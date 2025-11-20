ETV Bharat / bharat

रोहतक में हॉरर किलिंग: 5 गोली मारकर बहन की हत्या, लव मैरिज से नाराज भाई ने साथियों साथ दिया वारदात को अंजाम

रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले के काहनी गांव में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. भाई ने साथियों के साथ मिलकर बहन को पांच गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. बचाव करने आए देवर पर भी आरोपियों ने फायरिंग की. गोली लगने से देवर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. पति घटना के वक्त घर में मौजूद नहीं था. इसलिए वो बच गया.

रोहतक में हॉरर किलिंग: आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए. उनके भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें आरोपी घर में जाते और वहां से भागते नजर आ रहे हैं. सपना और सूरज का परिवार अनुसूचित जाति से है. स्कूल के समय से ही सपना और सूरज एक दूसरे को जानते थे. तीन साल पहले उन्होंने शादी की थी. जिससे सपना के परिजन नाराज थे. इसी के चलते मौका पाते ही सपना के भाई ने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

लव मैरिज से नाराज था भाई: सपना की सास ने बताया कि "रोहतक के काहनी गांव निवासी सपना (23 वर्षीय) ने 3 वर्ष पहले गांव के ही ऑटो रिक्शा चालक सूरज से लव मैरिज की थी. इस शादी से सपना के परिजनों को एतराज था. इस वजह से शादी के बाद दोनों रोहतक शहर में रहने लग गए गए थे. कुछ समय पहले ही सपना और सूरज दोबारा काहनी गांव में आकर रहने लगे. शादी के बाद उनके पास 2 वर्ष का बेटा भी है."

रोहतक में हॉरर किलिंग: 5 गोली मारकर बहन की हत्या (Etv Bharat)

साथियों के साथ बहन को गोली मारकर उतारा मौत के घाट: सपना की सास के मुताबिक "दोनों के गांव में आकर रहने से सपना का परिवार बेइज्जती महसूस कर रहा था. बुधवार रात को सूरज ऑटो रिक्शा लेकर काम पर गया हुआ था, जबकि घर पर पत्नी सपना, मां निर्मला और छोटा भाई साहिल मौजूद थे. रात 9 बजकर 40 मिनट पर सपना का भाई संजू अपने 3 साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचा और आते ही सपना को 5 गोलियां मार दी."