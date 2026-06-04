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Explainer: केदारनाथ में घोड़े खच्चरों की लीद पर छिड़ी बहस, सरकार ने तोड़ा करार तो खड़ा हुआ विवाद, जानें क्या है पूरा मामला

अनुबंध हुआ निरस्त तो खुली पतंजलि की नींद: दूसरी तरफ पतंजलि ने बिना किसी पूर्व नोटिस के करार तोड़े जाने का विरोध किया. पतंजलि की तरफ से भी उल्टा एक नोटिस रुद्रप्रयाग मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को भेजा गया है. जिसमें उन्होंने इसे एमओयू की शर्तों का उल्लंघन बताया है. साथ ही कहा है कि यदि करार को बरकरार नहीं रखा गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी. 16 मई 2026 को पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने रुद्रप्रयाग मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पत्र लिखते हुए उनके सभी आरोपों से इनकार किया.

यही नहीं, जिस मकसद के साथ पतंजलि के साथ करार किया गया था यानि केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों के मल हटाकर उसे प्रोसेस करना था, लेकिन लीद का ढेर प्लांट पर लगा रहा. जिसकी स्थानीय लोगों ने कई बार बार शिकायत की. लोगों में नाराजगी फैली. इसके बाद भी ट्रस्ट का कोई अधिकारी 8 महीने तक प्लांट में नहीं आया. इन सब बातों का हवाला देते हुए इस करार को स्थगित कर दिया गया.

10 अप्रैल को एमओयू रद्द: रुद्रप्रयाग के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने 10 अप्रैल 2026 को पतंजलि योगपीठ को नोटिस भेजकर 17 अगस्त 2024 को हुए MoU को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा कर दी. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आशीष रावत ने पत्र में लिखा कि, ट्रस्ट द्वारा खच्चरों की लीद प्रबंधन के लिए सोनप्रयाग स्लज ट्रीटमेंट प्लांट को जुलाई 2025 में बिना किसी लिखित अनुमति या सूचना के एकतरफा बंद कर दिया गया है. उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा कि अगस्त 2025 से सभी मजदूरों को बिना वेतन के छोड़ दिया गया. यह सभी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं. मजदूर अपने वेतन के विषय को न्यायालय में भी उठा रहे हैं.

पतंजलि को करना था निशुल्क लीद कलेक्शन: केदारनाथ मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नया मामला सामने आया है. उत्तराखंड सरकार की ओर से रुद्रप्रयाग जिला पशुपालन विभाग और जिला पर्यटन अधिकारी ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर खच्चरों की लीद के प्रबंधन के लिए सोनप्रयाग स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (Sonprayag Sludge Treatment Plant) के संचालन के लिए लेकर पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) से करार किया. जिसमें विभाग ने प्लांट स्थापित कर लाखों रुपये खर्च किये. पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा निशुल्क खच्चर लीद कलेक्शन और प्लांट संचालन की बात कही गई.

देहरादून (उत्तराखंड): केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर लीद प्रबंधन पर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है. इसके प्रबंधन को लेकर पहले पतंजलि के साथ निशुल्क करार हुआ था. प्रशासन का कहना है कि सकारात्मक परिणाम न आने की वजह से इस करार को तोड़ दिया गया. इसके बाद घोड़ा खच्चर ही नहीं, बल्की पिरूल प्रबंधन को जोड़कर बायोफ्यूल ईंधन बनाने की योजना शुरू की गई, जिस पर डेढ़ करोड़ का खर्च आना है, जबकि इससे पहले पतंजलि के साथ निशुल्क करार की बात हुई थी. इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है.

ट्रस्ट ने (17 अगस्त 2024) को हुए MoU के उल्लंघन और लापरवाही के सभी आरोपों को सिरे से नकारा है. उन्होंने कहा कि टर्मिनेशन का प्रस्ताव गलत और जल्दबाजी में लिया गया है. ट्रस्ट ने कहा उनके द्वारा सोनप्रयाग प्लांट चलाने में तकरीबन 39 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं. जिसमें उन्होंने वेतन, यात्रा, लकड़ी, लॉजिस्टिक इत्यादी का हवाला दिया. ट्रस्ट ने कहा इसके लिए उन्होंने सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया है.

सरकार ने कैबिनेट में पास की दूसरी योजना: उधर ये मामला पतंजलि और पशुपालन विभाग के बीच चल ही रहा था कि सरकार ने कैबिनेट में इसी विषय से जुड़ी एक दूसरी योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना का स्वरूप पतंजलि के साथ हुए करार से बड़ा था. यह एक वृहद और दीर्घकालीन योजना शासन स्तर पर पास की गई.

कैबिनेट में पास हुई दूसरी योजना (ETV Bharat)

उत्तराखंड शासन के सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने 3 जनवरी 2026 को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को एक पत्र लिखा. जिसमें बताया कि केदारनाथ पैदलमार्ग पर हजारों खच्चर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में लीद करते हैं. यह पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन चुका है. इस समस्या के समाधान के लिए HIFEED (Himalayan Institute for Environment, Ecology and Development) को एक वर्ष के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खच्चरों की लीद और चीड़ की पत्तियों को 50:50 अनुपात में मिलाकर पर्यावरण-अनुकूल बायोमास पैलेट बनाने की अनुमति दे दी गई है.

