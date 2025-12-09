ETV Bharat / bharat

ये है पौने दो करोड़ रुपये का घोड़ा, रोज पीता आठ लीटर दूध, फिल्टर का पानी ...

एक घोड़े की कीमत पौने दो करोड़. रोज पीता है आठ लीटर दूध. सरसों तेल से की जाती है मालिश.

maharashtra sarangkheda chetak festival
सफेद कोबरा (व्हाइट कोबरा) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 7:20 PM IST

4 Min Read
मुंबई : पौने दो करोड़ का घोड़ा, इसे सुनकर शायद ही किसी को यकीन हो, लेकिन ये सच है. इसका नाम "सफेद कोबरा" या "व्हाइट कोबरा" रखा गया है. इसे सारंगखेड़ा चेतक महोत्सव में सामने लाया गया है. यहां पर हर साल दूर-दूर से आए घोड़ों की बिक्री की जाती है. सारंगखेड़ा महाराष्ट्र के नांदुरबार जिले में है.

वैसे, आमतौर पर एक घोड़े की कीमत 50 हजार रुपये से लेकर कुछ लाख तक होती है. लेकिन "व्हाइट कोबरा" और "रुद्राणी" की कीमत ने सबको चौंका दिया है. इन दोनों घोड़ों ने इस मेले में आने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. दोनों की कीमतें एक-एक करोड़ रु. से ऊपर हैं.

व्हाइट कोबरा हॉर्स (ETV Bharat)

व्हाइट कोबरा के मालिक ने इसकी कीमत 1.71 करोड़ रुपये रखी है. इसी तरह से "रुद्राणी" (घोड़ी) की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है. रुद्राणी के मालिक मध्य प्रदेश के राजेंद्र यादव ने दावा किया है कि उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये का ऑफर भी आया, लेकिन वह इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हैं. आइए जानते हैं इन घोड़ों की क्या खासियत है.

चेतक मेले मे हर साल अलग-अलग प्रकार के घोड़ों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और घोड़ों के शौकीन उसे खरीदते भी हैं. लेकिन इस साल जो कुछ हुआ, उसके बारे में जो भी सुन रहा है, वह अचंभित हो जा रहा है. इसकी वजह से घोड़े की कीमतें.

सारंगखेड़ा चेतक महोत्सव में लाए गए खास घोड़े (ETV Bharat)

व्हाइट कोबरा के मालिक ने कहा कि इसकी लंबाई करीब 61 इंच है. इसके खाने में एक महीने में 70-75 हजार रुपये खर्च होते हैं. इसे रोज चना, देसी घी, दूध और जौ खिलाया जाता है. इसकी देखभाल करने के लिए दो लोगों की तैनाती की गई है. यह नुकरा नस्ल का घोड़ा है. घोड़े के मालिक जगतार सिंह ने बताया कि इस नस्ल के घोड़ों की मांग अधिक होती है. उन्होंने कहा कि वह अपने व्हाइट कोबरा के साथ 13 से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और उनमें से 10 में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिल चुका है.

जगतार सिंह ने बताया कि पुष्कर घोड़ा बाजार में इसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये रखी गई थी और इसके खरीदार भी आए, लेकिन बात नहीं बनी. उन्होंने यह भी बताया कि व्हाइट कोबरा की कीमत 1 करोड़ 71 लाख रुपये है.

व्हाइट कोबरा हॉर्स (ETV Bharat)

किस तरह तय होती है कीमत - सारंगखेड़ा चेतक महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. सारंगखेड़ा के बाजार में हर साल होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश भर से नामी-गिरामी हस्तियां आती हैं, जो बाजार और प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा बनाए रखती हैं. इन घोड़ों की कीमत महंगी कारों से भी अधिक होती हैं. यहां आने वाले घोड़ों की कीमत उनकी ऊंचाई, रहन-सहन, उनके रखरखाव, खान-पान और उनकी नस्ल के आधार पर तय होती है.

इन महंगे घोड़ों को 'हॉर्स शो' के लिए तैयार किया जाता है. इनकी कीमत इस बात से भी तय होती है कि किस जाति के घोड़ों ने कितनी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और कितनी प्रतियोगिताएं जीती हैं.

सफेद कोबरा (व्हाइट कोबरा) (ETV Bharat)

"रुद्राणी" का आकर्षण: रुद्राणी फीमेल हॉर्स है. पुष्कर मेले में रुद्राणी के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपये की मांग की गई थी, ऐसा उसके मालिक राजेंद्र यादव का दावा है. वह घोड़ी "राजनगीना" की पोती है. रुद्राणी को रोजाना आठ लीटर गाय का दूध पिलाया जाता है. उसे पीने के लिए दिया जाने वाला पानी भी फिल्टर किया हुआ होता है. चना और चावल की भूसी भी खिलाई जाती है और दिन में दो बार एक घंटे तक सरसों के तेल से उसकी मालिश की जाती है. रुद्राणी 22 महीने की है और 'मारवाड़ी' नस्ल की है. उसकी लंबाई 65 इंच से अधिक है और वह अपनी उम्र की सबसे लंबी घोड़ी है. उसके मालिक राजेंद्र यादव ने बताया कि उसे अच्छी कीमत इसलिए मिल रही है क्योंकि वह ब्रीडर है.

