3.45 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि इसी दौरान इन फसलों का उत्पादन 22.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 26.43 लाख मीट्रिक टन हो गया.

इसमें कहा गया है कि उच्च/मध्यम घनत्व वाले पौधरोपण का एरिया 2020-21 तक 880.89 हेक्टेयर से बढ़कर मार्च 2024 तक 18,054 हेक्टेयर हो गया. 2022-2023 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, फलों की फसलों का एरिया साल 2020-21 में 334719 हेक्टेयर से बढ़कर 341697 हेक्टेयर हो गया है, जो 2.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

2021-22 के दौरान कुल फल उत्पादन में 3.95 स्थानीय माध्य समय (LMT) की वृद्धि हुई है, यानी वर्ष 2020-21 में 20.36 स्थानीय माध्य समय से बढ़कर 24.31 स्थानीय माध्य समय हो गया है, जो 19.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है.

इसके अलावा, उच्च घनत्व पौधरोपण के तहत 2021-22 के दौरान 6090.91 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो पिछले वर्ष (880.89 हेक्टेयर) की तुलना में 591 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है. किसानों और अधिकारियों का कहना है कि बागवानी के एरिया में बढ़ोतरी मुख्य रूप से खेती की जमीन को ज्यादा सेब के पौधों में बदलने की वजह से हुई है.

बागवानी विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बागवानी के लिए उच्च घनत्व पौधरोपण योजना के तहत 2017-2018 से दिसंबर 2025 तक लगभग 1,119 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है. इसमें कहा गया कि 18,915 हेक्टेयर मध्यम घनत्व वाले पौधरोपण के अंतर्गत आता है.

सरकार ने हाल ही में बजट डॉक्यूमेंट में कहा कि इस दौरान उच्च घनत्व वाले प्लांटेशन के लिए किसानों को 139 करोड़ रुपये की मदद दी गई है. “हमारा फल उत्पादन 26.43 स्थानीय माध्य समय (LMT) (2023-24) से बढ़कर 26.92 स्थानीय माध्य समय (2024–25) हो गया. हमारा लक्ष्य 2029-30 तक 29.72 स्थानीय माध्य समय उत्पादन तक पहुंचना है."

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट बयान में कहा, "इसके अलावा, 2026-27 के दौरान उच्च/मध्यम घनत्व पौधरोपण के तहत 1455 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा." उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 1,878 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

किसानों का कहना है कि यह बढ़ोतरी बिना किसी कीमत के नहीं हुई है. शोपियां के किसान मुहम्मद शफी ने कहा कि मौसम में बदलाव से फसलों की कमजोरी और सही ट्रांसपोर्टेशन की कमी ने किसानों को पैसे की तंगी और नुकसान में डाल दिया है.

उन्होंने कहा, "पिछले साल मई में हुई ओलावृष्टि और अगस्त में भारी बारिश ने करोड़ों रुपये के सेब और सब्जी की फसलें नष्ट कर दीं." बाद में उन्होंने अफसोस जताया कि सरकार से मिली मदद बहुत कम थी.

क्लाइमेट चेंज के असर को मानते हुए, सीएम ने यह भी कहा कि अगस्त और सितंबर में आई भयानक बाढ़ ने जम्मू इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया है.

उन्होंने कहा, ‘‘इन दो आपदाओं ने हमारे सामने वित्तीय चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, बागवानी और कृषि समेत आर्थिक गतिविधि के सभी सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. उमर ने कहा, "सभी सेक्टर में नौकरियों और बिजनेस का काफी नुकसान हुआ है, जिससे परिवारों पर पैसे का दबाव बढ़ रहा है."

बागवानी करने वालों को मौसम के खतरों से बचाने के लिए, मुख्यमंत्री ने सेब, केसर, आम और लीची के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना (RWBIS) लागू करने की घोषणा की, जिसका कुल बीमा 6,594.93 करोड़ रुपये है.

कृषि कश्मीर के निदेशक सरताज शाह ने ईटीवी भारत को बताया कि किसानों ने इस घोषणा का स्वागत किया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस स्कीम के लिए चुनौती इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से है, जो खेती लायक जमीन के हर कनाल के लिए ज़्यादा प्रीमियम लेती हैं.

इंश्योरेंस कंपनियां आम सेब के बागों के लिए 29 से 40 प्रतिशत तक का प्रीमियम रेट बताती हैं. ज़्यादा घनत्व के लिए वे 10 प्रतिशत प्रीमियम पर सहमत हैं, लेकिन हमारे यहां पारंपरिक सेब के बागों का एरिया ज़्यादा घनत्व वाले सेब के पौधों से अधिक है. हम कंपनियों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करने के बारे में रणनीति बना रहे हैं.

पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू जैसे आर्थिक विशेषज्ञ ने कहा कि जलवायु और बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए सेब उगाने वालों को आधुनिकीकरण करना होगा और फसल के उत्पादन और क्वालिटी को बेहतर बनाना होगा.

द्राबू, जिन्होंने 2016 में जम्मू और कश्मीर में घनत्व योजना शुरू करने में मदद की थी, ने कहा कि घनत्व योजना फसलों के लिए जमीन का एरिया बढ़ाने के साथ-साथ नियंत्रित वातावरण (CA) स्टोर जैसे रसद सहायता को भी बढ़ाना होगा.

वर्तमान में, घाटी में 68 नियंत्रित वातावरण (CA) स्टोर संचालित हैं जिनकी संयुक्त क्षमता 2.92 लाख मीट्रिक टन है. अधिकारियों ने आवश्यक क्षमता 6 लाख मीट्रिक टन रखी है क्योंकि घाटी में सालाना केवल 26 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, जो भारत में कुल सेब उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है.

उमर ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि 2025-26 में 15,000 मीट्रिक टन नियंत्रित वातावरण क्षमता और जोड़ी जा रही है और 2026-27 में 38000 मीट्रिक टन वातावरण क्षमता का लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास और वातावरण क्षमता भंडारण अवसंरचना के बड़े पैमाने पर फैलाव को पक्का करने के लिए 1400 करोड़ रुपये के निवेश से 40 वातावरण क्षमता स्टोर की ज़रूरत होगी, जिसमें सरकार 600 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर मदद करेगी.