पर्यटन सचिव का पत्र (ETV Bharat)

इस परियोजना की लागत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई गई. अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो काम पतंजलि फ्री में कर रही थी, उसके लिए सरकार डेढ़ करोड़ क्यों खर्च कर रही है? इन तमाम सवालों पर पर्यटन सचिव ने जवाब दिया है.

नई योजना और पतंजलि के अनुबंध में बड़ा अंतर: इस पूरे मामले में पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि, रुद्रप्रयाग में पतंजलि के साथ किया गया करार और नई योजना में बहुत बड़ा अंतर है.

नई योजना में क्या होगा खास (ETV Bharat)

जो अनुबंध पतंजलि के साथ हुआ था वो केवल खच्चरों के मल (लीद) कलेक्शन को लेकर हुआ था. नई योजना में केवल लीद कलेक्शन नहीं बल्कि लीद (खच्चर का मल) कलेक्शन और पिरूल (चीड़ की पत्तियों) के कलेक्शन और इसे प्रोसेस कर ईंधन में बदलने की योजना है.

- धीरज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव -

धीरज सिंह गर्ब्याल ने दिया हर सवाल का जवाब: फ्री के काम के लिए डेढ़ करोड़ के खर्च पर धीरज सिंह गर्ब्याल ने कहा, 'नई योजना में भी लीद कलेक्शन फ्री ही हो रहा है. खर्च इस योजना को स्टेबलिश करने में आ रहा है. जिसमें प्लांट सहित और कई तरह की मशीनें हैं.'

नई योजना में केवल खच्चर का मल ही नहीं, बल्की पिरुल का कलेक्शन जखोली ब्लॉक में किया जा रहा है. नैनी डांडा ब्लॉक में भी पिरूल का कलेक्शन किया जा रहा है. जिसमें स्वयं सहायता महिला समूह जुड़े हैं. इस योजना से स्थानीय महिलाओं की आजिविका भी जुड़ी हुई है, जिसमें वन विभाग से उन्हें लाभ मिलता ही है.अब इस योजना के तहत भी महिलाओं को पिरूल से लाभ दिया जाएगा.

- धीरज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव -

नई योजना से क्या होंगे फायदे: इस योजना में लीद और पिरूल को मिक्स कर पैलेट बनाए जाने हैं, जिसका इस्तेमाल यात्रा रूट पर होगा.

इस योजना में यात्रा रूट पर दुकानदारों को स्टोव दिए जाएंगे, जिसमें इन पैलेट्स का इस्तेमाल बायोफ्यूल के रूप में होगा.

यह बायोफ्यूल निश्लुक दिया जाएगा.

इस तरह से गैस की किल्लत और लकड़ी का इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा.

सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों के लिए गरम पानी के ब्याइलर लगाए जाएंगे.

पानी को गरम करने में भी इन पैलेट्स का इस्तेमाल होगा.

एक साल में पूरी योजना को पर्यटन विभाग स्टेबलिश करेगा.

फिर इसे स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाएगा.

इस प्रोजेक्ट को स्थानीय निकाय सस्टेन करेगा.

वहीं, दूसरी तरफ पतंजलि का इस पर क्या कहना है इसको लेकर हमने जनसंपर्क अधिकारी तिजीरावाला से बात करने की कोशिश की गई, मगर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया.

जिला प्रशासन और पतंजलि के बीच सुलझा मामला: हालांकि, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का भी इस मामले पर बयान आया है. सौरभ बहुगुणा ने बताया कि केदारनाथ पैदलमार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद पिछले कई सालों से एक बड़ी समस्या है. इस पर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं. विभाग के लिए इसका प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी. स्थानीय प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए हर प्रयास करता रहता है. इसी क्रम में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी और जिला पर्यटन अधिकारी ने मिलकर पंतजलि के साथ एक एमओयू किया. जिसका कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला. वहीं, दूसरी ओर सरकार भी लगातार इस समस्या के समाधान को लेकर काम कर रही थी. कैबिनेट में इसे लेकर एक वृहद योजना को मंजूरी मिली.

केदारनाथ पैदमलार्ग पर भीड़ (ETV Bharat)

पतंजलि के साथ करार खत्म करने को लेकर सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर स्थानीय जिला प्रशासन ने समाधान निकाल लिया है. अब सरकार अपने स्तर पर ही इस समस्या से निपटेगी. जिसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से कोशिशें तेज हो गई हैं.

- सौरभ बहुगुणा, पशुपालन मंत्री -

पर्यावरण संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर: इस विषय पर जिला प्रशासन से भी बातचीत की गई. रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि, फिलहाल अनुबंध की शर्त पूरी न होने के चलते करार को तोड़ दिया गया है. सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी योजना को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया है. इसमें केवल खच्चरों की ही नहीं, जंगलों को आग से बचाने और एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में पिरूल को भी शामिल करते हुए अभिनव पहल शुरू की गई है. पंतजलि द्वारा निशुल्क लीद कलेक्शन और प्लांट के ऑपरेशन की बात अनुबंध में कही गई थी, जिसका काम नहीं हो रहा था.

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