रोहतक में हॉरर किलिंग: 5 गोली मारकर बहन की हत्या, लव मैरिज से नाराज भाई ने साथियों साथ दिया वारदात को अंजाम
Horror Killing in Rohtak: रोहतक में हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई है. लव मैरिज से नाराज भाई ने बहन को 5 गोलियां मारी.
Published : November 20, 2025 at 12:23 PM IST
रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले के काहनी गांव में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. भाई ने साथियों के साथ मिलकर बहन को पांच गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. बचाव करने आए देवर पर भी आरोपियों ने फायरिंग की. गोली लगने से देवर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. पति घटना के वक्त घर में मौजूद नहीं था. इसलिए वो बच गया.
रोहतक में हॉरर किलिंग: आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए. उनके भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें आरोपी घर में जाते और वहां से भागते नजर आ रहे हैं. सपना और सूरज का परिवार अनुसूचित जाति से है. स्कूल के समय से ही सपना और सूरज एक दूसरे को जानते थे. तीन साल पहले उन्होंने शादी की थी. जिससे सपना के परिजन नाराज थे. इसी के चलते मौका पाते ही सपना के भाई ने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.
लव मैरिज से नाराज था भाई: सपना की सास ने बताया कि "रोहतक के काहनी गांव निवासी सपना (23 वर्षीय) ने 3 वर्ष पहले गांव के ही ऑटो रिक्शा चालक सूरज से लव मैरिज की थी. इस शादी से सपना के परिजनों को एतराज था. इस वजह से शादी के बाद दोनों रोहतक शहर में रहने लग गए गए थे. कुछ समय पहले ही सपना और सूरज दोबारा काहनी गांव में आकर रहने लगे. शादी के बाद उनके पास 2 वर्ष का बेटा भी है."
साथियों के साथ बहन को गोली मारकर उतारा मौत के घाट: सपना की सास के मुताबिक "दोनों के गांव में आकर रहने से सपना का परिवार बेइज्जती महसूस कर रहा था. बुधवार रात को सूरज ऑटो रिक्शा लेकर काम पर गया हुआ था, जबकि घर पर पत्नी सपना, मां निर्मला और छोटा भाई साहिल मौजूद थे. रात 9 बजकर 40 मिनट पर सपना का भाई संजू अपने 3 साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचा और आते ही सपना को 5 गोलियां मार दी."
आरोपियों ने सपना के देवर को भी गोली मारी: गोलियों की आवाज सुनकर साहिल उसे बचाने के लिए आया, तो संजू ने उसकी छाती में गोली मार दी. गोली उसके आर पार हो गई. इसके बाद संजू और उसके साथी गेट पर 4 से 5 गोलियां मारकर फरार हो गए. वे सूरज को भी मारना चाहते थे, लेकिन वो घर पर नहीं था. गोली लगने से सपना की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद साहिल को गंभीर हालत में पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया.
सीसीटीवी में कैद आरोपी: सूचना मिलने पर रोहतक सदर पुलिस स्टेशन की टीम पहले मौके और फिर पीजीआईएमएस पहुंची. सूरज की मां निर्मला ने बताया कि "20 नवंबर को साहिल का जन्मदिन है. जबकि सूरज का बेटा 22 नवंबर को 2 वर्ष का होगा. निर्मला ने पुलिस को बताया कि ढाई वर्ष पहले मेरे पति की मौत हो गई थी. बेटे काम के सिलसिले में देर रात तक बाहर रहते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं."
आरोपियों की तलाश जारी: पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की. जिसमें 4 युवक घर की ओर जाते और वापसी में भागते हुए नजर आ रहे हैं. एक युवक के हाथ में पिस्टल है. सपना के पति सूरज ने पुलिस को बताया कि ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने गांव में ही लव मैरिज की थी. गांव के सरपंच प्रदीप कुमार का कहना है कि उसके पास मोबाइल फोन पर सूचना मिली थी. जिसके बाद वह पीजीआईएमएस पहुंचा. ये हत्या गांव में लव मैरिज करने की वजह से हुई. रोहतक पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट केस: नूंह के सभी मस्जिद, मदरसे और शिक्षण संस्थानों में चलेगा सर्च अभियान, बाहरी लोगों की भी होगी जांच
ये भी पढ़ें- Watch: नूंह में थार से स्टंट! छत पर बैठ कर रहे थे हुड़दंग, ब्रेक लगते ही गिरे, DGP के बयान पर मचा था बवाल
ये भी पढ़ें- हरियाणा में जल्द बन सकती है एंटी टेररिज्म सेल, आतंकी गतिविधियों का करेगी पर्दाफाश